Почта России выпустила открытки с изображением знаковых мест Татарстана

Почта России совместно с Ростуризмом и Русским географическим обществом выпустила открытки с изображением знаковых мест Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры республики.

Выпуск открыток посвящен направлениям летнего туризма и представляет знаменитые места из 20 регионов России – по пять изображений на каждый. При этом до конца этого года партнеры выпустят открытки с оставшимися субъектами страны. Уточняется, что коллекцию открывают самые активные туристические направления.

«Обычно видовые открытки продаются в сувенирных лавках, а марки – на почте, а значит, отправка превращается в целый квест. Мы решили, что надо упросить механику, а заодно добавить привлекательную опцию для коллекционеров. Все открытки выполнены в едином стиле и отлично подходят для тех, кто хочет собрать небольшие сувениры из всех регионов России, как своеобразный чек-лист путешественника», – прокомментировала директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям Почты России Софья Ваняткина.

Тираж каждого вида открыток составляет 1 тыс. экземпляров, а стоимость – 44 рубля. На сегодняшний день приобрести их можно в почтовых отделениях тех регионов, которые вошли в серию. Посмотреть варианты изображений можно по ссылке.