Общество 6 марта 2026 13:59

Почта России запустила электронное уведомление о вручении писем и посылок

Почта России запустила новый сервис для физических лиц и организаций – юридически значимое электронное уведомление о вручении. С его помощью отправители могут сразу получить документальное подтверждение того, что письмо или посылка были вручены адресату, сообщает пресс-служба почты.

Уведомление фиксирует факт доставки официально. Сервис особенно актуален в ситуациях, когда важно быстро подтвердить получение важных писем, посылок и других отправлений.

Директор управления Почты России в Татарстане Ильнур Махмутов пояснил, что новый инструмент позволит компаниям, государственным структурам и предпринимателям, которые регулярно обмениваются официальными документами, избежать споров о сроках и самом факте вручения.

По его словам, благодаря цифровому формату услуга стала более простой и удобной альтернативой традиционным способам подтверждения доставки писем и посылок. Он также отметил, что использование электронного уведомления помогает снизить расход бумаги и уменьшить нагрузку на природные ресурсы.

Оформить юридически значимое электронное уведомление можно при отправке заказных писем и бандеролей, посылок и отправлений первого класса. Услуга также доступна для электронных заказных писем, если адресат получает их в распечатанном виде.

Подключить сервис можно на сайте, в мобильном приложении или непосредственно в почтовом отделении при оформлении отправления.

#почта россии в рт
