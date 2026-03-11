Почта России запустила чат-бот для бизнеса в мессенджере MAX

Фото: © «Татар-информ»

Почта России запустила специальный чат-бот для предпринимателей малого и среднего бизнеса в мессенджере MAX. Новый сервис позволит решать основные почтовые вопросы онлайн, без посещения отделений, сообщает пресс-служба Почты.

С помощью чат-бота пользователи могут оформить отправку письма или посылки, забронировать абонентский ящик, вызвать курьера, подключить услугу электронных заказных писем и отследить статус почтовых отправлений.

Заместитель генерального директора Почты России Дмитрий Чудинов отметил, что компания стремится сделать взаимодействие клиентов с почтовым сервисом более удобным и быстрым. По его словам, новый чат-бот помогает предпринимателям экономить время и ресурсы, ускоряет решение важных задач и позволяет сосредоточиться на развитии бизнеса.

Кроме того, компания работает над расширением функций сервиса в мессенджере. Планируется добавить возможность корпоративной подписки на журналы и газеты, а также инструменты для запуска целевых рекламных кампаний.

Ранее Почта России запустила похожий чат-бот для частных пользователей. С его помощью можно отправлять посылки онлайн, отслеживать доставку в реальном времени, оформлять курьерскую доставку и подписываться на печатные издания.