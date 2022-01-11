Почти 100 хоккеистов в КХЛ заболели коронавирусом

По итогам совещания с руководителями клубов, КХЛ объявила о 97-ми случаях коронавируса у хоккеистов, выступающих в лиге. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Отмечается, что общее количество положительных ПЦР тестов достигло 126, с учетом тренерских штабов и сотрудников клубов. Отметим, что значительная часть случаев заболеваний коронавирусом зафиксирована в пяти клубах КХЛ - «Автомобилисте», «Салавате Юлаеве», ЦСКА, рижском «Динамо» и «Торпедо».

Из-за этого лига уже отменила 14 матчей, оговорившись, что новые даты перенесенных игр будут объявлены позднее.

Также сообщается, что отмененные игры могут быть проведены после олимпийской паузы при обоюдном согласии команд-соперников.