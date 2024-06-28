Почта России начала выдавать посылки Авито в партнерских пунктах

Фото предоставлено пресс-службой Авито

Почта России начала в тестовом режиме выдавать отправления Авито Доставки более чем в 70 партнёрских пунктах в 33 городах России. В Татарстане пункты открыты в Альметьевске, Набережных Челнах, Зеленодольске, Казани. В ближайшее время логистический оператор планирует расширить сеть точек на несколько сотен по стране.

Партнёрские пункты Почты — формат, который компания внедряет для удобства клиентов. Это ПВЗ разных маркетплейсов, розничные магазины, торговые точки, которые находятся дальше 500 м от почтовых отделений. До недавнего времени партнёрская сеть работала только на приём, а теперь в части пунктов также можно получить отправления. Скоро эти точки смогут принимать посылки у продавцов, присоединившись к 38 000 почтовых отделений, которые уже работают с площадкой.

«Почтовая сеть охватывает всю страну, но в больших городах отделения не всегда в шаговой доступности. Партнёрские пункты выдачи часто могут оказаться более удобной локацией», — прокомментировал первый заместитель генерального директора Почты России Максим Цыпин.

«Число заказов, которые наши пользователи отправляют через Почту России, выросло более чем на 30% в первом квартале этого года. Мы вместе запускаем опции, которым ранее не было аналогов: например, кросс-доставку, где один заказ доставляют две разные логистические службы, или оплату при получении в C2C-сделках. Получение заказов в партнерских пунктах выдачи — это пилот, который усилит доступность точек получения и отправки заказов для пользователей. Подобные инициативы мы планируем развивать системно, со всеми нашими ключевыми партнерами», — сообщил директор по логистике Авито Сергей Пустыльник.