Почти 100 единиц техники будут бороться со снегом в Нижнекамске

В предстоящий зимний сезон очисткой дорог и территорий от снега в Нижнекамске займутся 93 единицы специализированной техники, на сегодня 84% из них готовы, ремонтные работы остальных машин закончатся к концу октября. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Максим Санков.

«Заготовлено более 8 тыс. тонн песка, планируется закупить 1,5 тыс. тонн технической соли. Данное количество покрывает сезонную потребность. Однако все зависит от погодных условий. В случае нехватки противогололедные реагенты будут закупаться дополнительно», – заверил собравшихся Максим Санков.

Но он высказал обеспокоенность дефицитом кадров. «На сегодняшний день в МУП „КПБ“ не хватает водителей спецтранспорта, трактористов, машинистов, рабочих по благоустройству, занимающихся ручной уборкой территории», — доложил Максим Санков.

И.о. руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин подчеркнул, что проблему нужно решать в ближайшие дни.

«Уже на этой неделе прогнозируют снег, а у нас есть нехватка водителей, надо за неделю этот вопрос решить <…> Очень важно, чтобы все машины, которые у нас есть, были обеспечены водителями. Техника без них не сможет пойти», – заключил Рамиль Муллин.