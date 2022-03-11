«Почта России» не принимает отправления на Украину

«Почта России» принимает международные отправления в любые страны, кроме Украины. Такая информация приводится в Telegram-канале портала «Объясняем.рф».

«„Почта России“ принимает все международные письма и посылки, кроме тех, что идут на Украину», — уточняется в сообщении.

Также говорится, что стоимость отправлений внутри России не будет меняться, однако международные письма и посылки в скором времени, возможно, подорожают.

В заключение «Объясняем.рф» сообщает, что Эстония и Кипр временно не принимают EMS-отправления в Россию.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. В видеообращении к россиянам глава государства объяснил, что главная цель ВС РФ — защитить людей, которые подвергаются геноциду со стороны киевских властей.