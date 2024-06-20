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«Почта России» предупреждает о новой схеме мошенничества с посылками
Мошенники используют новую схему для получения доступа к конфиденциальным данным и средствам жертв. Они звонят от имени «Почты России» и сообщают, что на имя абонента пришла посылка, сообщили в администрации Зеленодольска.
Когда человек отвечает, что ничего не заказывал, аферисты предлагают отказаться от посылки и просят назвать код из СМС для подтверждения отказа. Однако на самом деле их цель – получить доступ к мобильному приложению банка или личному кабинету на «Госуслугах» жертвы.
В случае доступа к банковскому приложению мошенники выводят средства со счетов. Если же получают доступ к «Госуслугам» – используют персональные данные для дальнейшего обмана и хищений. Например, могут оформить кредит, перевыпустить eSIM на другой номер и т.д.
«Почта России» предупреждает, что ведет всю коммуникацию с клиентами только через официальные каналы. Звонки о посылках от якобы сотрудников – мошеннические.
Эксперты призывают быть бдительными и не сообщать никакие коды из СМС третьим лицам, даже если они представляются сотрудниками известных организаций. Это может быть уловкой для получения доступа к важным учетным записям и финансовым средствам.
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