Почтальон из Татарстана вышла в финал всероссийского конкурса

Стартовало интернет-голосование за победителя специальной номинации «Народный почтальон» всероссийского конкурса «Земский почтальон». Проголосовать за участников может любой житель страны, сообщает пресс-служба «Единой России» в РТ.

В голосовании участвуют финалисты конкурса – почтальоны из сельской местности и малых городов с населением до 50 тыс. человек. Их выбрали региональные экспертные комиссии по итогам отборочного этапа.

Татарстан в конкурсе представляет Земфира Карпенко из села Высокая Гора. Почтальоном она работает уже шесть лет. Поддержать участницу можно через аккаунт во «ВКонтакте» по ссылке с данными финалистов Приволжского федерального округа. Голосование продлится до 25 мая.

Конкурс «Земский почтальон» проходит второй год подряд. В 2026 году в нем участвуют 86 регионов России. На первом этапе организаторы получили более 3 тыс. заявок, а в финал вышли 86 человек.

Очный финал конкурса пройдет 25 мая в Москве. Церемония награждения состоится 26 мая в национальном центре «Россия» в рамках форума тружеников села.

Финалисты представляют свои регионы и рассказывают о работе почтальона, помощи жителям, ежедневном общении с людьми и роли почтовой связи в жизни сельских территорий.

Победителя номинации «Народный почтальон» определят по итогам интернет-голосования. Он получит 150 тыс. рублей. Главного победителя конкурса выберут в ходе очного финала в Москве, ему вручат 250 тыс. рублей.

Конкурс организован в рамках проекта партии «Единая Россия» «Российское село» при поддержке «Почты России», Минсельхоза России, Минцифры России и Профсоюза работников связи России. Организаторы отмечают, что конкурс направлен на повышение престижа профессии почтальона и развитие сельских территорий.