Почти 1 млн посетителей побывали на выставке «Россия» за пять праздничных дней

С 3 по 5 января выставку-форум «Россия» посетил почти 1 млн человек. В первые два дня 2024 года выставка была закрыта для обновления экспозиций, сообщается на сайте события.

В праздники организаторы готовились прежде всего ко встрече маленьких гостей, для которых была предусмотрена обширная новогодняя программа с мастер-классами и развлечениями.

Еще одним ярким событием на ВДНХ стал фестиваль «Русская зима», созданный на основе лучших национальных традиций, сказочных персонажей, которые подчеркивают единение народов России.

Помимо мастер-классов, для гостей подготовили выступления диджеев, акробатов и музыкантов, мультимедийное шоу. Все эти мероприятия, подчеркивают организаторы, продолжатся с 11 по 14 января. Также у жителей и гостей Москвы будет возможность познакомиться со сказочным Емелей и прокатиться с ним на самоходной русской печи.

На площадке пройдут парады Дедов Морозов из разных регионов страны, культурно-познавательные программы и события от субъектов РФ, а также ледовое шоу «Щелкунчик и Мышиный король».

5 января на выставке был зарегистрирован 4-миллионный посетитель — Дарья Молодцова из Тулы. В подарок она получила сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников России, а также путешествие по Краснодарскому краю вместе с друзьями.