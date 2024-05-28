Почему затаился Валиуллин? «Ак Барс» проводит худшую селекцию в мае из топ-клубов КХЛ

«Ак Барс» остается пока единственной из топ-команд КХЛ, которая так и не сделала серьезных приобретений

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Трансферный рынок пустеет, пока затаился Валиуллин

Практически закончился май, а казанский «Ак Барс» так и не разродился массированной атакой на трансферном рынке КХЛ. А ведь болельщики рассчитывали на это в рамках анонсированной тотальной перестройки команды. Помимо перехода Егора Коршкова, объявленного в первый же день открытия трансферного периода, в расположение команды не поступило ни одного новичка.

Если в апрельский период после финала Кубка Гагарина затишье можно было объяснить простым фактом – у команды все еще не было официально назначенного главного тренера, – то последующую «засуху» в течение всего мая объяснить сложнее.

О назначении Анвара Гатиятулина на пост наставника «Ак Барса» было известно еще по ходу минувшего плей-офф. Специалиста около месяца водили по спортивным мероприятиям в Казани и за ее пределами (он присутствовал на финальных играх альметьевского «Нефтяника»), он снимался в роликах пресс-службы «Ак Барса», а также раздавал интервью. Так что все потенциальные приобретения уже точно специалист контролировал. Однако пока казанский клуб по-прежнему остается самой аморфной организацией на трансферном рынке среди топ-клубов КХЛ, если не считать скандальных расставаний с возрастными лидерами клуба.

О назначении Анвара Гатиятулина на пост наставника «Ак Барса» было известно еще по ходу минувшего плей-офф Фото: © «Татар-информ»

Возможно, повода для паники и нет. Но факт остается фактом: все самые «сочные» лоты этого межсезонья команды уже разобрали. Добротные легионеры и российские игроки, оказавшиеся ненужными богатым командам-пылесосам ЦСКА и СКА, разбрелись по другим топ-клубам. Андрей Светлаков уехал покорять Челябинск, Брэндона Лайпсика присматривает «Автомобилист». Даже Алекс Гальченюк внезапно оказался в «Амуре», хотя, по слухам, сватали его именно в «Ак Барс». Внутренний рынок КХЛ пустеет с каждым днем, а на внешнем желающих ехать в КХЛ не так уж много.

Можно, конечно, предположить, что генеральный менеджер принял позу «затаившегося дракона» в расчете, что вскоре в НХЛ закончится плей-офф и можно будет присмотреть усиление там, учитывая, как много россиян могут лишиться команд и начать искать варианты в КХЛ.

Да и не стоит забывать о фигурантах недавнего скандала вокруг пятерых хоккеистов молодежной сборной Канады, чья карьера в НХЛ наверняка закончена. Практика приглашения хоккеистов с «серыми» страницами в прошлом и подпорченными репутациями на родине у менеджмента «Ак Барса» уже есть. В ноябре 2023 года был приобретен Митчелл Миллер, попавший в опалу в США за издевательства над одноклассником. Варианты из-за океана сохраняются, но насколько они реалистичны в нынешних условиях – большой вопрос.

Марат Валиуллин проводит серьезную работу по «зачистке» рядов команды от тех, кто разочаровал в прошедшем сезоне Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Экономия на бывших – потеря репутации для «Ак Барса»

Утверждать, что работу на трансферном поле «Ак Барс» совсем не ведет, тоже нельзя. Марат Валиуллин проводит серьезную работу по «зачистке» рядов команды от тех, кто разочаровал в прошедшем сезоне, а под нож попали почти все хоккеисты «динамовского» созыва. Не получил нового предложения Дмитрий Кагарлицкий, после чего жаловался, что генменеджер клуба Марат Валиуллин даже не ответил на телефонный звонок игрока собственного клуба. Вадим Шипачев же открытым текстом рассказывает дружественным себе журналистам, что в клубе его не видят и предлагают искать новую команду. Однако расторгать контракт, если верить хоккеисту, в «Ак Барсе» не спешат.

Ситуация двоякая. С одной стороны, понять подобную манеру работы по-деловому Марата Валиуллина можно. Не секрет, что у него далеко не самый высокий процент попаданий с приобретениями, а промахи перед генеральным спонсором он может нивелировать за счет работы по максимальному сокращению финансовых издержек.

С другой стороны, такой подход сильно бьет по репутации казанского клуба. И в первую очередь среди хоккеистов. Подобная политика может посеять плоды, которые в будущем дадут всходы в виде серьезных последствий. Звездные хоккеисты будут долго думать, стоит ли ехать в Казань, и при прочих равных выберут клубы-конкуренты для продолжения карьеры.

Вадим Шипачев открытым текстом рассказывает, что в клубе его не видят и предлагают искать новую команду Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За ошибки приходится платить

Ко всему прочему, нельзя отрицать один простой факт. Даже если принять в расчет претензию, что оба хоккеиста сдали в скорости, просчитать такое развитие событий при предложении контракта как Дмитрию Кагарлицкому, так и Вадиму Шипачеву было возможно. Шипачеву летом 2022 года было уже 35 лет, никто менеджмент «Ак Барса» подписывать долгосрочный контракт с возрастным хоккеистом не заставляет. По-хорошему, за допущенные ошибки нужно расплачиваться, пусть даже неприятными неустойками в 25% зарплаты.

При этом очевидно, что оба хоккеиста в целом провалили сезон, и вставать на чью-то сторону смысла нет. Оба отыграли плей-офф, что называется, «на прямых ногах». В течение регулярного чемпионата выступали волнами. Вадим Шипачев раздавал шикарные передачи из любого положения, не утратил способности быстро принимать решения, но абсолютно не заставлял себя ускоряться на льду. В одном из предыдущих материалов «ТИ-Спорт» уже отмечал, что центрфорвард не должен стоять в числе первых в очереди на выход, но понижение суммы контракта вполне могло бы стать логичным и компромиссным ходом.

Для самого хоккеиста лучшего места в КХЛ уже не найти. В Казани у него учатся дети, комфортный город нравится семье, а сам нападающий привык выступать в этом месте, поэтому очевидно выбрал бы пойти на некоторые уступки по контракту, нежели искать себе новую команду и обживаться на новом месте.