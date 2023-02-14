Почитатели творчества Шаляпина устроили аншлаг в ГБКЗ имени Сайдашева

По случаю 150-летия со дня рождения Федора Шаляпина Государственный Большой концертный зал имени Салиха Сайдашева принял масштабный концерт «Казань — Шаляпинская муза», посвященный этой знаменательной дате. Казанские почитатели творчества великого певца устроили аншлаг.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Программа праздничного вечера включала фортепианные и вокальные сочинения Сергея Рахманинова,

произведения из репертуара Шаляпина и отрывки из автобиографии певца «Маска и душа». Артиста играл актер театра Качалова Илья Славутский.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Открылся вечер одним из самых необычных по звучанию произведений русской хоровой музыки — «Демественной литургией» Александра Гречанинова. Партию органа исполнила Вероника Лобарева. Сугубая ектения стала одним из самых известных произведений Гречанинова во многом благодаря появлению записи, на которой ее исполняет Федор Шаляпин вместе с хором.

Затем заслуженный артист РФ Борис Березовский сыграл на фортепиано прелюдии Рахманинова. Слушавших пианиста гостей впечатлила его невероятная техника, все следили за действиями пальцев музыканта, который играл быстро и с филигранной точностью. Затем пианист сыграл партию Рахманинова «Три русские песни», заставив публику сполна ощутить экспрессивную и тревожную музыку. Зал провожал артиста бурными овациями.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Еще одним украшением вечера стал один из лучших российских голосов нового поколения, солист Московского театра «Новая опера» Василий Ладюк, который исполнил народную песню «Дубинушка». Затем Ладюк и Березовский вместе исполнили романс из репертуара Шаляпина «Очи черные». В свое время певец познакомил с этим произведением весь мир во время гастролей (собственное исполнение романса артист посвящал будущей жене — итальянке Иоле Торнаги).

«От одного представления, что когда-то здесь ходили великие голоса, радовали публику, а теперь у нас есть возможность, как и у Федора Ивановича, выходить на сцену и испытывать трепет, чувствуешь огромное счастье. Я искренне рад, что имею отношение к оперному искусству. Наш главный и феноменальный голос — это Шаляпин. Для нас он бог», — объяснил переживаемые им эмоции Ладюк.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Народная артистка Республики Татарстан Миляуша Таминдарова добавила, что подражать Шаляпину невозможно.

«Труд академического певца равен труду шахтера. Преклоняюсь перед оперными певцами за их тяжелую работу и за их нечеловечески волшебный голос. Эти люди открывают и раскрывают неведомую интонацию в музыке. Федор Шаляпин — это наше космическое дарование, которое выше нот, выше тактовых черт и знаков. Он писал, „как передать вздох, дыхание, затаенность“. Если художественная правда и существует, то только у Шаляпина. Это гений, который творил с миром что-то невообразимое и необъяснимое», — пояснила она.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Затем состоялось торжественное вручение Шаляпинской премии. В 1912 году артист учредил именную стипендию для лучшего ученика 6-го городского начального училища Казани, находившегося в Суконной Слободе. Казанское общество любителей Шаляпина возродило и переосмыслило эту традицию в начале девяностых.



Обладателями Шаляпинской стипендии 2023 года стали студент Казанского музыкального колледжа имени Аухадеева Роберт Миннуллин и солист Государственного каменного хора РТ, преподаватель вокала Надежда Игнатьева.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сегодня день, который полностью пронизан памятью о Федоре Ивановиче. Искусство — это то, что мы должны передавать от поколения к поколению. Музыкальное образование построено на том, что ученик перенимает мастерство учителя. Очень важно, чтобы существовала передача традиций и эта нить никогда не прерывалась. Сегодняшняя стипендия именно об этом, о том, чтобы мы не превращались в людей без памяти, которых забудут. Мы должны помнить наших выдающихся личностей и растить в себе выдающегося человека», — сказала министр культуры РТ Ирада Аюпова.