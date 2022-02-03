Глава Минздрава РТ: «Пик еще не пройден, какие последствия Covid нас ждут – неизвестно»

В социальных сетях татарстанцы жалуются на очереди в поликлиниках. Министр здравоохранения Марат Садыков побывал в одной из детских поликлиник Казани, поговорил с маленькими пациентами и их родителями об обстановке в лечебном учреждении. На вопросы о том, почему в поликлиниках очереди и как с ними бороться, глава Минздрава РТ ответил журналистам.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Очереди в поликлиниках есть, и это проблема

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков побывал сегодня в детской поликлинике №10 Казани.

В поликлинику сегодня министр приехал пообщаться с пациентами, посмотреть, насколько велики очереди, поспрашивать, как принимают педиатры.

Марат Садыков сразу оговорился, что приехал он, конечно, не в час пик. Самые большие очереди во взрослых и детских поликлиниках, конечно, в утреннее время – фотографий в соцсетях в последние дни выкладывают немало. Люди пишут – чтобы попасть к врачу, приходится стоять по несколько часов.

В детской поликлинике Марат Садыков подошел к первым ожидающим приема – это оказались мама с ребенком и бабушка. Семья рассказала, что у девочки появились насморк и кашель, в очереди постояли около десяти минут, пришли по записи.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Задавая вопросы другим родителям маленьких пациентов, министр слышал в ответ, что многие удовлетворены работой поликлиники. Посетители отмечали отзывчивость медработников и хороший ремонт здания. Одна из мам заметила, что сейчас достаточно трудно записаться к врачам – свободных окон для записи мало.

Садыков подчеркнул, что жалобы на очереди в первичном звене действительно сейчас поступают в большом количестве, в том числе и на детскую сеть.

«Сейчас колоссальная нагрузка на поликлинику. В этот период непонимание врачей есть?», – спросил министр у женщины, которая пришла на прием с ребенком.

«Абсолютно нет. Очень хорошо принимают», – ответила она.

Из всех семей, к которым подходил с вопросами минист здравоохранения, большинство пришли на повторный прием или уже на выписку.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Главный врач поликлиники №10 Лилия Мухаметгатова объяснила, что сейчас большинству детишек вызывают врач на дом из-за высокой температуры.

«Вторую неделю мы работаем с большой нагрузкой. Вызовы поступают у нас в колл-центр. Мы больных детей обслуживаем на дому. Соответственно, мы сюда их не приглашаем. Поэтому поликлиники и на ваш взгляд кажутся полупустыми. Это не потому что дети не болеют, это потому что сюда приходят или дети, которые выздоравливают, или те, кто пришли на профилактические осмотры», – объяснила врач.

Самые загруженные дни в поликлинике понедельник и пятница. В эти дни только вызовов на одном участке около 20. То есть участковый педиатр посещает за полдня 20 семей. Осматривает ребенка, делает назначения. Многие доктора, в том числе и ковидная бригада, возвращаются с вызовов только в десятом часу ночи.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Марат Садыков подчеркнул, что нагрузка увеличилась, как минимум, в два раза.

«Если раньше, в те четыре волны, мы работали спокойнее – не скажу, что легко, мы работали также тяжело, но спокойнее. Сейчас мы ощутили нагрузку и в детской сети», – отметила главврач учреждения.

Для детей готов резервный госпиталь

Система здравоохранения Татарстана сегодня озабочена ростом детской заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

«Мы уже подготовили резервный коечный фонд – это Детская республиканская клиническая больница на улице Сафиуллина. И штат готов, и лекарственные препараты», – отметил министр.

Фото: ИА «Татар-информ»

У детей, отмечают врачи, нет специфического лечения Covid-19, им дают жаропонижающие и противовирусные препараты.

На сегодня полтысячи детей и подростков лечатся от новой коронавирусной инфекции в больницах Татарстана.

«504 ребенка сейчас лежат в больницах по республике – это составляет 15 с небольшим процентов от всего количества госпитализированных маленьких пациентов», – отметил спикер.

Состояние всех госпитализированных с коронавирусной инфекцией детей, по словам Марата Садыкова, стабильное. 3-4% из них столкнулись с тяжелым течением заболевания.

Фото: соцсети

«Омикрон ушел в амбулаторную сеть»

Министр подчеркнул, что в социальных сетях пишут правду, очереди во взрослых поликлиниках есть.

«Ни у кого волшебной палочки нет, чтобы в одно мгновение вся система опять заработала. Эта волна отличается от периода дельты, тогда, в сентябре-октябре, мы получили колоссальную нагрузку, были развернуты 7,5 тыс. коек – практически 30% всего коечного фонда. Сейчас амбулаторная сеть получила нагрузку, вектор с омикроном ушел в амбулаторную сеть», – сказал министр.

По словам Садыкова, нагрузка возросла и на скорую помощь. Многие вызовы опять же передают в первичное звено.

Одним из главных вопросов сегодня является выдача больничных листов дистанционно. По словам Марата Садыкова, постановление Правительства Российской Федерации по этому поводу уже на подписи и регистрации в Минюсте.

Фото: соцсети

Медики тоже болеют

Большой проблемой остается и кадровый вопрос. Ведь медицинские работники тоже люди, они сами заболевают и уходят на больничные.

«Около 23% медиков сегодня болеют. Они два года в такой нагрузке работают», – рассказал министр здравоохранения республики.

