«Эффект храповика»: почему цены в магазинах не падают вслед за долларом?

В июле цены на бытовую технику начали снижаться после резкого повышения в марте этого года. Стоит ли ждать дальнейшего падения стоимости товаров из-за обвала курса доллара, «Татар-информ» разбирался вместе с экспертами.

В июне-июле цены на электронику и бытовую технику продолжают падать Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Внимание: какой курс настоящий?»

«Почему сейчас у нас доллар маленький, а шампунь, который стоит 3 доллара, в магазине продается по 800 рублей? Внимание: какой курс настоящий?» – задался вопросом известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью блогеру Надежде Стрелец.

Фраза стала мемом и быстро набрала цитируемость в интернете, ее постили в социальных сетях и пересылали в мессенджерах. Вопрос вполне логичный на взгляд обывателя.

Мы попробуем разобраться, почему получается так, что официальный курс доллара рухнул, а товары таким же образом не дешевеют.

Разберем ситуацию на примере техники, где наиболее очевидна динамика. Резкий скачок цен на непродовольственные товары произошел в марте после падения курса национальной валюты с 78,8 рубля за доллар до 120 рублей.

«Только за неделю в марте 2022 года цены на телевизоры повысились на 15%, электропылесосы – на 14,6%, на смартфоны – на 9,6%. Неделей ранее эти показатели составили 4,1%, 4,1% и 3,8% соответственно», – сообщил «Татар-информу» финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

По его данным, в апреле цены продолжили расти. За месяц товары подорожали в среднем на 1,5%. «В мае цены уже почти не росли. «Более того, из-за резкого укрепления рубля цены стали нормализовываться. Так, по сравнению с апрелем электроника и бытовая техника, компьютерные комплектующие подешевели почти на 6%», – сказал эксперт.

В июне-июле цены продолжают падать. «В группе электротоваров и других бытовых приборов стали дешевле (по сравнению с мартом, – прим. Т-и) швейные машины – на 3,2%, миксеры, блендеры – на 2,3%, электроутюги – на 2,2%, бытовые плиты – на 1,8%, микроволновые печи – на 1,7%, бытовые холодильники – на 1,5%. Среди телерадиотоваров и персональных компьютеров подешевели телевизоры – на 2,7%, мониторы для настольного компьютера – на 2%, ноутбуки, флеш-накопители USB – на 1,7%, моноблоки – на 0,6%», – привел статистику Сагалаев.

Цены на популярные у россиян модели смартфонов и ноутбуков вернулись к уровню начала февраля Фото: © «Татар-информ»

Цены на iPhone в России и США отличаются втрое

Снижение стоимости техники зафиксировал ценовой агрегатор Price.ru, пишет РИА Новости. Агентство отмечает, что цены на популярные у россиян модели смартфонов и ноутбуков вернулись к уровню начала февраля. В частности, снижение цен на старшие модели iPhone доходит до 23%. Аналогичная динамика наблюдается и на рынке ноутбуков: средняя стоимость MacBook Air снизилась на 34%, цена Xiaomi Mi Notebook Pro упала сразу на 15%.

Однако, по личным наблюдениям, в начале февраля топовая модель iPhone у крупных ретейлеров стоила 119,9 тыс. рублей. В марте цена составляла 181 тыс., сейчас практически на всех площадках она «упала» до 169,9 тыс. рублей. То есть к дофевральским показателям цены все же не вернулись. При этом количество предложений ограничено.

Модель такой же комплектации можно заказать через байеров. Только срок доставки составит от 4 до 8 недель. Однако телефон обойдется в 106,6 тыс. рублей. В Америке смартфоны продаются за 1,2 тыс. долларов.

Для сравнения: официальный курс доллара Банка России 27 июля – 58,7 рубля. То есть товар в США в пересчете на рубли стоит 70,4 тыс. рублей.

