Общество 25 декабря 2025 14:05

Почта России в Татарстане в новогодние праздники будет работать по измененному графику

В новогодние праздники отделения Почты России в Татарстане изменят режим работы. Для большинства офисов 31 декабря, а также 1, 2 и 7 января объявлены выходными днями, сообщает пресс-служба Почты России.

В предпраздничные даты – 30 декабря и 6 января – рабочий день в отделениях сократится на один час.

В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и газеты. При этом доставка пенсий и социальных пособий продолжится по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ.

Для некоторых отделений может быть установлен индивидуальный режим работы, отличный от общего.

