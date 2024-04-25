news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 25 апреля 2024 09:18

Почти 1 миллион российских семей получили материнский капитал в 2023 году

Скопировать ссылку

За 2023 год 924 тысячи российских семей получили материнский капитал при рождении ребенка. Эти выплаты стали одним из наиболее востребованных инструментов национального проекта «Демография», заявила на совещании с регионами вице-премьер России Татьяна Голикова.

«В 2023 году более одного миллиона семей получили единовременную выплату при рождении первого ребенка, при рождении третьего ребенка или последующих детей — 596,7 тысячи семей», — приводит ее слова пресс-служба Правительства.

По ее данным, за первый квартал 2024 года выплату получили почти 182 тысячи семей.

Помимо этого, с момента запуска нацпроекта построено и сдано 1979 детсадов, в общей сложности рассчитанных на 245,9 тысячи мест. Из них 63 дошкольных образовательных учреждения начали работу в 2023 году.

С 2019 года в России действует программа льготной ипотеки для семей с детьми. Ее участниками со старта проекта стали 936,7 тысячи семей. За первые три месяца 2024 года жилищные условия смогли улучшить 72,3 тысячи семей.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента Владимира Путина. Кроме того, 2024-й объявлен в России Годом семьи.
#нацпроекты #национальные проекты #Год семьи #Материнский капитал #Татьяна Голикова
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2