Почти 100 новых автобусов пополнят парк общественного транспорта Казани

Парк общественного транспорта столицы Татарстана до конца 2026 года пополнится 98 новыми газовыми автобусами. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

«Спасибо Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову и мэру Казани Ильсуру Метшину. Благодаря их поддержке в текущем году впервые принято беспрецедентное решение о финансировании из республиканского бюджета 75% лизинговых платежей, что позволило по ПАТП-2 заключить контракт с Государственной транспортной лизинговой компанией», – заявил докладчик.

Шакиров подчеркнул, что приобретаемый подвижной состав соответствует всем современным требованиям и по безопасности, и по комфорту. Так, учтены пожелания пассажиров относительно салона: новый подвижной состав оснащен кондиционерами, системами контроля за состоянием водителей, девятью онлайн-камерами, большим информационным экраном, USB-зарядками. Для бескондукторной оплаты будет использоваться по пять терминалов.

«Также мы рассчитываем на аналогичную финансовую поддержку республики на приобретение 87 новых троллейбусов производства КАМАЗа, поставка которых планируется на 2027 год. Хотелось бы отметить, что приобретение в 2023–2024 годах 64 новых троллейбусов привело к увеличению доли этого вида транспорта в общем объеме перевозок. Его доля сегодня уже составляет 12%», – добавил Шакиров.