Почему Шипачев - бренд КХЛ: уникальный игрок первым в истории лиги набрал 1000 очков

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев первым в истории КХЛ дошел до отметки в 1000 очков. В матче с «Адмиралом» форвард отдал победный ассист на гол Вадима Мороза. Почему достижение Шипачева уникально – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Глыба российского хоккея – Вадим Шипачев

Достижения Шипачевым исторической отметки в 1000 очков вчера ждал, пожалуй, каждый второй, если не первый, поклонник КХЛ. Вадим Александрович – это бренд нашей лиги, визитная карточка, как Данис Зарипов, Сергей Мозякин. Шипачев из тех хоккеистов, кто не сумел построить большой карьеры в НХЛ. Но от этого менее великим игроком не стал. Двукратный обладатель Кубка Гагарина, чемпион мира, олимпийский чемпион.

Такими регалиями не могут похвастаться даже столь именитые хоккеисты, к примеру, как Павел Буре, который пусть и олицетворял мощь нашего хоккея за океаном, однако ни олимпийское чемпионство, ни Кубок Стэнли за свою карьеру не брал.

В прошлом сезоне Вадим Шипачев побил рекорд Сергея Мозякина по очкам в КХЛ, набрав 929 балл за результативность. Вчера в драматичном матче с «Адмиралом» (2:1) 38-летний нападающий оформил, наконец, долгожданный ассист. Причем при каких условиях: на последней минуте третьего периода, при счете 1:1, когда команда играла в большинстве. Наверное, именно таким образом исторической отметки хотел достигнуть Шипачев. Не бросив по пустым или оказавшись участником голевого эпизода случайно. А будучи именно тем винтиком, с которого начался победный гол «Динамо» в исполнении молодого нападающего Вадима Мороза.

Хоккейные и медийные успехи Шипачева

314 голов и 686 передач – цифры, которые еще долго не будут побиты иным игроком в КХЛ. Уникальный хоккейный интеллект делает востребованным Вадима Шипачева в лиге по сей день и, будем надеяться, что как минимум еще несколько сезонов нападающий будет радовать болельщиков своей игрой. А что – тот же Павел Дацюк играл до 43 лет, а Шипачеву сейчас – всего 38.

Опытный лидер минского «Динамо» вместе с главным тренером Дмитрием Квартальновым по ходу текущего регулярного чемпионата ведет клуб не только к первому месту в «Западной конференции», но и к успешному выступлению в плей-офф. Игра и результаты «зубров» в этом году располагают к тому, что коллектив блеснет на пути к Кубку Гагарина.

Важно сказать, что вместе с хоккейными успехами Вадим Шипачев совмещает успехи в медиа. Снимается в роликах, которые публикует его дочка Полина в своих социальных сетях. Посещает различные хоккейные шоу. Никогда не отказывается от разговора с журналистами на Матче Звезд КХЛ.

А ведь еще буквально 10 лет назад Вадим Шипачев имел совершенно полярное мнение относительно медиа в хоккейной среде. На льду нападающий был король. В тройке с Панариным и Дадоновым творил настоящую магию в форме СКА. А за пределами площадки производил впечатление совершенно нелюдимого человека.

Как рассказывал сам Шипачев в июне 2025 года, на его мировоззрение в отношении журналистов сильно повлияла командировка в «Вегас». Да, путешествие в НХЛ, мечта о Кубке Стэнли не сложились, зато как кардинально преобразился Вадим Шипачев на публике.

«Когда в НХЛ приехал, то увидел, что к журналистам совсем по-другому относятся, все ребята делают свою работу. Возможно, у меня поменялся подход к делу. В Питере я себя правда плохо с журналистами вел. Конкретной установки не общаться с журналистами у меня не было. Просто не очень хотелось разговаривать, наверное, именно тогда писали про меня что-нибудь плохое», – вспоминал Шипачев.

Шипачев не был представителем традиционного хоккея, и в этом его уникальность

В последние годы нападающий пребывает в лиге в статусе «живой легенды», вставая в один ряд с Александром Радуловым, Григорием Паниным и еще буквально несколькими игроками. Но Шипачев ни в коем разе не отбывает номер и получает большие деньги за былые заслуги. Он по-прежнему приносит огромную пользу на льду, набирая стабильно за сезон по 40 очков.

Да, в силу возраста Шипачев уже не выигрывает раз за разом бомбардирские гонки в КХЛ, как он это делал в майке московского «Динамо». Тем не менее, в прошлом сезоне нападающий минчан стал самым результативным игроком в составе белорусской команды с 57 очками.

Вадим Шипачев всегда пропагандировал на льду тонкий, изящный хоккей. В призме консервативного силового, «мужицкого» хоккея нападающий был персонажем очень необычным. Шипачев никогда не отличался высокой скоростью катания, физикой, грудой мышц. Однако это ему и не было нужно, когда все удавалось компенсировать головой и «золотыми» руками.

Где бы ни играл Шипачев, он непременно добивался достойных результатов с командой. Выводил родную «Северсталь» впервые за долгое время в плей-офф. Брал два Кубка Гагарина со СКА. Лишь с московским «Динамо» у Вадима Шипачева не получилось триумфальной истории.

С «Ак Барсом» нападающий был очень близок к победе в финале Кубка Гагарина в 2023 году. В полуфинальной серии с «Авангардом» Вадим Шипачев в составе казанцев тогда был, безусловно, самым ценным игроком. Победная шайба форварда в овертайме пятого матча с омичами позволила «Ак Барсу» оформить первый выход в финал с 2018 года. Наверняка похода в плей-офф до исторического финала Шипачев жаждет и с минским «Динамо».