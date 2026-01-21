Почему уволили Секулича и что ждёт «Локомотив-Кубань с Томовичем: обзор Единой лиги ВТБ

До старта Матча звезд Единой лиги ВТБ остается чуть меньше месяца. Команды стараются ударно провести остаток чемпионата перед февральской паузой. «Зенит» отстранил Александра Секулича и как дела у «Локомотива-Кубань» во главе с Томиславом Томовичем - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: bc-zenit.com

Руководство «Зенита» не простило Секуличу поражения от «Пари НН» и «Локомотива-Кубань»

«Решением Совета директоров БК «Зенит» главный тренер Александер Секулич отстранен от исполнения своих обязанностей. Подготовка команды к матчу 22-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против МБА-МАИ пройдет под руководством Максима Учайкина, который будет временно исполнять обязанности главного тренера» - это заявление вчера опубликовала пресс-служба «Зенита» в своем телеграм-канале.

Отставка Александра Секулича напрашивалась ещё осенью прошлого года. Игра и результаты «сине-бело-голубых» не заладились сразу. «Зенит» в этом сезоне побеждал всего один раз в играх с клубами «большой четверки» (триумф над «Локомотивом-Кубань 17 декабря, 98:69). А во встречах с середняками питерцы то и дело испытывали трудности. Поражение в Красноярске от «Енисея», затем осечка в Нижнем Новгороде в матче с «Пари НН».

Недовольство руководства «Зенита» росло с каждым днем, и фактически только ждало громкого повода, чтобы вылиться наружу. Поражение на выходных от «Локомотива-Кубань» (85:95) стало последней каплей терпения для боссов команды. В той игре преимущество краснодарцев порой достигало более 20 очков. «Зенит» уступил без шансов, безапелляционно. Поэтому, собственно, Секулич был уволен экстренно, на следующий день после провала в Краснодаре.

Нельзя сказать, что словенского специалиста с осени выдавливали из Петербурга. Напротив, Секулич будто бы своими решениями сам предопределил отставку. Зачем-то поссорился с Димитриевичем, который ушел зимой в «Баварию». Под его руководством совершенно регрессировал центровой Лука Шаманич, который в еще недавно в «Басконии» был фундаментальным игроком основного состава. Секулич требовал трансферов, руководство «Зенита» требования тренера удовлетворило. Но результата специалист все равно не дал. Сейчас в турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Зенит» идет ниже «Пармы», на пятом месте.

Томислав Томович обживается в «Локомотиве-Кубань»

Новый главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович потихоньку обживается в краснодарской команде. Под руководством сербского специалиста южане провели уже три матча в регулярном чемпионате. Сначала уступили в Красноярске «Енисею», а затем добыли победы над МБА-МАИ и «Зенитом». Последняя игра с петербуржцами получилась особенно эффектной.

Ужасающий старт осенью в регулярном чемпионате «Локомотив-Кубань» компенсировал победами этой зимой. Сейчас в турной таблице краснодарцы идут третьими. Конечно, до УНИКСа и ЦСКА еще очень далеко, но по крайней мере «Локо» сумел обойти крепкую «Парму», регулярно доставляющую неудобства в этом сезоне клубам «большой четверки».

Для поклонников Единой лиги ВТБ лицо нового главного тренера краснодарцев - новое, неизвестное. Последним местом работы Томовича была «Црвена Звезда» - сербский гранд Евролиги. Там специалист трудился в тренерском штабе Саши Обрадовича. У Томислава Томовича есть харизма, он приверженец системного сбалансированного баскетбола, где каждый баскетболист - системообразующий винтик внутри огромного механизма.

Чего ждать от Антона Юдина в «Уралмаше»?

Любопытно, как проявит себя в Екатеринбурге новый главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин. Экс-наставник «Локомотива-Кубань» сменил на посту Ростислава Вергуна, которого уволили из уральский команды на фоне серии неприятных поражений.

«Уралмаш» с первого сезона в Единой лиге ВТБ зарекомендовал себя в статусе крепкого середняка. Под руководством Вергуна команда становилась обладателем Кубка России и навязала бой «Локомотиву-Кубань» в прошлогоднем плей-офф. У клуба стабильный бюджет и есть возможности подписывать неплохих легионеров на уровне Единой лиги ВТБ.

У Антона Юдина не получилось построить долгой карьеры в Краснодаре. При нем результаты «Локомотива-Кубань» в этом сезоне были не самыми оптимистичными. С другой стороны, у него есть сейчас время, чтобы реабилитироваться за прошлые неудачи. По заявлениям руководства «Уралмаша», в Юдина в Екатеринбурге верят и сопроводят его всевозможной помощью, чтобы команда успешно подготовилась к плей-офф.