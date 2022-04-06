Почти 100 человек стали участниками проекта «Кадровый резерв Республики Татарстан — 2022»

В Казани стартовал очередной сезон республиканского проекта «Кадровый резерв. Команда республики». В этом году его участниками стали 90 человек из 16 районов Татарстана.

«„Кадровый резерв“ — это про саморазвитие. Есть очень много ребят, которые хотят развиваться в республике и получить поддержку. И этот проект как раз тот инструмент, который помогает увидеть всю палитру работы в Татарстане. Это классное сообщество, где ежегодно собираются самые инициативные ребята республики, и мы им даем возможность обучаться», — отметила замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева, обращаясь к участникам.

Кондратьева напомнила, что проект работает с 2009 года и за это время открыл для республики много новых лиц. К примеру, в 2012 году она и сама прошла через «Кадровый резерв», открывший ей путь в молодежную политику.

«Я уверена, что не была бы в молодежной политике, если бы не „Кадровый резерв“. В свое время я обучалась по экономическому направлению, но затем я попала в проект и начала коммуницировать в сообществе. Когда видишь, что твои проекты реализуются и делают мир хоть чуть-чуть лучше, это дорогого стоит», — пояснила замминистра по делам молодежи РТ.

В этом году участники будут развивать не только «гибкие навыки» — soft skills, но и профессиональные — hard skills для работы в молодежной среде в качестве проектных менеджеров. Программа будет выстроена таким образом, что для каждого участника будет выстроен индивидуальный план развития в соответствии с недостающими навыками и компетенциями, а финалисты получат возможность пройти стажировку в республиканских проектах и организациях по одному из трех направлений: «Добро», «Патриот» и «Сообщество».

Среди учреждений, которые готовы взять на стажировку участников «Кадрового резерва», — экстрим-парк «Урам», ГАУ РЦ «Патриот», АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан», РОО «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» и ГБУ «Молодежный центр Республики Татарстан».

С 6 по 10 апреля участники вместе с тренерами будут формировать индивидуальный план развития, определять ключевые навыки и компетенции в качестве зоны роста, а также изучат сферу молодежной политики и технологии работы в данной сфере.

«Я давно следила за проектом. Давно занимаюсь общественной деятельностью в пределах своего вуза, КНИТУ, и друзья посоветовали пойти в „Кадровый резерв“. Я пришла в самый первый день отборочных этапов. Я пришла сюда за знаниями, этот проект дает хорошую платформу для того, чтобы развиваться дальше», — поделилась участница проекта Лиана Рафикова.

За 12 лет в проекте приняли участие более 12,5 тыс. человек. Всего было обучено порядка 2 тыс. человек, из которых свыше 200 «резервистов» приглашены на работу в органы государственной и муниципальной власти Республики Татарстан. Около 260 участников и финалистов проекта трудоустроены на предприятия промышленного и коммерческого секторов; воплощено в жизнь более 75 проектов, реализовано почти 2,5 тыс. социальных акций, проведено свыше 350 интерактивно-образовательных мероприятий.