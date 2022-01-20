«Возможности Татарстана — это стратегический ресурс политики РФ на афганском направлении»

После событий в Казахстане стало очевидно, что очаги нестабильности могут возникнуть в любой точке Средней Азии. Обстановка в этом регионе также зависит от Афганистана. По мнению экспертов, Татарстан может поспособствовать стабильности, поскольку среди общин Афганистана немалый вес имеет татарская община.

После назначения в 1979 году полномочным послом в Афганистан Фикрята Табеева (в центре) обстановка, как минимум на севере Афганистана, где проживает большая община татар, заметно улучшилась Фото: 100tatarstan.ru

Инструмент «мягкой силы»

После захвата вооруженными формированиями Кабула в августе 2021 года Афганистан окончательно впал в гуманитарный кризис и правительственный хаос. Появившись в северных провинциях, боевые группы «Талибана» (организация, запрещенная в РФ) создали очаги напряженности вдоль границ стран постсоветского пространства, которые стратегически важны для России и входят в Договор о коллективной безопасности (ОДКБ). Расследование причин беспорядков в Казахстане еще не закончилось, но, по одной из версий, часть погромщиков проникла в страну из-за рубежа. Имея общую границу с Афганистаном, страны бывшего СССР не могут ощущать себя в безопасности, и такое положение дел не может устраивать Россию.

Учитывая стратегически важное положение северных провинций Афганистана, Россия может использовать такой элемент внешнеполитической стратегии, как «мягкая сила». Он предполагает поиск союзников с учетом исторических особенностей, культуры и религии страны. С каким из этносов, населяющих Афганистан, Россия могла бы наладить дружественный контакт? Наиболее очевидный ответ – это татары, община которых в Афганистане насчитывает около 600 тыс. человек. Для продвижения интересов России в Афганистане путем «мягкой силы» необходимо учесть несколько факторов. Первый из них – религиозный. После ввода советских войск в Афганистан в 1979 году в этой стране началось преследование богословов, что стало одной из причин вооруженного сопротивления. Ошибку вскоре попытались исправить, назначив полномочным послом в Афганистан первого секретаря Татарского обкома КПСС Фикрята Табеева. И обстановка, как минимум на севере Афганистана, где проживает большая община татар, заметно улучшилась.

Богословы афганской общины татар опираются на труды известного татарского просветителя Шигабутдина Марджани Фото: из архива Нацмузея РТ

По заветам Шигабутдина Марджани

На сегодняшний день в Татарстане сформирована система подготовки высокообразованного духовенства, основанного на традиционном исламе. Действуют Российский исламский институт, Казанский исламский университет и Болгарская исламская академия. Вся эта структура может быть использована для обучения канонам традиционного ислама богословов со всего мира, в том числе и религиозных деятелей Афганистана. Важный момент: богословы афганской общины татар опираются на труды известного татарского просветителя Шигабутдина Марджани.

Еще немаловажный фактор: большую часть улемов в северных провинциях Афганистана на сегодняшний день составляют татары. А старейшины и муллы в Афганистане определяют весь уклад жизни народа и политическое направление.

Не секрет, что между Татарстаном и общиной татар Афганистана уже выстроены тесные и дружественные отношения. Например, исполкомом Всемирного конгресса татар были организованы онлайн-курсы по изучению татарского языка для жителей Афганистана. При поддержке Татарстана афганская община татар добилась, чтобы в паспорта и свидетельства о рождении начали вписывать национальность – татарин. Более того, сейчас эта национальность закреплена в Конституции Афганистана в качестве государствообразующей.

В последние годы татарская община усиливает свое влияние в северных провинциях. Старейшины татарских общин показали умение договариваться с разными этническими группами и политическими силами в правительстве Афганистана. Все больше представителей татарской общины занимают места в преподавательском составе местных университетов и в государственном управлении. Любопытный факт: несмотря на отрицательное отношение талибов к образованию женщин, старейшины татарских общин отстояли право на обучение в школах девочек. В результате влияние общин значительно выросло.

Руководством Татарстана уделяется много внимания выстраиванию взаимоотношений между странами исламского мира и РФ (на фото — Президент РТ Рустам Минниханов и посол Афганистана в России Саид Тайеб Джавад) Фото: president.tatarstan.ru

Зона безопасности в Средней Азии

Выстраивание диалога с афганскими татарами для России важно еще и в силу географического расположения их мест проживания. Татары живут в основном на севере страны, в провинциях Саманган, Кундуз, Тахар, Балх, Фриаб, Сари Пуль, Бамиан, Баглан, Герат, Бадахшан. Это районы, которые граничат с республиками Средней Азии. В перспективе эти территории могут создать некую зону безопасности вдоль границ Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

Создать такую зону безопасности России вполне по плечу, поскольку отработан механизм налаживания связей со странами исламского мира. В 2006 году под руководством бывшего Премьер-министра РФ Евгения Примакова и первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева была создана Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир». В 2015 году группу возглавил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Руководством Татарстана уделяется много внимания выстраиванию взаимоотношений между странами исламского мира и РФ. Эта работа ведется как по линии группы «Россия – Исламский мир», так и на площадках международного форума KazanSummit. Логично, если Татарстан возьмет на себя работу по линии афганских татар. Тем более что опыт работы с афганскими общинами у Татарстана уже есть. В республике более четырех лет работает Благотворительный патриотический фонд мусульман России. На сегодняшний день это единственная организация, представительство которой в Кабуле прошло официальную перерегистрацию у новых властей и пользуется авторитетом и доверием у старейшин татарской общины. Что означает ее полную легитимность и признание в Афганистане. То есть это готовая посредническая база для дальнейшего развития отношений между Россией и как минимум татарской общиной Афганистана.

