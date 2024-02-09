«Почистишь, а через 15 минут снова заметает»: с чем столкнулись дорожники в буран

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Татавтодор» обслуживает больше половины дорог регионального значения Татарстана

Татарстан вновь заметает. Небывалая снежная стихия сначала накрыла республику в середине января. Увязли в сугробах и автомобилисты, и пешеходы – с последствиями буйства природы столкнулись жители и городов, и районов республики.

На федеральных трассах останавливали движение, в аэропорту задерживались рейсы, спасатели МЧС и автоинспекторы вытаскивали застрявшие в снегу автомобили и разгребали последствия множественных ДТП.

«Зима пришла, как всегда, неожиданно – дорожники снова не готовы», – такие комментарии в дни снегопада часто можно встретить в социальных сетях.

За ответами на вопросы мы отправились в АО «Татавтодор». На данный момент организация обслуживает 8022,103 км дорог общего пользования. Из них 7 447,027 км – дороги регионального значения. К слову, «Татавтодор» обслуживает больше половины дорог регионального значения Татарстана.

«Татавтодор» обслуживает больше половины дорог регионального значения Татарстана Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В настоящее время в компании работает 2370 человек. На дорогах трудится 1464 единицы различной техники.

Под опекой «Татавтодора» такие крупные объекты, как трасса М7 «Волга», подъезд к городу Киров (бывшая Казань – Малмыж), дорога Казань – Буинск – Ульяновск, Казань – Оренбург и подъезд к аэропорту «Казань».

Головной офис компании находится на улице Достоевского в Казани, всего по Татарстану 9 филиалов компании и 27 дорожных ремонтно-строительных участков (ДРСУ).

Асфальтовый завод и установка по смешиванию песка и соли

Один из филиалов, так называемая производственная база, находится вблизи поселка Усады в Высокогорском районе. Здесь базируется снегоуборочная техника, есть завод для приготовления асфальтобетонной смеси, административное здание и многое другое для того, чтобы дорожную технику можно было оперативно отремонтировать, а сами рабочие могли отдохнуть и пообедать.

Булат Ганеев: «Песко-соляная смесь является одним из главных орудий в борьбе с зимней скользкостью» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Заместитель директора по содержанию автомобильных дорог Пригородного филиала АО «Татавтодор» Булат Ганеев провел нам экскурсию по территории и рассказал, как тут все устроено.

Первым делом он показал нам специальную установку для смешивания песка и соли – получается всем уже известная песко-соляная смесь (ПСС). Аппарат состоит из двух бункеров: в один засыпают соль, а в другой песок, затем они смешиваются. К слову, соль должна составлять 20 процентов от общего количества. Когда ПСС готова, ее засыпают в специальные машины, которые равномерно посыпают дороги, устраняя «зимнюю скользкость» – таким термином дорожники именуют гололед.

«ПСС является одним из главных орудий в борьбе с зимней скользкостью. Распределяют ее комбинированные дорожные машины, которые имеют фронтальный отвал и боковой – его еще называют скоростным отвалом. За счет скорости машины и расположения отвала под углом 45 градусов снег выбрасывается за полосу отвода», – объяснил Булат Ганеев.

«Переборщишь с ПСС – получишь снежную кашу»

«Такое соотношение песка и соли – это требование ГОСТа. Если соли будет больше, будет причинен вред окружающей среде. Поэтому каждую партию смеси после изготовления, прежде чем начать использовать, отправляют в лабораторию на проверку», – добавил Булат Ганеев.

Количество ПСС зависит от вида осадков и состояния дороги, то есть в этом процессе не так все просто Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В машине, которая разбрасывает смеси по дороге, есть компьютер, на котором задается нужное количество вещества и ширина распыления. Количество ПСС зависит от вида осадков и состояния дороги, то есть в этом процессе не так все просто: ошибешься – и на дороге станет еще хуже. Например, вместо гололеда может образоваться снежная каша.

Здесь же, на базе, есть завод, который производит асфальтобетонную смесь и выпускает минеральный порошок – его используют при производстве асфальта.

«В других филиалах производят битумную эмульсию, она нужна для того, чтобы создавалось хорошее сцепление с асфальтом. Грубо говоря, это вода с битумом. Ее распределяют на щебень либо на асфальт. Вода из битумной эмульсии испаряется, и остается только тонкий слой битума, за счет этого обеспечивается хорошее сцепление разных слоев асфальта либо щебня с асфальтом», – рассказывает Ганеев.

На зимний период это производство консервируют. Пока у дорожников другие хлопоты. А летняя техника хранится в тепле – на каждой базе есть ремонтно-механическая мастерская. Она отапливается, чтобы катки и прочие машины не пострадали в морозы.