На помощь в поликлиники и стационары пришли ординаторы – молодые специалисты из казанских вузов. Также помогают и студенты колледжей. Главный врач поликлиники подтвердила, что ординаторы выходят на места болеющих докторов. И очень помогают справляться с наплывом пациентов.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Это тот резерв, который мы бросаем в бой. Если не было бы мгновенного роста до 50% заболевших, мы бы столкнулись с поэтапным ростом, а тут совсем другое…», – отметил Марат Наилевич.

«Вынуждены вести двойные приемы»

Лилия Мухаметгатова рассказала, что в их поликлинике укомплектованность участковыми педиатрами 100%, в целом по поликлиникам этот показатель 93%.

«Несмотря на то, что 100%, запасных игроков у нас нет. Население часто обижается, что мы ведем двойные приемы, а мы вынуждены», – отметила главный врач десятой поликлиники.

Количество жителей спального района рядом со станцией метро «Проспект Победы» неумолимо растет. Сейчас к поликлинике прикреплено 143 тыс. человек.

Министр констатировал, что дополнительные ставки все равно нужны.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Когда будет пик – неизвестно

Министр здравоохранения посетовал на то, что медики не могут предсказать пик и падение новой волны пандемии.

По его словам, волны становятся все больше и больше. А новые штаммы все появляются и появляются.

«Да, ‘’омикрон’’ как будто клинически протекает легко с признаками ОРВИ. Но мы еще не знаем, какие будем иметь осложнения через определенное время, с чем мы столкнемся», – сказал врач.

Садывков напомнил, что Covid-19 ошибочно считать инфекцией, которая поражает только легкие, основной удар она наносит по всей сосудистой системе, а это риск инсультов, инфарктов и других серьезных проблем.

«Если до этого вирус спускался до легких и там проблемы были, этот штамм пока не спускается, не знаю, как мутирует, и что нового появится. Но мы еще не видим, как он поражает другие сосуды, через какое время пойдут проблемы с тромбообразованиями, поражения сосудов почек, сердца. Надо очень серьезно отнестись к этому вопросу», – подчеркнул глава Минздрава РТ.

Сейчас официально подтвержденным омикрон-штаммом болеют около тысячи татарстанцев. Но министр подчеркнул, что дельту пока он не вытеснил. В РКИБе есть пациенты с поражением легких: КТ-1 и 2.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Сейчас в Covid-госпитали кладут целенаправленно пациентов старше 60 лет, беременных женщин, пациентов с сахарным диабетом и ожирением.

«Сейчас беременных женщин с коронавирусом тоже большое количество», – отметил Марат Наилевич.

Памятка для заболевших

Минздрав России выпустил памятку, которая описывает, что надо делать при бессимптомном или легком течении Covid-19 и ОРВИ. Документ размещен на сайте федерального ведомства.

Если вы привиты от новой коронавирусной инфекции менее 6 месяцев назад или переболели Covid менее полугода назад, ваш мазок на Covid положительный и нет никаких симптомов заболевания, то:

лечение не требуется, может быть получен больничный, необходима самоизолироваться, температуру контролировать не реже одного раза в сутки.

Если вы привиты от новой коронавирусной инфекции менее 6 месяцев назад или переболели Covid менее полугода назад, и у вас есть симптомы ОРВИ – кашель, насморк, температура не выше 37,5, боль в горле, но нет результата ПЦР и вы не отновситесь к пациентам из групп риска, то:

вы должны остаться дома, при необходимости открыть больничный, по возможности, изолироваться от домашних, каждые три часа проветривать помещение, соблюдать питьевой режим, измерять температуру не реже трех раз в сутки, начать прием противовирусных препаратов – беременным только по назначению врача. При повышении температуры до 38 принять жаропонижающие. Можно принимать витамины C и D.

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

При ухудшении состояния (повышении температуры выше 38 в течение двух суток, несмотря на прием жаропонижающих, позвонить в кол-центр поликлиники или на номер 122. Если появилась одышка или вам трудно дышать, необходимо вызвать скорую помощь.

Важно! Ни в коем случае не принимать антибиотики самостоятельно!

Если вы привиты от новой коронавирусной инфекции менее 6 месяцев назад или переболели Covid менее полугода назад, ваш мазок на Covid положительный и нет никаких симптомов заболевания, но вы относитесь к пациентам из групп риска, то:

оставайтесь дома, каждые три часа проветривайте помещение, соблюдайте питьевой режим, измеряйте температуру, возможно использовать противовирусные препараты – беременным только по назначению врача, препараты, которые вам были назначены на регулярной основе, нужно продолжить принимать в такой же дозировке. Лечени от Covid-19 вам назначит медработник.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Если симптомы ОРВИ появились, то:

Ппзвонить в кол-центр поликлиники или на номер 122. При появлении одышки или температуры выше 38, вызвать скорую помощь.Ни в коем случае не принимать антибиотики самостоятельно!

Если вы не вакцинированы и не болели Covid и у вас появились симптомы ОРВИ (независимо от результата ПЦР), то:

оставайтесь дома, позвоните в единую службу 122 или кол-центр вашей поликлиники, вызовите врача. В случае ухудшения состояния, вызовите скорую помощь.

При полоджительном мазке на Covid и отсутствии симптомов действия те же самые.

Что делать, если заболел ребенок?

Оставьте ребенка дома, не отправляйте в школу или детский сад. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением! Позвоните в единую службу 122 или кол-центр вашей поликлиники, чтобы получить консультацию. Строго выполняйте рекомендации медработников. В случае ухудшения состояния ребенка, вызовите скорую помощь.

Не стоит самостоятельно лечить ребенка антибиотиками!