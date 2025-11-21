news_header_top
Общество 21 ноября 2025 16:20

Почетный член АН РТ Ханиса Алишина удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством»

Фото: пресс-служба Академии наук РТ

Почетный член Академии наук РТ Ханиса Алишина удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. На это обратила внимание пресс-служба АН Татарстана.

Исследовательница в числе других отмечена «за многолетнюю активную общественную деятельность». Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Ханиса Чайдатовна Алишина – профессор-консультант Тюменского государственного университета, автор более 300 научных работ, среди которых – фундаментальный двухтомник «Ономастика сибирских татар».

В 2019 году Алишина получила общенациональную премию как лучший ученый Уральского федерального округа.

Как общественная активистка профессор является членом совета Национально-культурной автономии татар Тюменской области.

#ан рт #Татарский мир
