«Почта России» объявила декаду льготной подписки на журналы и газеты «Татмедиа»

Декада льготной подписки на первое полугодие 2022 года стартовала в отделениях «Почты России» с 6 декабря. В этот период подписку на газеты и журналы АО «Татмедиа» можно оформить со скидкой до 13%.

Инициатором льготной декады подписки выступила «Почта России». АО «Татмедиа» предлагает читателям подписаться на популярные журналы «Сююмбике», «Идель», «Сәхнә», «Казань», «Татарстан» и газету «Казанские ведомости», а также на районные периодические издания. По специальной цене можно подписаться и на татарские детские издания «Салават күпере», «Сабантуй», «Ялкын» и «Көмеш кыңгырау».

Подписка на газеты и журналы оформляется во всех почтовых отделениях. Также можно воспользоваться и онлайн-подпиской на сайте АО «Татмедиа», не выходя из дома. Продлится декада льготной подписки до 16 декабря 2021 года.