В зимнее время «Татавтодор» работает круглосуточно – рабочие выходят в две смены по 12 часов каждая.

«Вся техника, которая задействована в зимний период, – это погрузчики, грейдеры, шнекороторы и комбинированные дорожные машины – работает без остановки в круглосуточном режиме, 24 на 7», – отметил заместитель директора филиала.

Во время обильных осадков снегоуборочные машины курсируют по дорогам без остановки Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Этот буран для нас стал настоящим испытанием, но мы справились»

К бурану здесь готовились заранее – прогноз погоды дорожники отслеживают особенно скрупулезно.

«Этот буран для нас стал настоящим испытанием. В таких условиях, если какая-то техника сломается, ее нужно срочно ремонтировать и тут же опять выпускать на дорогу. Но в итоге с поставленной нам задачей мы справились. Главное для нас в такую погоду было обеспечить проезд по федеральной трассе, по дорогам регионального значения и, что немаловажно, очистить подъезды к деревням. С этой задачей мы справились. Все остальные дни мы работали над последствиями снежной бури – расширяли дороги, вычищали тротуары, чтобы люди могли безопасно передвигаться», – рассказал Булат Ганеев.

Во время обильных осадков снегоуборочные машины курсируют по дорогам без остановки – их пробег в такие дни достигает 800 километров в сутки.

«По некоторым участкам приходилось проезжать по пять раз, ведь снегопад был настолько интенсивным, что уже через десять минут после того, как рабочие вычистили асфальт, он снова обрастал сугробами», – рассказал Ганеев.

По некоторым участкам приходилось проезжать по пять раз: снегопад был настолько интенсивным, что уже через десять минут после расчистки, дорога снова обрастала сугробами Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Люди, не понимая сложности ситуации, выезжали на дороги, рискуя жизнью»

Но, как оказалось, самым сложным в эту погоду были не какие-то технические нюансы, а человеческий фактор.

«Люди, не понимая всей сложившейся ситуации, пренебрегая погодными условиями, СМС-информированием Гидрометцентра, выезжали на дороги, рискуя своей жизнью. Они ведь могли застрять в снегу, замерзнуть или попасть в ДТП», – подчеркнул замдиректора.

Авария на трассе в такую погоду становится серьезным препятствием для дорожников: образуются заторы, снегоуборочная техника проехать не может, соответственно, и очистка дороги становится задачей не из простых. Приходится ждать, пока ГИБДД оформит ДТП и столкнувшиеся автомобили уберут с дороги.

Но выход находился и в такой ситуации, поскольку рабочие «Татавтодора» проезжают по своим участкам по несколько раз в день, они прекрасно знают объездные пути. Они объезжали аварии и продолжали расчищать дороги, минуя пробки.

«На наших базах всегда стоит техника в полной боевой готовности, которая в любую минуту может выехать на линию» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«На наших базах техника всегда стоит в полной боевой готовности»

Но даже в те дни, когда не идет снег и все дороги расчищены, дорожники продолжают дежурить круглосуточно, ведь погода вещь непредсказуемая и может поменяться в считаные часы.

«На наших базах всегда стоит техника в полной боевой готовности, которая в любую минуту может выехать на линию. Даже в 25-градусные морозы мы дежурили, объезжали трассы. Дело в том, что в такие морозы замерзают путепроводы – мосты. Они находятся над землей, их продувает со всех сторон, на покрытиях образуется зимняя скользкость. Чтобы не произошло ДТП, мы на всех участках ведем патрульный объезд и, если замечаем лед, проводим обработку ПСС», – объяснил Ганеев.

Зимой дорожники используют комбинированную дорожную машину, мини-погрузчики, фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики, автогрейдеры, экскаваторы, бульдозеры, шнекороторные снегоочистители и другие виды навесного оборудования. Техника была закуплена в Канаде, Норвегии, Швейцарии и других странах. Вышеупомянутое навесное оборудование работает на базе родного нам самосвала «КАМАЗ», а также тракторов МТЗ Беларус.

«Наша техника позволяет убирать 40-45 километров дорог в час. Но все зависит от того, насколько интенсивно движение на проезжей части. Если дорога проходит по населенному пункту, скорость уборки падает», – поделился он.

Средний стаж работы сотрудников «Татавтодора» – 15 лет Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Средний стаж работы наших сотрудников – 15 лет»

Все сотрудники «Татавтодора» – высококвалифицированные специалисты, настоящие мастера своего дела, с гордостью подчеркивает Булат Ганеев.

