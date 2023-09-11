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Почетный гражданин Менделеевска первым завершил уборочные работы в районе
В Менделеевском районе Татарстана завершилась уборка урожая. Первым в районе уборочные работы с наилучшими показателями по урожайности, 31 центнер с гектара, завершил почетный гражданин Менделеевска, глава крестьянско-фермерского хозяйства Раис Аглиев.
На деловом понедельнике в исполкоме города глава района Радмир Беляев выразил благодарность за высокий результат и по традиции вручил победителю каравай как символ успешного завершения работ по уборке урожая.
В целом Беляев отметил, что район завершил уборочную кампанию в первой десятке по Татарстану.
«Урожай убрали вовремя. Хороший показатель с учетом погодных условий в этом году — 23 ц/га по району. Сейчас важно уделить внимание посеву озимых культур и распределению земельных участков», — добавил руководитель района.
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