«Возможности Татарстана в Афганистане закрепляются и фактом роста национального самосознания афганских татар»

Мнение о том, что Татарстан может поспособствовать созданию зоны безопасности у границ стран ОДКБ, разделяют и политологи, специализирующиеся на странах Востока. Директор московского Аналитического центра Российского общества политологов (РОП), руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко считает, что возможности Татарстана – это важнейший стратегический ресурс российской политики в регионе Центральной и Южной Азии и, в частности, на афганском направлении.

Андрей Серенко: «По некоторым данным, до миллиона афганцев считают себя татарами, а значит, они могут и должны быть друзьями и партнерами России» Фото: скриншот

«Речь идет об уникальном потенциале исламской дипломатии, развитии контактов с афганскими улемами по линии мусульманского духовенства, мусульманских ученых. Татарстан – это исламское сердце России, уникальный регион с уникальными религиозными традициями, учебными центрами, которые позволяют не только Казани, но и Москве успешно позиционировать на международных религиозных площадках. Уверен, что возможности исламской дипломатии Татарстана еще только ждут своего раскрытия, в том числе в сфере российско-афганского взаимодействия. Невероятно конструктивный, эффективный и перспективный потенциал общественной дипломатии демонстрирует в последние годы Благотворительной патриотический фонд мусульман России, созданный в Казани. Подобной структуры больше нет в России – как в смысле опыта работы по гуманитарным проектам, так и по уровню контактов с самыми разными группами в Афганистане.

Уникальные возможности Татарстана в Афганистане закрепляются и фактом роста национального самосознания афганских татар. По некоторым данным, до миллиона афганцев считают себя татарами, а значит, они могут и должны быть друзьями и партнерами России. И использование потенциала Татарстана как «мягкой силы» с его религиозной, культурной и экономической базами было бы очень правильным решением со стороны российских властей. Я надеюсь, что эти татарстанские возможности будут использованы ответственными политическими лидерами России и для решения задач укрепления российского влияния в Центральном Азии, и на постсоветском пространстве в целом. Недавние драматические события в Казахстане показали, что здесь предстоит очень много работы. И без Татарстана выполнить ее Москве будет очень непросто», – считает Серенко.

«Наши народы жили бок о бок в большом евразийском пространстве»

Народы Татарстана и Афганистана связаны не только религиозными узами, но и культурно-историческими, считает политолог и востоковед Гаус Джанбаз из Афганистана.

Гаус Джанбаз: «В Афганистане проживает большое количество татар, и этот этнос органично встроен в афганское общество» Фото: из личного архива Гауса Джанбаза

«Наши народы всегда жили бок о бок в большом евразийском пространстве и всегда взаимодействовали друг с другом в различных вопросах. Это следствие того, что в Афганистане проживает большое количество татар и этот этнос органично встроен в афганское общество. Это очень трудолюбивый, культурный народ, который всей своей жизнью доказал свою преданность Афганистану и является его значимой национальностью.

К сожалению, сейчас сильно изменилась политика нового правительства Афганистана, но, тем не менее, и они не смогут переписать историю страны, в которой татарский народ является неотъемлемой частью. Даже в современных тяжелейших условиях татарская община сумела сохранить развитие своей культуры, языка, традиций. И связь Афганистана с Татарстаном в этом вопросе очень важна. Главный старейшина провинции Саманган Камалутдин Татар – один из первых представителей общины, кто дважды приезжал в Казань и участвовал в качестве делегата на VI съезде Всемирного конгресса татар. Тогда начали намечаться определенные подвижки в экономическом, политическом и культурном направлении взаимодействия Татарстана и Афганистана, но, к сожалению, создавшаяся ситуация со сменой власти не дала развитию идти дальше. Хочется сказать спасибо татарстанскому Благотворительному фонду мусульман России за огромную работу и поддержку афганского народа в этот непростой период. Фонд по сути взял на себя ответственность на развитие афгано-татарстанских отношений. Своими гуманитарными акциями и организаторской работой фонд стал неким рупором общины татар к Правительству Татарстана. Афганистан пройдет эту зону турбулентности, и эти моменты будут заново взяты к исполнению. Мы прекрасно понимаем, на каком высоком культурном и экономическом уровне развития находится Республика Татарстан.

В июле 2021 года Татарстан с официальным визитом посетил посол Афганистана в России Саид Тайеб Джавад. Он обсудил с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым направления экономического сотрудничества наших стран, в числе которых торговля и инвестиции в области нефтехимии. Афганистан очень заинтересован развивать отношения во всех сферах с народом, который нам близок и по духу, и по религии, и по истории», – отметил Джанбаз.



Мнение политолога разделяет и генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

Рустам Хабибуллин: «Татарстан является ведущим регионом России, который активно развивает отношения между Россией и мусульманскими странами» Фото предоставлено Благотворительным патриотическим фондом мусульман России

«Недавно при активной поддержке старейшин Афганистана представительство нашего фонда прошло процедуру перерегистрации при действующем правительстве. Чтобы ее пройти, организации нужно соответствовать двум основным критериям: иметь положительный опыт деятельности, а у нас он уже 4 года, и соответствовать принципам ислама. На сегодня подобную процедуру проходят фонды стран Ближнего Востока и Азии. Афганистан представлен в составе иностранных членов Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Хочу отметить, что Татарстан является ведущим регионом России, который активно развивает отношения между Россией и мусульманскими странами. Республика проводит саммиты, конференции, заседания не только в России, но и за рубежом. Благодаря этому Татарстан и его потенциал знают во многих мусульманских странах. Задача фонда – развивать отношения в сфере гуманитарных взаимоотношении, культуры, инвестиции и экспорта халяльной продукции», – поделился мнением Хабибуллин.