Почти 1 тыс. гектаров защитных лесных насаждений создали в Татарстане

Защитные лесные насаждения уже созданы на площади 978 гектаров в Татарстане. Об этом сообщила начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министерства лесного хозяйства республики Алсу Мустафина.

Она также уточнила, что работы продолжаются. По ее словам, мероприятия реализуются в рамках республиканской программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», а также климатических проектов компании «Татнефть».

Эти работы соответствуют целям федерального проекта «Сохранение лесов», который входит в национальный проект «Экологическое благополучие».