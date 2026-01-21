Почему уволили Секулича и что ждёт «Локомотив-Кубань с Томовичем: обзор Единой лиги ВТБ
Главные события последних дней российского баскетбола
До старта Матча звезд Единой лиги ВТБ остается чуть меньше месяца. Команды стараются ударно провести остаток чемпионата перед февральской паузой. «Зенит» отстранил Александра Секулича и как дела у «Локомотива-Кубань» во главе с Томиславом Томовичем - в материале «ТИ-Спорта».
Руководство «Зенита» не простило Секуличу поражения от «Пари НН» и «Локомотива-Кубань»
«Решением Совета директоров БК «Зенит» главный тренер Александер Секулич отстранен от исполнения своих обязанностей. Подготовка команды к матчу 22-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против МБА-МАИ пройдет под руководством Максима Учайкина, который будет временно исполнять обязанности главного тренера» - это заявление вчера опубликовала пресс-служба «Зенита» в своем телеграм-канале.
Отставка Александра Секулича напрашивалась ещё осенью прошлого года. Игра и результаты «сине-бело-голубых» не заладились сразу. «Зенит» в этом сезоне побеждал всего один раз в играх с клубами «большой четверки» (триумф над «Локомотивом-Кубань 17 декабря, 98:69). А во встречах с середняками питерцы то и дело испытывали трудности. Поражение в Красноярске от «Енисея», затем осечка в Нижнем Новгороде в матче с «Пари НН».
Недовольство руководства «Зенита» росло с каждым днем, и фактически только ждало громкого повода, чтобы вылиться наружу. Поражение на выходных от «Локомотива-Кубань» (85:95) стало последней каплей терпения для боссов команды. В той игре преимущество краснодарцев порой достигало более 20 очков. «Зенит» уступил без шансов, безапелляционно. Поэтому, собственно, Секулич был уволен экстренно, на следующий день после провала в Краснодаре.
Нельзя сказать, что словенского специалиста с осени выдавливали из Петербурга. Напротив, Секулич будто бы своими решениями сам предопределил отставку. Зачем-то поссорился с Димитриевичем, который ушел зимой в «Баварию». Под его руководством совершенно регрессировал центровой Лука Шаманич, который в еще недавно в «Басконии» был фундаментальным игроком основного состава. Секулич требовал трансферов, руководство «Зенита» требования тренера удовлетворило. Но результата специалист все равно не дал. Сейчас в турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Зенит» идет ниже «Пармы», на пятом месте.
Томислав Томович обживается в «Локомотиве-Кубань»
Новый главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович потихоньку обживается в краснодарской команде. Под руководством сербского специалиста южане провели уже три матча в регулярном чемпионате. Сначала уступили в Красноярске «Енисею», а затем добыли победы над МБА-МАИ и «Зенитом». Последняя игра с петербуржцами получилась особенно эффектной.
Ужасающий старт осенью в регулярном чемпионате «Локомотив-Кубань» компенсировал победами этой зимой. Сейчас в турной таблице краснодарцы идут третьими. Конечно, до УНИКСа и ЦСКА еще очень далеко, но по крайней мере «Локо» сумел обойти крепкую «Парму», регулярно доставляющую неудобства в этом сезоне клубам «большой четверки».
Для поклонников Единой лиги ВТБ лицо нового главного тренера краснодарцев - новое, неизвестное. Последним местом работы Томовича была «Црвена Звезда» - сербский гранд Евролиги. Там специалист трудился в тренерском штабе Саши Обрадовича. У Томислава Томовича есть харизма, он приверженец системного сбалансированного баскетбола, где каждый баскетболист - системообразующий винтик внутри огромного механизма.
Чего ждать от Антона Юдина в «Уралмаше»?
Любопытно, как проявит себя в Екатеринбурге новый главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин. Экс-наставник «Локомотива-Кубань» сменил на посту Ростислава Вергуна, которого уволили из уральский команды на фоне серии неприятных поражений.
«Уралмаш» с первого сезона в Единой лиге ВТБ зарекомендовал себя в статусе крепкого середняка. Под руководством Вергуна команда становилась обладателем Кубка России и навязала бой «Локомотиву-Кубань» в прошлогоднем плей-офф. У клуба стабильный бюджет и есть возможности подписывать неплохих легионеров на уровне Единой лиги ВТБ.
У Антона Юдина не получилось построить долгой карьеры в Краснодаре. При нем результаты «Локомотива-Кубань» в этом сезоне были не самыми оптимистичными. С другой стороны, у него есть сейчас время, чтобы реабилитироваться за прошлые неудачи. По заявлениям руководства «Уралмаша», в Юдина в Екатеринбурге верят и сопроводят его всевозможной помощью, чтобы команда успешно подготовилась к плей-офф.