«Почему я?» Кварацхелия эмоционально высказался о разрыве крестообразной связки

Фото: psg.fr

Вингер «Пари Сен-Жермен» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия, ранее выступавший за казанский «Рубин» прокомментировал тяжелую травму, полученную в матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:2). У 25-летнего футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена. В ближайшие дни ему предстоит операция, а восстановление, по предварительным оценкам, может занять до девяти месяцев.

В своём обращении в социальных сетях Кварацхелия признался, что не ожидал такого поворота.

«Перед каждым матчем я просил Бога, чтобы покинул поле здоровым, но этого не случилось. Прошло немного времени, но один вопрос продолжает крутиться у меня в голове: почему я?» — написал футболист.

Он также отметил, что верит в высший смысл происходящего.

«Я всегда отдавал всё ради этой игры. Я верю, что подготовился к этому матчу лучше, чем когда-либо. Я думал, что готов ко всему, но не к этому. И всё же я понимаю, что Бог выбрал меня, и если это значит, что другие футболисты на поле были спасены, то я готов вытерпеть эти месяцы тяжёлой работы, боли и слёз», — добавил Кварацхелия.

Футболист пообещал вернуться сильнее. «Я знаю, что должен вернуться более сильным для своих людей, которые всегда были рядом. Обещаю, что не подведу вас. Я отдам всё, чтобы вернуться stronger», — заключил он.