«Почему сильный мусульманин лучше слабого?»: как в мечети Марджани отметили Ураза-байрам

Сегодня мусульмане празднуют окончание месяца Рамадан. В казанской мечети Аль-Марджани прошла праздничная молитва, в которой принял участие Раис Татарстана, а муфтий республики дал наставление единоверцам на путь мужества. О том, какие виды храбрости, по его мнению, существуют, а также об уроках Рамадана – в репортаже «Татар-информа».





Чиновники, богословы и прихожане

Сегодня на центральной улице Старо-Татарской слободы Казани у главного входа в мечеть Аль-Марджани выстроилась очередь – с первыми лучами рассвета мусульмане собирались на праздничную молитву. Обойдя вагончик телеканала ТНВ и пройдя досмотр под рамкой металлоискателя, они оказывались во дворе, где телепушка уже готовилась вести «турыдан-туры эфир» для верующих.

В фойе отреставрированной в прошлом году мечети можно было увидеть руководителя аппарата ДУМ РТ Ирека Арсланова, следившего за организацией мероприятия. Недалеко от входа стоял Герой России, депутат Госсовета РТ Расим Баксиков – он пришел вместе с парой десятков молодых курсантов. Все высокие гости собирались в зале верхнего этажа. Среди них были Раис Татарстана Рустам Минниханов, руководитель администрации Раиса Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, муфтий Камиль Самигуллин, его заместитель Ришат Хамидуллин, главный казый Джалиль Фазлыев, а также бизнесмен Радик Абдрахманов, который был в этом году причастен к организации двух масштабных ифтаров – Республиканского и «модного». Рядом с сыном Раиса Искандером Миннихановым сидел имам мечети Марджани Равиль Зуферов.

Прибывающие прихожане – традиционно это были мужчины с сыновьями – заполняли нижний этаж. Мусульман в это утро было много. Заполнив зал, откуда позднее телевизор транслировал речь муфтия, верующие ровными рядами заняли и коридоры. Часть стояла на улице – рядовая ситуация на праздничных собраниях. Для них уже были постелены зеленые ковры.

Поздравление от Путина и главные уроки Рамадана

«Отрадно, что российские мусульмане чтут традиции, заветы и обычаи отцов, приобщают к ним подрастающее поколение», – передал Камиль Самигуллин слова обращения к российским мусульманам Владимира Путина. Особо Президент РФ отметил «действенную помощь, которую мусульмане оказывают участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким».

После этого муфтий зачитал текст поздравления Раиса РТ.

«Продолжая и приумножая благочестивые дела предков, мы последовательно укрепляем единство мусульманской уммы на основе традиционных ценностей, развиваем и совершенствуем межнациональное и межрелигиозное сотрудничество», – передал Самигуллин слова Рустама Минниханова.

Конечно, Раис РТ не обошел и главную тему года – защиту общего для всех россиян Отечества.

Рустам Минниханов: «Пусть вознесенные в месяц Рамадан молитвы о победе, выздоровлении раненых и об упокоении душ погибших бойцов будут приняты Всевышним»

«В судьбоносное для Отчизны время мусульмане плечом к плечу с представителями других народов и религий встали на защиту нашей Родины. Пусть вознесенные в месяц Рамадан молитвы о победе, выздоровлении раненых и об упокоении душ погибших бойцов будут приняты Всевышним», – пожелал он.

Кроме того, он напомнил, что в 2026 году Казань станет культурной столицей исламского мира.

«Это подтверждение достижений республики. Высокие устремления и каждодневные дела мусульман Татарстана в полной мере соответствуют тому динамичному созидательному ритму, в котором живет сегодня наша многонациональная республика», – отметил в своем поздравлении Рустам Минниханов.

В заключение приветственной части Камиль Самигуллин подвел краткие итоги прошедшего Рамадана.

«Мы поняли цену глотка воды и ломтя хлеба, научились быть точными – на ифтар все приходят вовремя, убедились в силе своей воли и увидели, что есть жизнь без телефонов и социальных сетей», – назвал главные уроки священного месяца муфтий. Он пожелал, чтобы эти уроки не были забыты до следующего поста.

На время проповеди Камиль Самигуллин получил от Национального музея РТ посох Шигабутдина Марджани

Уроки муфтия о мужестве на войне

«В России и Татарстане 2025 год объявлен Годом защитника Отечества, а в ДУМ РТ – Годом героев. Поэтому сегодня поговорим о подвиге», – сказал Камиль хазрат, начиная свою праздничную проповедь. К слову, на время ее проведения он получил от Национального музея РТ посох Шигабутдина Марджани, переданный в музей еще в 1945 году внучкой богослова Зайнап Апанаевой.

