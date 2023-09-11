Почетный гражданин Менделеевска первым завершил уборочные работы в районе

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

В Менделеевском районе Татарстана завершилась уборка урожая. Первым в районе уборочные работы с наилучшими показателями по урожайности, 31 центнер с гектара, завершил почетный гражданин Менделеевска, глава крестьянско-фермерского хозяйства Раис Аглиев.

На деловом понедельнике в исполкоме города глава района Радмир Беляев выразил благодарность за высокий результат и по традиции вручил победителю каравай как символ успешного завершения работ по уборке урожая.

В целом Беляев отметил, что район завершил уборочную кампанию в первой десятке по Татарстану.

«Урожай убрали вовремя. Хороший показатель с учетом погодных условий в этом году — 23 ц/га по району. Сейчас важно уделить внимание посеву озимых культур и распределению земельных участков», — добавил руководитель района.