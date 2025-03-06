«Почитай мне» — новая акция сервиса книги билайн, которая сближает людей

Фото: пресс-служба билайна

Сервис книги билайн запустил акцию «Почитай мне… о любви» к 8 марта. Для этого в мобильном приложении собрана отдельная книжная витрина с бесплатным доступом к произведениям. С помощью этой акции любой желающий может озвучить своим голосом книгу, стихотворение, сказку и тут же отправить любимым людям для прослушивания.

Механика проста: выбираете книгу из подборки (прозу или стихотворение) и читаете фрагмент вслух, чтобы прямо в сервисе записать его на встроенный диктофон. Готовое аудио можно сохранить на устройство и отправить близкому человеку файлом, либо сохранить его в Облаке билайн и поделиться ссылкой на запись. Адресату не придется скачивать приложение, он сможет прослушать запись на телефоне, просто нажав на ссылку.

Благодаря такой функции родитель сможет прочитать ребенку на ночь его любимую сказку, находясь в командировке. А взрослые дочь или сын, живущие в другом городе, отправить маме ее любимые стихи, озвученные самым родным для нее голосом на свете. Признавайтесь в любви красивыми словами, дарите свой голос и теплые минуты близким 8 марта. Акция продлится с 5 марта по 01 апреля 2025 года.

Специально для этого проекта Российская государственная библиотека поделилась книгами, открытыми для участников бесплатно. Также к акции присоединилось издательство «Альпина».

Руководитель сервиса книги билайн Наталья Каменских: «Мы не случайно запустили этот проект именно к 8 Марта. Ведь это праздник, когда можно порадовать любимых женщин, мам, дочерей не только подарками, но и строками о любви. Мы живем в то время, когда многие семьи разделены, близкие живут далеко друг от друга, кто-то работает вдали от дома, а кто-то живет с родителями в разных городах. Но оставаться рядом, даже если ты далеко, слышать близкого человека и поддержать в разлуке можно – для этого нужен только голос, твой голос, родной и для кого-то самый важный на свете. И даже если кажется, что «я не диктор», «я не умею», поверьте, это не важно. Любящие люди услышат ваш голос и ваше, возможно, неидеальное, но такое родное,произношение и улыбнутся сердцем».

Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда: «Я рад, что в преддверии Международного женского дня Ленинка и приложение «Свет» присоединились к такому душевному, трепетному проекту. В Российской государственной библиотеке традиции чтения сближаются с инновациями уже много лет. Это помогает нам в сплочении читателей и движении вперед. А весной особенно хочется добавить в жизнь еще и творческие нотки. Теперь наши книги зазвучат голосами тех, кто хочет поделиться любовью, дружбой и заботой с близкими на расстоянии. Уверен, что такая возможность подарит читающим и слушающим незабываемые впечатления!».

Скачать приложение и попробовать себя в роли диктора можно по ссылке.

Ранее в сервисе книги билайн внедрили уникальную рекомендательную систему, созданную на основе искусственного интеллекта для тех, кто не знает, что почитать. Главная особенность такого поиска — возможность искать книги не только по автору или названию, а по множеству других параметров: от атмосферы до сюжета или похожести на отдельные произведения. ИИ-поиск в книги билайн доступен для клиентов любых операторов связи, а воспользоваться им можно не только на сайте и в приложении, но и в Telegram-боте.

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