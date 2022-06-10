Почему в Казани каждое лето отключают горячую воду и когда это закончится?

Вместе с экспертом по энергетике Алексеем Поповым «Татар-информ» разбирался в причинах ежегодного отключения горячей воды в летний период, а также искал выход из ситуации.

Стартовал сезон отключения горячей воды, а это значит, что впереди у горожан пара недель кастрюль, ковшей и тазиков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вода в доме

В Казани стартовал сезон отключения горячей воды, а это значит, что впереди у горожан пара недель гремящих кастрюль, чайников, ковшей и тазиков. Почему мы проходим через это каждый год? На этот вопрос отвечает главный редактор издания об энергетике и экологии «Кислород.ЛАЙФ» Алексанр Попов.

Для начала разберемся в том, как горячая вода попадает в наши дома.

В наследство от СССР нам достались централизованные системы снабжения основными коммунальными ресурсами – электроэнергией, газом, теплом, холодной и горячей водой.

В таких системах горячая вода, которую нагревают на ТЭЦ или котельных, под большим давлением и при очень высокой температуре подается по магистральным трубопроводам до конкретных точек на карте города (до так называемых центральных тепловых пунктов, где воду обычно подогревают до нормативной температуры, так как «по дороге» она успевает остыть).

Оттуда – уже по распределительным сетям – горячая вода направляется к потребителям.

Централизованные системы – это очень громоздкие махины, представляющие собой переплетение трубопроводов разного диаметра и типов прокладки Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Летом – проще

Централизованные системы – это очень громоздкие, представляющие собой переплетение трубопроводов разного диаметра и типов прокладки (подземной, в каналах, надземной) махины.

«Дело в том, что их устойчивость зиждется на постоянном контроле за текущим состоянием, оперативном устранении утечек и быстрой ликвидации порывов. Найти повреждения в трубах проще летом, когда системы теплоснабжения используются не на полную катушку, а только для целей ГВС. Соответственно, две недели без горячей воды летом – это “плата” за то, чтобы она стабильно текла из наших кранов все остальное время. И чтобы не остаться без нее зимой (когда нагрузка на трубы сильно возрастает) из-за внезапной аварии», – поясняет Александр Попов.

Представим, что наступил «день Х»: вы проснулись, пошли умываться, а вместо горячей воды из крана вырвалось пустое шипение. Пока вы бегаете по дому с кастрюлями и тазиками, вот что происходит «по ту сторону».

«Сначала из труб спускают теплоноситель, потом начинают опрессовку – в трубы подают холодную воду под большим давлением. Это нужно для проверки металла на прочность и плотность. Так как внутриквартальные и домовые сети не рассчитаны на столь высокие параметры давления, то перед проверкой магистралей к ним перекрывают задвижки. И мы сидим без горячей воды – ее просто нечем нагревать, теплоноситель же не поступает», – описывает алгоритм эксперт.

Обычно первые гидравлические испытания проводят уже в мае, сразу после завершения отопительного периода, чтобы успеть выявить как можно больше повреждений. И чтобы было больше времени на их устранение.

Сначала испытания проходят магистральные трубы, потом – внутриквартальные. Затем, собственно, идут ремонтные работы, а затем – повторные испытания.

Две недели без горячей воды летом – это «плата» за то, чтобы она стабильно текла из наших кранов все остальное время Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Откуда берутся сроки?

Если посмотреть на графики отключения воды, которые ежегодно публикует мэрия, можно заметить, что сроки отключения разнятся от района к району.

Собеседник «Татар-информа» поясняет: трубы теплосетей проверяют по участкам, и эти работы обычно разбиты на этапы. Продолжительность у каждого разная. От этого и зависит длительность.

«Норматив отключения – до 14 дней, крупные теплоснабжающие компании обычно стараются сократить эти сроки. Но многое зависит от состояния теплосетей в конкретной точке, от близости дома к альтернативному теплоисточнику (то есть возможности переключения), оперативности управляющих компаний, которые должны своевременно открыть запорную арматуру в подвалах зданий, чтобы из кранов в квартирах снова пошла горячая вода. И много чего еще», – рассказывает Алексанр Попов.

Пока мы живем в централизованных системах, отключения воды будут всегда Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выхода нет?

По словам эксперта, бывают и независимые системы горячего водоснабжения, но обычно они используются в малоэтажной застройке.

«В некоторых городах России реализована модель, характерная для Европы: дома обеспечены только холодным водоснабжением, а нагрев горячей воды происходит с помощью квартирных бойлеров. В батареи в таком случае вода поступает только из СЦТ.

Короче, пока мы живем в централизованных системах, отключения воды будут всегда. Вопрос только – плановые они или аварийные и сколько длятся по времени. Понятно, что все дефекты летом выявить технически не получится: в это время года сети никогда не смогут выйти на зимние параметры. Но без этого система будет работать с большими рисками», – резюмирует наш собеседник.

Фото на анонсе: © Абдул Фархан / «Татар-информ»