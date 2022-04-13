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Происшествия
13 апреля 2022  14:00
Павел Климчак

Почти 100 приусадебных участков остаются подтопленными к утру среды

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В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ поделились паводковой обстановкой на утро 13 апреля. В Татарстане остаются подтопленными 93 приусадебных участка, пять низководных мостов и два участка грунтовых дорог в восьми районах республики.

В Кайбицком районе затоплено 30 приусадебных участков в поселке Бурундуки, 20 – в поселке Турминское, 18 – в Молькеево, и по три участка в Федоровском и Беляево.

Остаются подтопленными низководные мосты в Буинском, Нурлатском, Новошешминском и Азнакаевском районах. Грунтовую дорогу подтопило в Тюлячинском районе у поселка Екатериновка и в Арском районе в поселке Качелино.

#паводковая ситуация
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