Почему всходы гибнут: специалисты «ЦОК АПК» в РТ дали советы по выращиванию рассады

Фото: © «Татар-информ»

Здоровая рассада должна быть невысокой, крепкой, с мощной корневой системой и плотным стеблем. Добиться этого может любой дачник – достаточно базовых знаний агротехники. Однако даже при старании результат легко испортить типичными ошибками. О них рассказали специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане.

Экономия на семенах

Некачественные семена могут свести все усилия к нулю: всходы оказываются слабыми, вытянутыми, поражаются инфекциями или вовсе не появляются. Заместитель директора филиала Идрис Гатин пояснил, что покупка сомнительного посевного материала остается одной из самых частых ошибок. По его словам, именно качество семян закладывает основу будущего урожая, а попытка сэкономить нередко приводит либо к болезненной рассаде, либо к пустым ящикам с землей.

Риск особенно велик, если используются собственные семена с больных растений или продукция, купленная с рук. При легальной продаже партии проходят лабораторные исследования, в том числе в филиалах ФГБУ «ЦОК АПК»: специалисты проверяют всхожесть, энергию прорастания, массу тысячи семян, наличие вредителей и примесей сорных растений. В продажу допускаются только проверенные партии. На упаковке должны быть указаны количество семян, срок реализации и идентификационный код партии.

Ошибки с грунтом

Неподходящая почва может затормозить рост или полностью погубить рассаду. Использовать землю с грядки без подготовки рискованно. Например, для капусты нельзя брать грунт с участков, где раньше росли крестоцветные: в такой почве сохраняются специфические возбудители болезней.

Субстрат можно приготовить самостоятельно или купить готовый, но он должен соответствовать требованиям конкретной культуры. В составе обычно используют торф, компост, садовую землю и другие компоненты в определенных пропорциях.

Идрис Гатин обратил внимание, что при использовании необработанного навоза в дом можно занести патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллу и кишечную палочку. Он напомнил, что в стране действует запрет на применение непереработанного навоза, а обращение с побочными продуктами животноводства регулируется федеральным законодательством. Для их использования необходимо разработать технические условия и провести лабораторные исследования каждой партии – такие анализы выполняются и в аккредитованной лаборатории филиала.

Перед посевом специалисты рекомендуют обеззаразить субстрат, в том числе магазинный, методом промораживания, а затем внести биопрепараты для формирования полезной микрофлоры.

Неподходящие контейнеры

Слишком большие или маленькие емкости, отсутствие дренажных отверстий и некачественные материалы ухудшают всхожесть. В неподходящей таре семена могут загнить, а корни – пострадать от переувлажнения или нехватки пространства.

Отказ от предпосевной обработки

Игнорирование обработки семян увеличивает риск заболеваний и снижает всхожесть. Заместитель заведующего испытательной лабораторией филиала Юлия Шафикова пояснила, что большинство болезней распространяется через зараженный грунт или необработанные семена, а отсутствие подготовки ухудшает как процент всходов, так и дальнейшее развитие растений.

При этом повторная обработка уже протравленных производителем семян может свести защитный эффект к нулю или вовсе повредить их. Информация о проведенной обработке указывается на упаковке.

Нарушение сроков посева

Смещение сроков даже на несколько недель влияет на качество рассады. При раннем или позднем посеве растения вырастают слабыми и хуже приживаются. Ориентироваться следует на рекомендации производителя.

Неправильная глубина и плотность посева

Слишком глубокая заделка может полностью лишить всходов. Оптимальная глубина – около двух диаметров семени. Светолюбивые культуры землей не присыпают.

Загущенные посадки приводят к вытягиванию и ослаблению растений, повышают риск заболеваний. Каждой культуре требуется своя схема размещения.

Полив после посева

Полив сразу после размещения семян может утянуть их глубже в почву. Специалисты советуют сначала увлажнить субстрат водой комнатной температуры, а затем сеять. Если дополнительный полив необходим, лучше использовать распылитель.

Ошибки в уходе

Недостаток влаги приводит к пересыханию верхнего слоя почвы и гибели всходов. Чтобы сохранить влажность, контейнеры накрывают пленкой или стеклом до появления ростков, затем укрытие снимают и продолжают контролировать полив.

Холодная вода из-под крана вредна для сеянцев. Оптимальная температура – +20…+24 °C. Переувлажнение же вызывает гниль корней и заболевания, включая «черную ножку».

Недостаток света делает стебли тонкими и ломкими. Рассаде требуется не менее 12–14 часов освещения. При раннем посеве необходима дополнительная подсветка.

Избыточное тепло приводит к вытягиванию, а холод замедляет развитие или полностью останавливает прорастание. До появления всходов холодостойким культурам подходит +18…+25 °C, теплолюбивым – +25…+30 °C. После появления ростков большинству растений требуется около +20 °C. Контейнеры не стоит ставить прямо на холодный подоконник – между дном и поверхностью нужна воздушная прослойка.

Подкормки и болезни

В ограниченном объеме грунта растения нуждаются в дополнительном питании. Перед внесением удобрений почву увлажняют чистой водой, чтобы избежать ожога корней.

Нельзя рассчитывать, что болезни исчезнут сами. Сначала необходимо установить причину, затем применить подходящие меры. Профилактика включает использование обеззараженного субстрата и обработку биофунгицидами.

Пикировка и адаптация

Если вовремя не рассадить сеянцы, они начинают конкурировать за свет и питание. Пикировку проводят после появления второй пары настоящих листьев. Некоторые культуры, например огурцы и перец, плохо переносят повреждение корней, поэтому их лучше выращивать сразу в отдельных емкостях.

После пересадки растения притеняют на несколько дней, первый полив проводят через пять суток, подкормки – после начала активного роста.

Перед высадкой в открытый грунт рассаду постепенно закаливают в течение 7-10 дней. Резкий перенос может привести к гибели растений.

Перерастание рассады

Передержанные дома сеянцы вытягиваются и хуже укореняются в грунте. Чтобы замедлить рост, можно использовать регуляторы или снизить температуру. Если высадка откладывается, полив сокращают, но не прекращают полностью.