Почти 1 миллион российских семей получили материнский капитал в 2023 году

За 2023 год 924 тысячи российских семей получили материнский капитал при рождении ребенка. Эти выплаты стали одним из наиболее востребованных инструментов национального проекта «Демография», заявила на совещании с регионами вице-премьер России Татьяна Голикова.

«В 2023 году более одного миллиона семей получили единовременную выплату при рождении первого ребенка, при рождении третьего ребенка или последующих детей — 596,7 тысячи семей», — приводит ее слова пресс-служба Правительства.

По ее данным, за первый квартал 2024 года выплату получили почти 182 тысячи семей.

Помимо этого, с момента запуска нацпроекта построено и сдано 1979 детсадов, в общей сложности рассчитанных на 245,9 тысячи мест. Из них 63 дошкольных образовательных учреждения начали работу в 2023 году.

С 2019 года в России действует программа льготной ипотеки для семей с детьми. Ее участниками со старта проекта стали 936,7 тысячи семей. За первые три месяца 2024 года жилищные условия смогли улучшить 72,3 тысячи семей.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента Владимира Путина. Кроме того, 2024-й объявлен в России Годом семьи.