Почетный караул из Югры победил во всероссийском конкурсе «Сыны и дочери Отечества»

Почетный караул из Сургутского района стал победителем всероссийского конкурса «Сыны и дочери Отечества». Об этом стало известно на заседании Координационного совета при губернаторе Югры, посвященного взаимодействию с общероссийским движением детей и молодежи «Движение Первых», передает «ugra-news.ru».

Руководитель Центра военно-патриотического воспитания «Наследие» в Сургутском районе, ветеран боевых действий Дмитрий Захаров предложил распространить успешную практику, которую он представил на площадке «Патриоты Урала. Дети» в рамках V форума волонтеров и гражданских активистов «Патриоты Урала».

Он выступал модератором площадки «Патриоты Урала. Дети», где обсуждалась тема несения почетных караулов на местах в дни воинской славы и памятные даты России.

По словам Захарова, в Сургутском районе действует разветвленная система военно-патриотического воспитания: 18 военно-патриотических и 5 военно-спортивных клубов, 22 кадетских класса и 21 юнармейский отряд. Центр «Наследие» выезжает в населенные пункты района, проводит мастер-классы, соревнования и вовлекает школьников в патриотические проекты. Особое внимание уделяется работе почетных караулов.

Он сообщил, что знаменная группа района в марте прошлого года участвовала в отборочном этапе проекта «Сыны и дочери Отечества» в Екатеринбурге, где одержала победу, после чего была приглашена в Москву и заняла первое место в финале в номинации «Знаменная группа».

Захаров отметил, что почетные караулы в районе выставляются регулярно – 9 Мая, в дни воинской славы и государственные праздники, а также у мемориалов и «Парт Героев».

Подготовка участников проходит по системе, применяемой для почетных караулов России, аналогично Посту № 1. Она включает серьезные требования к физической подготовке, знанию истории, традиций и церемониала, а также уважению к памяти и форменной дисциплине.

Он также сообщил, что с 10 по 12 мая на базе Центра обеспечения безопасности жизнедеятельности и призыва граждан на военную службу пройдут первые в регионе соревнования «Пост № 1». В них примут участие команды школ и военно-патриотических клубов Югры.

Захаров подчеркнул, что подобные состязания на региональном уровне проводятся впервые, и выразил готовность поделиться опытом подготовки почетных караулов с коллегами из других муниципалитетов. По его словам, это событие станет важным этапом развития военно-патриотического воспитания в регионе.