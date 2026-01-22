Почти 1 млн рублей направят лаишевцы на пошив пончо-антитепловизоров для СВО

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.

Благотворительный фонд Лаишевского района «Помощь СВОим» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов и получил финансирование на реализацию нового проекта. Средства в размере 989 590 рублей будут направлены на пошив маскировочных пончо-антитепловизоров для участников специальной военной операции.

Это уже второй успешный грантовый проект фонда. Ранее волонтеры в рамках первого гранта изготовили и отправили в зону СВО 720 маскировочных одеял с защитой от тепловизоров. Изделия использовались для укрытия техники и блиндажей.

В рамках нового проекта планируется пошив 650 специальных маскировочных пончо. Общая стоимость инициативы составляет 3 899 120 рублей. Из них 989 590 рублей – средства гранта, еще 2 899 530 рублей – софинансирование фонда и добровольные пожертвования.

Работы по раскрою и пошиву будут организованы на нескольких площадках Лаишевского района: в селах Малая Елга, Столбище, Нармонка, Рождествено, Габишево, а также в городе Лаишево.

Фонд «Помощь СВОим» приглашает всех неравнодушных присоединиться к проекту. Помощь возможна как в непосредственном участии в пошиве, так и в других формах поддержки.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.