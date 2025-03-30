«Почему сильный мусульманин лучше слабого?»: как в мечети Марджани отметили Ураза-байрам
В мечети Марджани прошла праздничная молитва Ураза-байрам
Сегодня мусульмане празднуют окончание месяца Рамадан. В казанской мечети Аль-Марджани прошла праздничная молитва, в которой принял участие Раис Татарстана, а муфтий республики дал наставление единоверцам на путь мужества. О том, какие виды храбрости, по его мнению, существуют, а также об уроках Рамадана – в репортаже «Татар-информа».
Чиновники, богословы и прихожане
Сегодня на центральной улице Старо-Татарской слободы Казани у главного входа в мечеть Аль-Марджани выстроилась очередь – с первыми лучами рассвета мусульмане собирались на праздничную молитву. Обойдя вагончик телеканала ТНВ и пройдя досмотр под рамкой металлоискателя, они оказывались во дворе, где телепушка уже готовилась вести «турыдан-туры эфир» для верующих.
В фойе отреставрированной в прошлом году мечети можно было увидеть руководителя аппарата ДУМ РТ Ирека Арсланова, следившего за организацией мероприятия. Недалеко от входа стоял Герой России, депутат Госсовета РТ Расим Баксиков – он пришел вместе с парой десятков молодых курсантов. Все высокие гости собирались в зале верхнего этажа. Среди них были Раис Татарстана Рустам Минниханов, руководитель администрации Раиса Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, муфтий Камиль Самигуллин, его заместитель Ришат Хамидуллин, главный казый Джалиль Фазлыев, а также бизнесмен Радик Абдрахманов, который был в этом году причастен к организации двух масштабных ифтаров – Республиканского и «модного». Рядом с сыном Раиса Искандером Миннихановым сидел имам мечети Марджани Равиль Зуферов.
Прибывающие прихожане – традиционно это были мужчины с сыновьями – заполняли нижний этаж. Мусульман в это утро было много. Заполнив зал, откуда позднее телевизор транслировал речь муфтия, верующие ровными рядами заняли и коридоры. Часть стояла на улице – рядовая ситуация на праздничных собраниях. Для них уже были постелены зеленые ковры.
Поздравление от Путина и главные уроки Рамадана
«Отрадно, что российские мусульмане чтут традиции, заветы и обычаи отцов, приобщают к ним подрастающее поколение», – передал Камиль Самигуллин слова обращения к российским мусульманам Владимира Путина. Особо Президент РФ отметил «действенную помощь, которую мусульмане оказывают участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким».
После этого муфтий зачитал текст поздравления Раиса РТ.
«Продолжая и приумножая благочестивые дела предков, мы последовательно укрепляем единство мусульманской уммы на основе традиционных ценностей, развиваем и совершенствуем межнациональное и межрелигиозное сотрудничество», – передал Самигуллин слова Рустама Минниханова.
Конечно, Раис РТ не обошел и главную тему года – защиту общего для всех россиян Отечества.
«В судьбоносное для Отчизны время мусульмане плечом к плечу с представителями других народов и религий встали на защиту нашей Родины. Пусть вознесенные в месяц Рамадан молитвы о победе, выздоровлении раненых и об упокоении душ погибших бойцов будут приняты Всевышним», – пожелал он.
Кроме того, он напомнил, что в 2026 году Казань станет культурной столицей исламского мира.
«Это подтверждение достижений республики. Высокие устремления и каждодневные дела мусульман Татарстана в полной мере соответствуют тому динамичному созидательному ритму, в котором живет сегодня наша многонациональная республика», – отметил в своем поздравлении Рустам Минниханов.
В заключение приветственной части Камиль Самигуллин подвел краткие итоги прошедшего Рамадана.
«Мы поняли цену глотка воды и ломтя хлеба, научились быть точными – на ифтар все приходят вовремя, убедились в силе своей воли и увидели, что есть жизнь без телефонов и социальных сетей», – назвал главные уроки священного месяца муфтий. Он пожелал, чтобы эти уроки не были забыты до следующего поста.
Уроки муфтия о мужестве на войне
«В России и Татарстане 2025 год объявлен Годом защитника Отечества, а в ДУМ РТ – Годом героев. Поэтому сегодня поговорим о подвиге», – сказал Камиль хазрат, начиная свою праздничную проповедь. К слову, на время ее проведения он получил от Национального музея РТ посох Шигабутдина Марджани, переданный в музей еще в 1945 году внучкой богослова Зайнап Апанаевой.
