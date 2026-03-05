Почти 100 тыс. казанцев подключились к общедомовым чатам в мессенджере MAX

Фото: © «Татар-информ»

Более 98 тыс. жителей Казани зарегистрировались в общедомовых чатах в мессенджере MAX. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Государственная жилищная инспекция РТ создала в столице республики 5 419 верифицированных сообществ – по одному для каждого многоквартирного дома, имеющего 16 и более квартир. Главным отличием MAX является интеграция с ГИС ЖКХ: доступ в чаты открыт только для собственников через подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Такая верификация исключает появление в группах мошенников, рекламных ботов и посторонних лиц.

Функционал платформы позволяет жильцам оперативно решать повседневные задачи. Порядок в обсуждениях поддерживают модераторы – представители ТСЖ или управляющих компаний. Поскольку официальным владельцем всех сообществ выступает Госжилинспекция, при смене обслуживающей организации вся история заявок и переписка сохраняются.