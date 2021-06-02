Почему ученики выбирают школьные столовые: успех Казани раскрыли на международном форуме

15 лет работы и 90% школьников выбирают школьное питание

Мэр Казани Ильсур Метшин напомнил, как в городе начинали выстраивать работу с обеспечением детей горячим школьным питанием. Еще в 2006 году это направление было признано приоритетным.

«Мы исключили первыми в стране чипсы, газированные напитки, сникерсы. Мы сделали это еще 15 лет назад. И мы с нашими детскими медиками первую пятилетку внимательно следили за кривой заболеваемости болезнями желудочно-кишечного тракта, другими патологиями. Количество питающихся детей росло вверх, ровно также пять лет кривая заболеваний падала», — отметил он на форуме «Здоровые города. Здоровое питание детям».

Метшин напомнил, что еще 15 лет назад в городе только треть школьников Казани питалась в столовых, а сейчас горячее питание предоставляется всем детям, 90% из них пользуются этой возможностью. Большинство отказников, по словам главы города, составляют старшеклассники. Однако и они могут взять в буфете не только булочки, но и полноценный обед.

«Дети учатся вкусно питаться и в то же время понимают, что такое здоровое питание. Мы приучаем их к правильному, здоровому питанию с детства», — заявил Метшин.

В Казани не растет детская заболеваемость

Слова мэра столицы республики подтвердил и заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«На фоне того, как в целом в стране заболеваемость у детишек растет <…>. Нам удалось в городе Казани эту ситуацию, я бы не сказал, что кардинально изменить, но существенно поменять в лучшую сторону. Мы отмечаем, что со стороны органов пищеварения у детей действительно положительная динамика. И состояние здоровья их лучше, и медицинским работникам работы меньше», — рассказал замминистра.

Жаворонков заметил, что увеличение заболеваемости — нормальная тенденция, ведь растут диагностические возможности клиник, к тому же медики ведут пристальный контроль.

Казань заявилась на аккредитацию ВОЗ как здоровый город

В следующем году Казань может начать распространять российский опыт городов здоровья на мировом уровне.

«У нас сейчас идет процесс аккредитации во Всемирную организацию здравоохранения как национальной сети. Каждые пять лет на новом этапе развития проекта ВОЗ в Европейском регионе мы проходим его вместе с ведущими городами ассоциации: Новосибирск, Санкт-Петербург… И, конечно, перспектива вступления Казани в аккредитацию Всемирной организации здравоохранения — это большая перспектива развития и российского движения, потому что мы представляем лицо России в Европе. Нас уважает и нами интересуется не только Европа, но и весь мир. И, конечно, будут большие перспективы международных отношений и передачи лучшего российского опыта», — рассказала исполнительный директор ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» Татьяна Шестакова.

Татьяна Шестакова объяснила, что это продвижение лучших практик на мировой арене.

В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» исполнительный директор ассоциации пояснила, что вступление произойдет в течение года. Продвижение Санкт-Петербурга и столицы Татарстана пройдет совместно, перед аккредитацией специалисты ВОЗ будут проводить обучающие семинары.

«Мы можем сделать Казань центром распространения лучшего российского опыта на мировом уровне», — подчеркнула она.

Как приучить ребенка питаться правильно?

Только совместная работа родителей и органов местного самоуправления может повлиять на желание детей питаться правильно, уверена вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

«Школьное и здоровое питание для детей Республики Татарстан и города Казани — это взаимодействие родителей, тех, кто обеспечивает это питание, органов исполнительной власти. В этом тандеме складываются качество и результаты обеспечения школьным питанием детей», — отметила она.

Лейла Фазлеева подчеркнула, что опыт в вопросе организации питания, накопленный в Казани, колоссален, но город всегда открыт к инновациям. Соответствующие предложения и получит столица РТ на форуме от коллег из других регионов России и стран мира.

За три дня в Казани более тысячи участников форума «Здоровые города. Здоровое питание детям» смогут посетить круглые столы, лектории, мастер-классы, экскурсии и дискуссии. Перенять опят Казани и поделиться своим жители других стран смогут благодаря онлайн-трансляциям.

В Казани Миланский пакт подписали еще пять городов

В Казани еще пять городов подписали Миланский пакт городской продовольственной политики. Стоит отметить, что Казань подписала его в 2015 году в самом Милане. До сегодняшнего дня кроме Казани из России подпись под этим документом поставили только представители Москвы. Всего же в список вошли 215 городов.

На форуме пакт подписали еще пять городов: Нижний Новгород, Чебоксары, Самара, столица Молдовы Кишинев и столица Кыргызстана Бишкек.

Пакт позволяет обмениваться опытом в сфере продовольственной политики.

Участники круглого стола мэров рассказали, почему школьное питание — важный аспект здорового города. В мэрии пояснили, что сегодня была подписана еще и декларация к пакту, гласящая, что детское питание — важный аспект продовольственной политики любого города.