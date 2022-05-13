Почти 100 студентов вузов РТ представят республику на Всероссийской студенческой весне

Завершилась XI республиканская студенческая весна. По ее итогам была сформирована команда из 98 человек, которые поедут на Всероссийский конкурс в Самару. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил президент «Лиги студентов РТ» Руфат Киямов.

«Вчера прошел гала-концерт в КСК КФУ "УНИКС", где мы узнали победителей татарстанской студенческой весны. Мы сформировали делегацию из 98 человек, которая поедет в Самару на Всероссийский конкурс, который пройдет с 18 по 24 мая. В этом году он отмечает тридцатилетие. Мы надеемся увидеть Татарстан в лидерах», — отметил спикер.

Татарстанский конкурс проходил по девяти направлениям: «Общая программа вуза», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Журналистика» и «Видео». Всего в конкурсе поучаствовали почти 3 тыс. студентов со всей республики, добавила исполнительный директор прошедшего фестиваля Аделя Нигматуллина.

«Количество участников, по сравнению с прошлым годом, выросло. Также стало больше и заявок. В этом году их было 619, самым популярным направлением стала "Журналистика" со 155 заявками», — пояснила она.

По словам Нигматуллиной, «Студенческая весна» давно перестала быть просто конкурсом, для многих учащихся это уже стиль жизни. Фестиваль объединяет студентов разных возрастов, вузов и районов.

Кроме того, в этом году впервые запланировано проведение «Студенческой весны» для учащихся ссузов Татарстана. Заявочная кампания уже стартовала и продлится до 24 мая. Затем с 26 по 28 мая пройдут отборочные этапы на площадке арт-резиденции «Созвездие - Йолдызлык», заявил Руфат Киямов.

«Мы долго шли к проведению такого конкурса, и в этом году Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал нашу инициативу. Это исторический момент. Также аналогичный конкурс впервые пройдет и на уровне России с 3 по 8 июня в Челябинске», — сообщил он.

По итогам республиканского конкурса также будет сформирована делегация из 80 студентов ссузов, которые поедут на Всероссийский конкурс. В Татарстане гала-концерт состоится в КСК КФУ «УНИКС» 20 июня.