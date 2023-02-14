Почитатели творчества Шаляпина устроили аншлаг в ГБКЗ имени Сайдашева
По случаю 150-летия со дня рождения Федора Шаляпина Государственный Большой концертный зал имени Салиха Сайдашева принял масштабный концерт «Казань — Шаляпинская муза», посвященный этой знаменательной дате. Казанские почитатели творчества великого певца устроили аншлаг.
Программа праздничного вечера включала фортепианные и вокальные сочинения Сергея Рахманинова,
произведения из репертуара Шаляпина и отрывки из автобиографии певца «Маска и душа». Артиста играл актер театра Качалова Илья Славутский.
Открылся вечер одним из самых необычных по звучанию произведений русской хоровой музыки — «Демественной литургией» Александра Гречанинова. Партию органа исполнила Вероника Лобарева. Сугубая ектения стала одним из самых известных произведений Гречанинова во многом благодаря появлению записи, на которой ее исполняет Федор Шаляпин вместе с хором.
Затем заслуженный артист РФ Борис Березовский сыграл на фортепиано прелюдии Рахманинова. Слушавших пианиста гостей впечатлила его невероятная техника, все следили за действиями пальцев музыканта, который играл быстро и с филигранной точностью. Затем пианист сыграл партию Рахманинова «Три русские песни», заставив публику сполна ощутить экспрессивную и тревожную музыку. Зал провожал артиста бурными овациями.
Еще одним украшением вечера стал один из лучших российских голосов нового поколения, солист Московского театра «Новая опера» Василий Ладюк, который исполнил народную песню «Дубинушка». Затем Ладюк и Березовский вместе исполнили романс из репертуара Шаляпина «Очи черные». В свое время певец познакомил с этим произведением весь мир во время гастролей (собственное исполнение романса артист посвящал будущей жене — итальянке Иоле Торнаги).
«От одного представления, что когда-то здесь ходили великие голоса, радовали публику, а теперь у нас есть возможность, как и у Федора Ивановича, выходить на сцену и испытывать трепет, чувствуешь огромное счастье. Я искренне рад, что имею отношение к оперному искусству. Наш главный и феноменальный голос — это Шаляпин. Для нас он бог», — объяснил переживаемые им эмоции Ладюк.
Народная артистка Республики Татарстан Миляуша Таминдарова добавила, что подражать Шаляпину невозможно.
«Труд академического певца равен труду шахтера. Преклоняюсь перед оперными певцами за их тяжелую работу и за их нечеловечески волшебный голос. Эти люди открывают и раскрывают неведомую интонацию в музыке. Федор Шаляпин — это наше космическое дарование, которое выше нот, выше тактовых черт и знаков. Он писал, „как передать вздох, дыхание, затаенность“. Если художественная правда и существует, то только у Шаляпина. Это гений, который творил с миром что-то невообразимое и необъяснимое», — пояснила она.
Затем состоялось торжественное вручение Шаляпинской премии. В 1912 году артист учредил именную стипендию для лучшего ученика 6-го городского начального училища Казани, находившегося в Суконной Слободе. Казанское общество любителей Шаляпина возродило и переосмыслило эту традицию в начале девяностых.
Обладателями Шаляпинской стипендии 2023 года стали студент Казанского музыкального колледжа имени Аухадеева Роберт Миннуллин и солист Государственного каменного хора РТ, преподаватель вокала Надежда Игнатьева.
«Сегодня день, который полностью пронизан памятью о Федоре Ивановиче. Искусство — это то, что мы должны передавать от поколения к поколению. Музыкальное образование построено на том, что ученик перенимает мастерство учителя. Очень важно, чтобы существовала передача традиций и эта нить никогда не прерывалась. Сегодняшняя стипендия именно об этом, о том, чтобы мы не превращались в людей без памяти, которых забудут. Мы должны помнить наших выдающихся личностей и растить в себе выдающегося человека», — сказала министр культуры РТ Ирада Аюпова.