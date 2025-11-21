Почетный член АН РТ Ханиса Алишина удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством»
Почетный член Академии наук РТ Ханиса Алишина удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. На это обратила внимание пресс-служба АН Татарстана.
Исследовательница в числе других отмечена «за многолетнюю активную общественную деятельность». Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.
Ханиса Чайдатовна Алишина – профессор-консультант Тюменского государственного университета, автор более 300 научных работ, среди которых – фундаментальный двухтомник «Ономастика сибирских татар».
В 2019 году Алишина получила общенациональную премию как лучший ученый Уральского федерального округа.
Как общественная активистка профессор является членом совета Национально-культурной автономии татар Тюменской области.