В своей речи муфтий вспомнил хадис, в котором говорится, что Всевышний любит сильного мусульманина больше, чем слабого, «хотя в обоих есть добро». «Почему сильный мусульманин лучше? Ибо и молитва его совершеннее, и труд его на пути веры эффективнее, и польза его для народа больше», – пояснил муфтий.
Проповедь была посвящена боевым подвигам мусульман. В месяц Рамадан произошло несколько исторически важных для ислама событий: в 17-й день этого месяца произошла битва на Бадре (в прошлом году этой победе «исполнилось» 1400 лет), а в 20-й день была завоевана Мекка.
Подвиги мусульмане совершали и во время Великой Отечественной войны, напомнил муфтий. «Это и джалиловцы, и знаменитая фетва Габдрахмана Расулева, и подвиг Газинура Гафиатуллина, и штурм Рейхстага Гази Загитовым», — перечислил он.
Размышляя об источнике мужества, Камиль хазрат вспомнил одно из исторических поражений мусульман – в битве с многобожниками при Ухуде (в этом году и ей 1400 лет). Она состоялась через три дня после окончания Рамадана. То есть через некоторое время после поражения в битве при Бадре язычники взяли реванш у горы Ухуд.
«Какие уроки мы можем извлечь из этих двух войн? В обеих сражаются настоящие герои, но результаты разные. Почему?» – задался вопросом Самигуллин.
Первое поучение – мужество не в силе, а в вере, заявил муфтий.
«Татары – народ верующий, мы веками были мусульманами. А сегодня среди татар есть и атеисты, и приверженцы других религий. Если мы хотим понять причину несчастий, которые обрушились на судьбу нашей нации, их нужно искать в степени нашей веры», – считает Камиль хазрат.
Битва при горе Ухуд была проиграна в том числе из-за того, что стрелки ослушались приказа своих командиров, рассказал муфтий. Поэтому еще одним уроком войны и мирной жизни он назвал наличие дисциплины: «Нельзя игнорировать слова руководства».
«Нет смысла насильно навязывать свою религию. Межконфессиональные и межнациональные распри только вредят»
Есть три вида храбрости, считает муфтий: безумный подвиг, когда человек не понимает масштабов опасности и поэтому не боится; когда человек понимает всю опасность, но преодолевает свой страх; высочайшая степень мужества, когда человек не боится, потому что знает, как избежать опасности.
Порой, чтобы победить, нужно проиграть, сделал вывод Самигуллин. Худайбийский мирный договор искоренил конфликты между многобожниками и мусульманами, и со временем многобожники сами массово приняли ислам. Вместо 10 лет противостояния мирный договор увеличил число верующих за два года мирным путем.
«Рядом с мужеством должны шагать холодный ум и мудрость. Нет смысла насильно навязывать свою религию. Межконфессиональные и межнациональные распри только вредят. Для распространения нашей религии необходимы мирные условия», – сказал богослов.
Он привел еще один пример силы, но уже безрассудной.
Муфтий рассказал о Галимджане Баруди, который пострадал от своих мятежных учеников. Обучение в медресе для нуждающихся шакирдов было бесплатным, они жили в бесплатном пансионе, обеспечивались одеждой и учебными пособиями. Но вместо благодарности шакирды устроили погром в медресе. «Это мужество? Нет, это предательство», – заключил муфтий.
«С понедельника призываю вас начать новую, чистую жизнь»
«Если мы хотим, чтобы наша община была сильной, то и тело наше, и мысли должны быть здоровыми. Пока человек сам себя не изменит, Аллах не изменит его положения», – подчеркнул в заключительной части вагаза Камиль хазрат.
Те, кто выдержал пост, вошли в Ураза-байрам, победив свои пороки. Но сопротивляться порокам следует не только в месяц Рамадан, напомнил он.
«Впереди – пост месяца Шавваль. Отличный повод для борьбы с пороком», – сказал Самигуллин.
По словам муфтия, тот, кто постится шесть дней после Рамадана, получит столько же награды, как если бы он постился в течение всего года. Эти шесть дней поста можно соблюдать и после праздника Ураза, и по отдельности в течение месяца Шавваль.
«Завтра начинается новая неделя. Пост в понедельник – сунна. С начала новой недели призываю вас начать новую, чистую жизнь», – подытожил муфтий.
Как сказал Раис, жизнь мусульман Татарстана вписывается в ускоренный ритм жизни многонациональной республики. Но сегодня – особенный день, один из двух главных праздников мусульман, и после ранней молитвы в кругу уммы верующие разошлись по домам на праздничные застолья, чтобы провести этот день с родными, близкими и друзьями.
Фотографии предоставлены пресс-службой Раиса Татарстана