«Средний стаж работы наших сотрудников – 15 лет, а средний возраст водителей и механизаторов, которые мужественно изо дня в день ведут борьбу со стихией, к сожалению, более 50 лет . Каждый год у нас проходят практику студенты автодорожного техникума. Летом практикуются студенты КГАСУ. Многие возвращаются к нам уже в качестве основных работников. К слову, много тех, кто когда-то проходил у нас практику, а сейчас уже работают прорабами», – рассказал он.

Здесь можно получить не только рабочее место, но и высшее образование – организация направляет на обучение.

Также можно отучиться и получить водительские права разной категории. То есть в «Татавтодор» можно прийти с нулевыми знаниями и навыками и стать высококлассным специалистом. Еще и продвинуться по карьерной лестнице.

«У нас предусмотрены бесплатные обеды. Кормят и в дневную, и в ночную смену. Зимой наши сотрудники работают с 7 утра до 7 вечера. Есть комната отдыха, где можно провести законный час отдыха. Есть премии, как годовые, так и квартальные. Для всех сотрудников при устройстве на работу проводят инструктажи, а перед каждой сменой они проходят медкомиссию», – рассказал Ганеев.

В «Татавтодор» можно прийти с нулевыми знаниями и навыками и стать высококлассным специалистом Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Техника тоже не обделена вниманием – прежде чем выйти на линию, она проходит техосмотр.

«Подтягиваются и протягиваются все основные болты. Когда водитель приезжает со смены, он моет машину и в случае каких-либо неисправностей, сообщает об этом сменщику. Обязательно должны работать проблесковые маячки – без них мы не имеем права работать», – отметил Ганеев.

Вместе с заместителем директора по содержанию Пригородного филиала АО «Татавтодор» мы поехали к трассе М7, чтобы посмотреть, как работает техника, а заодно проверить, насколько хорошо убран снег. На протяжении всего маршрута Булат Ганеев передавал диспетчерам информацию о состоянии дороги. Если замечал, что на каком-то участке образовался гололед или снегом с полей замело дорогу, просил отправить туда снегоуборочную технику.

Нам казалось, что на всем нашем пути дорога прекрасно вычищена, но замдиректора находил недочеты – объяснял, что по стандартам на обочине не должно быть снега, где-то ему не нравилось состояние обочины.

«Главное, успевать дорогу держать, чтобы люди доехали от точки А в точку Б живыми и здоровыми»

Мы доехали до ДРСУ «Кулаевский», который находится на трассе М7. Остановились и увидели гору ПСС и множество крупногабаритной техники.

Из кабины одной из снегоуборочных машин нам навстречу вышел улыбающийся мужчина. Знакомимся: это Наиль Валиуллин, ему 42 года, здесь он работает уже 16 лет. Живет тут же – в Пестрецах, на очистку дорог выезжает за пределы родного района.

Наиль Валиуллин: «Работали по 12 часов. Проедешь, а через 10 минут как будто там и не был. Со стихией человеку тяжело справляться» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Мое непосредственное задание – федеральная трасса М7. Нам поручают определенный километр, и мы должны его содержать», – объяснил Наиль.

Работает Наиль на автомобиле марки Volvo. Машину он принял в работу три года назад.

«Это новая комфортная машина, коробка-автомат. Легче работать – это универсальный автомобиль. Она может одновременно чистить правую полосу и обочину. Одновременно можно подсыпать ПСС», – уточняет рабочий.

На наш вопрос о том, насколько сложно было работать в буран, улыбается.

«Как всегда, работали по 12 часов. Тяжело, но справляемся. Проедешь, а через 10 минут как будто там и не был. Со стихией человеку тяжело справляться. Главное, успевать хотя бы дорогу держать, чтобы люди доехали от точки А в точку Б живыми и здоровыми», – улыбается Наиль Валиуллин.

Сразу видно, что Наиль настоящий фанат своей работы. Признается, что работу свою любит, а когда слышит, как люди ругают дорожников, реагирует спокойно.



«Жалобы слышу каждый божий день. Но это говорят люди, которые здесь не работали, кто не почувствовал на своей шкуре все особенности этой работы. Те, кто здесь работал, никогда такого не скажут. Даже вас могут поругать, потому что не знают вашу работу, так ведь? А кто понимает – спокойно реагируют. Я не обижаюсь. Обижаться бесполезно, я же не ребенок. Мы делаем свою работу, и все. Нам задание дано, и мы его исполняем», – поделился водитель.

«Лед нельзя оставлять, черный лед бывает – и его нельзя. Иногда мы как лаборанты определяем состояние дороги на глаз» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Как отец покойный учил: «Работу свою делай на сто процентов»

Работа дорожников не из простых, но в другой сфере Наиль себя уже не представляет.

