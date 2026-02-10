Почти 1 тыс. семей Альметьевского района улучшили жилищные условия благодаря маткапиталу

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

Материнский капитал остается одной из самых востребованных мер государственной поддержки семей с детьми. Как сообщила глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова, только в 2025 году средствами материнского капитала для улучшения жилищных условий успешно воспользовались 980 семей района.

«Материнский капитал – это эффективная инвестиция в благополучие жителей нашего района. Тот факт, что сотни семей ежегодно направляют эти средства на приобретение или строительство жилья, подтверждает значимость этой меры поддержки для каждой конкретной семьи и района в целом», – подчеркнула Гюзель Хабутдинова.

С 1 февраля текущего года размер материнского капитала был проиндексирован. При этом повышение коснулось не только новых получателей выплаты. Индексация также распространилась на семьи, которые уже получили сертификат, но еще не использовали его полностью либо сохранили на счету часть средств.

Процесс получения государственной поддержки сегодня максимально упрощен. Сертификат на материнский капитал оформляется автоматически после регистрации рождения ребенка в органах ЗАГС. Родителям не требуется посещать ведомства или подавать бумажные заявления – электронный документ автоматически появляется в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Реализация программы материнского капитала напрямую способствует достижению целей нового национального проекта «Семья», направленного на повышение благополучия семей с детьми и создание условий для роста демографических показателей в стране и регионе.