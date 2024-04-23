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Почетные звания РТ присвоены двум специалистам Станции скорой медпомощи Казани
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указы о присвоении почетных званий двум медицинским работникам. Документы опубликованы на официальном портале руководителя РТ.
Так, главный врач Станции скорой медицинской помощи Казани Фарид Галяутдинов стал заслуженным врачом Республики Татарстан. Он отмечен «за заслуги в деле охраны здоровья населения и многолетний добросовестный труд».
Старшему фельдшеру Станции скорой медпомощи Казани Флусе Гильфановой присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РТ».
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