В своей речи муфтий вспомнил хадис, в котором говорится, что Всевышний любит сильного мусульманина больше, чем слабого, «хотя в обоих есть добро». «Почему сильный мусульманин лучше? Ибо и молитва его совершеннее, и труд его на пути веры эффективнее, и польза его для народа больше», – пояснил муфтий.

Проповедь была посвящена боевым подвигам мусульман. В месяц Рамадан произошло несколько исторически важных для ислама событий: в 17-й день этого месяца произошла битва на Бадре (в прошлом году этой победе «исполнилось» 1400 лет), а в 20-й день была завоевана Мекка.

Подвиги мусульмане совершали и во время Великой Отечественной войны, напомнил муфтий. «Это и джалиловцы, и знаменитая фетва Габдрахмана Расулева, и подвиг Газинура Гафиатуллина, и штурм Рейхстага Гази Загитовым», — перечислил он.

Размышляя об источнике мужества, Камиль хазрат вспомнил одно из исторических поражений мусульман – в битве с многобожниками при Ухуде (в этом году и ей 1400 лет). Она состоялась через три дня после окончания Рамадана. То есть через некоторое время после поражения в битве при Бадре язычники взяли реванш у горы Ухуд.

«Какие уроки мы можем извлечь из этих двух войн? В обеих сражаются настоящие герои, но результаты разные. Почему?» – задался вопросом Самигуллин.

Первое поучение – мужество не в силе, а в вере, заявил муфтий.

«Татары – народ верующий, мы веками были мусульманами. А сегодня среди татар есть и атеисты, и приверженцы других религий. Если мы хотим понять причину несчастий, которые обрушились на судьбу нашей нации, их нужно искать в степени нашей веры», – считает Камиль хазрат.

Битва при горе Ухуд была проиграна в том числе из-за того, что стрелки ослушались приказа своих командиров, рассказал муфтий. Поэтому еще одним уроком войны и мирной жизни он назвал наличие дисциплины: «Нельзя игнорировать слова руководства».

«Нет смысла насильно навязывать свою религию. Межконфессиональные и межнациональные распри только вредят»

Есть три вида храбрости, считает муфтий: безумный подвиг, когда человек не понимает масштабов опасности и поэтому не боится; когда человек понимает всю опасность, но преодолевает свой страх; высочайшая степень мужества, когда человек не боится, потому что знает, как избежать опасности.

Порой, чтобы победить, нужно проиграть, сделал вывод Самигуллин. Худайбийский мирный договор искоренил конфликты между многобожниками и мусульманами, и со временем многобожники сами массово приняли ислам. Вместо 10 лет противостояния мирный договор увеличил число верующих за два года мирным путем.

«Рядом с мужеством должны шагать холодный ум и мудрость. Нет смысла насильно навязывать свою религию. Межконфессиональные и межнациональные распри только вредят. Для распространения нашей религии необходимы мирные условия», – сказал богослов.

Он привел еще один пример силы, но уже безрассудной.

Муфтий рассказал о Галимджане Баруди, который пострадал от своих мятежных учеников. Обучение в медресе для нуждающихся шакирдов было бесплатным, они жили в бесплатном пансионе, обеспечивались одеждой и учебными пособиями. Но вместо благодарности шакирды устроили погром в медресе. «Это мужество? Нет, это предательство», – заключил муфтий.

«С понедельника призываю вас начать новую, чистую жизнь»

«Если мы хотим, чтобы наша община была сильной, то и тело наше, и мысли должны быть здоровыми. Пока человек сам себя не изменит, Аллах не изменит его положения», – подчеркнул в заключительной части вагаза Камиль хазрат.

Те, кто выдержал пост, вошли в Ураза-байрам, победив свои пороки. Но сопротивляться порокам следует не только в месяц Рамадан, напомнил он.

«Впереди – пост месяца Шавваль. Отличный повод для борьбы с пороком», – сказал Самигуллин.

По словам муфтия, тот, кто постится шесть дней после Рамадана, получит столько же награды, как если бы он постился в течение всего года. Эти шесть дней поста можно соблюдать и после праздника Ураза, и по отдельности в течение месяца Шавваль.

«Завтра начинается новая неделя. Пост в понедельник – сунна. С начала новой недели призываю вас начать новую, чистую жизнь», – подытожил муфтий.

Как сказал Раис, жизнь мусульман Татарстана вписывается в ускоренный ритм жизни многонациональной республики. Но сегодня – особенный день, один из двух главных праздников мусульман, и после ранней молитвы в кругу уммы верующие разошлись по домам на праздничные застолья, чтобы провести этот день с родными, близкими и друзьями.

Фотографии предоставлены пресс-службой Раиса Татарстана