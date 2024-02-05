Почти 10 тыс. обходчиков будут рассказывать татарстанцам о выборах Президента России

С 17 февраля по 7 марта представители участковых избирательных комиссий будут совершать подомовые обходы, чтобы рассказывать о грядущих выборах Президента России. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению сообщил заместитель председателя ЦИК РТ Андрей Нефедов.

«[Предстоит] обход избирателей членами избирательных комиссий с использованием мобильного приложения, содержащего адресную базу и формализованную анкету, которая позволяет уточнить списки избирателей и принять заявки на голосование вне помещения», — отметил спикер.

Члены избирательной комиссии будут оснащены брендированной накидкой, бейджем, удостоверением, нагрудным знаком в виде буквы V в цветах российского триколора, информационными материалами для передачи избирателям и буклетом с приглашением на выборы, добавил Нефедов.

Вопросы у членов комитета вызвало кадровое наполнение списка обходчиков. Председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин поинтересовался, нет ли проблем с численностью членов избирательных комиссий.

«Мы понимаем, какое количество людей задействовано в этой работе. Что с комплектностью? Особенно в малочисленных комиссиях. Есть ли какая-то смена кадров?» — уточнил депутат.

По словам Нефедова, в 2023 году большая часть участковых избирательных комиссий была сформирована заново. Сменяемость составила около 24%.

«Норматив по обходчикам был сформирован на основе количества избирателей на территории. Где менее 1 тыс. человек — это три обходчика, от 1 до 2 тыс. — четыре, от 2 до 3 тыс. — пять. При этом мы разрешили варьировать это число. Общее число обходчиков на республику не изменится и составит почти 10 тыс. человек. Эта работа будет дополнительно оплачена», — пояснил замглавы ЦИК РТ.

При этом все обходчики уже прошли профильное обучение в декабре и январе. Создана федеральная платформа, где собраны специальные вебинары.

«Все обходчики сдали итоговое тестирование. Средний балл по Татарстану составил 14,6 из 16 возможных. Они получили соответствующую нормативную базу, инструкции и видеоролики», — подчеркнул Андрей Нефедов.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. На данный момент уже допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).