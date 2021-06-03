«Почта России» надеется уже летом начать проектирование бондового склада в Казани

Этим летом будет принято необходимое законодательство для строительство первого бондового склада в Казани. Тогда же и начнется его проектирование и строительство. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» на полях ПМЭФ-2021 рассказал член правления, заместитель генерального директора по логистике АО «Почта России» Игорь Чебунин.

«Сейчас мы ждем регуляторики со стороны государства, Министерства финансов и Правительства России. Она должна появится этим летом. Как только она появится, мы будем приступать к проектированию и строительству проекта», - сказал Чебунин.

Сроки реализации проекта еще не определены, но «Почта России» с подрядчиками из Татарстана постарается возвести бондовый склад в самые кратчайшие сроки. Его строительство ускорит развитие электронной коммерции в России, усилит позиции продавцов и откроет новые возможности для потребителей, отметил спикер.

На данный момент в России не существует бондовых складов, поскольку в стране нет соответствующего законодательства для их функционирования. Отличием бондового склада от обычно заключается в том, что на его территории товары находятся в особом таможенном режиме.

«Фактически они еще не пересекли таможенную границу Российской Федерации и пересекают только по мере бронирования заказов. Это позволяет приблизить товары поближе к клиенту, но при этом они еще не находятся на территории России», - подчеркнул Чебунин.

Выбор Татарстана для размещения одного из первых бондовых складов в России спикер объяснил долгим и плодотворным сотрудничеством с республикой, а также экономической мощностью региона.

Подобные бондовые склады планируется построить и в других крупных городах России. Сейчас уже известно, что их построят в Татарстане и Московской области, остальные города будут утверждены позже, после принятия Правительством РФ необходимых законодательных норм, подытожил Чебунин.