«Что касается цен на iPhone, это очень непоказательный пример. Дело в том, что производители техники устанавливают в каждой стране, где они присутствуют, определенную цену. Это не просто перевод американской цены в рубли или другие денежные единицы. Здесь цена товара зависит от таможенных пошлин и налогов. Если купить партию смартфонов в США за 70 тысяч рублей и ввезти их в Россию, нужно будет заплатить таможенную пошлину и НДС. Так цена вырастет значительно, вполне возможно, она также достигнет 120 тысяч», – прокомментировал профессор, доцент Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох.

Игорь Кох пояснил, что цены на товары зависят не только от курса доллара. Одна из причин повышения цен – логистические трудности Фото: media.kpfu.ru

« Мы попали в ситуацию глобальной инфляции»

Цены на товары зависят не только от курса доллара, пояснил Игорь Кох.

«Во-первых, стоимость на товары связана с ценами в долларах. А сейчас, к сожалению, ситуация такова, что на многие товары растут именно долларовые цены. Даже при стабильном курсе рубля к доллару цена растет. К сожалению, мы попали в ситуацию глобальной инфляции, когда цены многих товаров в долларах значительно выросли за последние год-два», – отметил эксперт.

По его словам, вторая причина повышения цен связана с логистическими трудностями. «Это связано с тем, что производители товаров ушли с российского рынка, поэтому их ввоз осуществляется через посредников из третьих стран», – напомнил он.

Источник: tatstat.gks.ru

«Ожидания инфляции провоцируют реальную инфляцию»

В июле цены на электронику показали снижение, подтвердил экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода. Однако он уверен, что дальнейших причин для их снижения не будет даже на фоне вымывания с рынка дорогих западных брендов.

«В России цены всегда демонстрировали так называемый эффект храповика – есть такой механизм, который вращается только в одну сторону, а в другую – нет. Это самораскручивающаяся спираль: ожидания инфляции провоцируют реальную инфляцию, которая еще больше разгоняет ожидания», – говорит инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин.

По его словам, создается и искусственный дефицит. «Когда цена меняется непредсказуемо, часть поставщиков могут решить придержать товар на складе, потому что через месяц ожидают получить от продажи подорожавшего товара доходность, превышающую, например, доходность по вкладу в банке, даже с учетом расходов на хранение. Особенно это касается неприхотливых в хранении, некрупных товаров», – продолжил эксперт.

Продавцы «находятся в очень уязвимом положении», и бизнес закладывает риски в стоимость товаров, добавил Кох. «Они не знают, что будет завтра – смогут ли они завтра приобрести те товары, которые им предлагают на продажу, и, соответственно, сколько это будет стоить. Они закладывают очень высокие торговые наценки. Поэтому цены не падают, несмотря на стабильный и снижающийся курс доллара по отношению к рублю», – сказал Веревкин.

Аналитик Владимир Сагалаев подтвердил, что психологически бизнес и население готовятся к худшему. «Получается замкнутый круг, где в логике продавца цены на товары лучше пока не снижать. Именно поэтому цены фиксируются и не возвращаются к дофевральским уровням. Однако на некоторые товары, такие как: электроника, бытовая техника, автомобили, в марте цены сильно подскочили, и на данный момент происходит откат, но говорить о планомерном снижении цен, конечно, не приходится», – сказал он.

На некоторые товары в марте цены сильно подскочили, и на данный момент происходит откат, но говорить о планомерном снижении цен не приходится Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Регулирование цен приведет к дефициту товаров

Опрошенные корреспондентом «Татар-информа» эксперты сошлись во мнении, что государство не должно регулировать цены на товары.

«Государство не должно вмешиваться. Продавцам нужно создать условия для эффективной торговли и контроль, чтобы не было сговоров по манипулированию ценами на значимые товары», – уверен финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Профессор Игорь Кох добавил, что вмешательство со стороны государства может привести к негативным последствиям.

«Государство может заставить продавцов снизить наценки. Но это может привести к тому, что торговые компании откажутся продавать ряд товаров, тогда они окажутся в искусственном дефиците. Регулирование цен будет малоэффективным и может привести к негативным последствиям – возникновению дефицита», – отметил эксперт.