«Почему столько лет работаю? Привык. Я пробовал увольняться, проработал в другом месте – ну не могу я. Когда только пришел, работал на обычном стареньком “КАМАЗе” 1994 года. Самосвальчик маленький такой. Потом его списали, дали новый. Понятно, что, когда машина старая, она постоянно ломается, но даже тогда мы справлялись. Тогда от нас зависело чуть меньше, а сейчас требования стали жестче – раньше и накат можно было пропустить, глаза закрывали на это, а теперь чуть накат, и все», – рассказывает Наиль.

Накат, к слову, – это обледенелый слой снега на асфальте, по современным требованиям его быть не должно, уточняет Наиль.

«Лед нельзя оставлять, черный лед бывает – и его нельзя. Иногда мы как лаборанты определяем состояние дороги на глаз. У нас это автоматически происходит, у нас это в крови. Мы смотрим на асфальт, на ветер, на температуру и понимаем – нужно подсыпать или нет. Иногда нас спрашивают, почему ПСС не подсыпаем, а ведь если сильный боковой ветер и снег, его нельзя использовать, потому что появится снежная каша и накат. Еще хуже станет дорога. Вот молодые приходят, они этого не знают – мы их учим, объясняем, когда можно, а когда нельзя», – рассказывает он.

Сотрудники организации включены в рабочий процесс круглосуточно, даже когда не на смене, поделился Наиль Валиуллин.

«Каждый день мы в телефонах отслеживаем погоду: какой ветер ожидается, откуда, будут ли осадки, какая температура. Это вам не просто баранку крутить – тут думать надо. Домой приходим и не можем успокоиться: открываем окно, смотрим погоду, потом снова на сайт синоптиков заглядываем. Вот так у нас. Я знаю свою работу. Как отец покойный учил: “Свою работу делай на сто процентов”», – подчеркнул он.

Евгений Осташин: «Полное название этой машины – фронтальный погрузчик Caterpillar. Летом я надеваю на него ковш, зимой шнекоротор» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Приятно осознавать, что делаешь полезную и нужную для людей работу»

Прощаемся, едем дальше. Видим, как летит дуга грязного снега, – это работает шнекоротор. Машина словно лезвием срезает ровный слой снега с обочины и откидывает далеко от дороги. За рулем машины Евгений Осташин, ему 61 год.

«Всю жизнь проработал только здесь. Как пришел из армии, устроился сюда в 1983 году, так никуда и не уходил», – рассказывает водитель.

Евгений работает с машиной под названием «снегоочиститель шнекороторный ZAUGG» – он самый большой на ДРСУ. Рассказал, что за годы работы сменил множество техники, ездил и на «Урале», и на «Автодоре», но тот автомобиль, на котором колесит сейчас, любит больше всего.

«Полное название этой машины – фронтальный погрузчик Caterpillar. Летом я надеваю на него ковш, зимой шнекоротор. То есть насадки разные, и работать на ней можно в любое время года, а работы всегда хватает. Вот, допустим, был буран, пока весь снег убрали, он снова выпал, опять убирают – и так постоянно. Такой вот круговорот воды в природе», – объяснил Евгений.

По словам Евгения, за годы его работы на дороге случалось всякое.

«Дорога есть дорога. Рассказывать не буду, но аварийные ситуации случались. Люди всякое говорят: кому-то нравится, кому-то не нравится. На кого-то угодишь, кому-то – нет. Чистишь – плохо, говорят, мешаете ездить, засыпаете улицы, дворы. Не чистишь – опять говорят плохо, спрашивают, почему не чистите. Но бывает и благодарят. Случается и вытаскивать кого-нибудь из сугроба. В любом случае, приятно осознавать, что делаешь полезную и нужную для людей работу», – рассказал Евгений.

Прощаемся, Евгений снова садится в кабину, запускает шнекоротор и продолжает отбрасывать снег с дороги. Впереди у него еще шесть часов смены. Пообщавшись с ним, понимаем, что он совсем не обременен таким трудом, напротив, с радостью продолжает делать то, что любит.

Мы своими глазами увидели, насколько непрост каждодневный труд дорожников. Но, несмотря на сложности, они любят свою работу, ведь понимают, что занимаются нужным делом. Без них, например, в деревню не проедет скорая или пожарные, в магазины не привезут продукты, а те, кто оправился в гости к родным в другой город, могут не добраться до пункта назначения. Критиковать чужой труд всегда легко, а вот оценить проделанную работу и сказать тем, кто ее выполняет, спасибо не каждому под силу. Когда вы едете по вычищенной трассе или городской дороге после метели, задумываетесь ли вы об этом?