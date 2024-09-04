Почему «Единая Россия»: объясняем просто как дважды два 4

1. Мы всегда рядом со своими избирателями

«Единая Россия» всегда находится рядом со своими избирателями, ведь это крупнейшая организация в стране. Партия системно и ежедневно ведет масштабную работу по регионам. В каждом районе Татарстана есть общественная приемная и местное отделение, куда можно обратиться за решением любого вопроса. Сделать это можно по-современному удобно - для связи избирателей с партией и депутатами создан сервис «Мой депутат», куда также можно обратиться со своими идеями и предложениями.

«Единая Россия» постоянно собирает и рассматривает предложения от избирателей. Так, в преддверии выборов партия запустила по всем районам республики автобусный тур «Единая Россия» объединяет», чтобы встретиться и поговорить с жителями 30 городов и районных центров. В города и села, не вошедшие в маршрут тура, отправились брендированные микроавтобусы партии, чтобы также собрать предложения, идеи и мнения от их жителей. Все собранные предложения и вопросы анализируются и обязательно становятся основой для проектов партии и основных государственных программ.

2. Наша программа – это ваши запросы

«Единая Россия» собирает свою партийную программу из наказов, идей и предложений избирателей. И это не набор громких обещаний, а план работы на ближайшие 5 лет.

В основе программы – то, что действительно волнует жителей Татарстана. Это вопросы системного характера и простые задачи по улучшению городской среды, инфраструктуры, работы госорганов. Мы знаем проблемы людей и страны и ищем для каждой решение.

Исходя из запросов татарстанцев, главный акцент в предвыборной программе «Единой России» сегодня сосредоточен на росте качества жизни. И в центре нашего внимания – каждый житель республики.

Главный лозунг программы гласит: «За благополучие людей, успешный Татарстан и сильную Россию!». Отдельными ее пунктами стали забота о семье, поддержка участников СВО и их семей, здоровье и доступность медицины, создание комфортной среды для жизни и решение экологических задач.

«Задача наших депутатов в Государственном Совете РТ нового созыва – добиваться того, чтобы показатели качества жизни в Татарстане продолжали расти вместе с его экономикой. «Единая Россия» намерена продолжить работать на благо республики, совместно с жителями формулируя задачи, которые сегодня стоят перед Татарстаном», - отмечает Секретарь Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия», Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Мы понимаем, что без сильной экономики социальное государство не построить, поэтому «Единая Россия» в создавшихся условиях ставит своей целью создание современных производств, развитие масштабной дорожной инфраструктуры, реализацию амбициозных научных проектов для обеспечения продовольственной, технической и технологической безопасности страны.

Мы также выступаем за правильное воспитание наших детей и молодежи в духе патриотизма.

3. Мы выполняем свои обещания

Многие значимые и масштабные республиканские проекты и программы реализуются в республике по инициативе или при непосредственном участии партии.

Так, по инициативе «Единой России» за последние 5 лет было сделано много в части прямой поддержки семей с детьми и многодетных семей. Мы считаем, что необходимо продолжать эти социальные преобразования.

В отношении нашей страны введены санкции, которые, вопреки планам их создателей, послужили новым толчком к развитию страны. «Единая Россия» здесь сыграла ключевую роль: партия инициировала законы, нацеленные на укрепление суверенитета и безопасности нашей страны.

От имени общественности партия участвует в формировании республиканских и федеральных программ и проектов, выдвигает собранные и разработанные самостоятельно идеи и предложения для властей различных уровней и не боится получать справедливые замечания от граждан. Ведь именно так достигаются успешные результаты.

Партия понимает свою ответственность за все реализуемые в республике и стране законы и этой ответственности не боится. Без преувеличения можно сказать, что из всех существующих партий лишь «Единая Россия» работает постоянно, а не от выборов к выборам.

«Единая Россия» – единственная, кто регулярно отчитывается о своей работе перед избирателями, потому что ей есть что сказать.

4. Мы профессионалы и патриоты

Татарстан сегодня успешно справляется с вызовами современности, оставаясь одним из регионов-лидеров нашей большой и сильной России. Сильная страна — залог нашей с вами безопасности и стабильности, а сильные регионы — залог благополучия и комфортной жизни. Очень важно поддержать нашу партию, поскольку только «Единая Россия» способна решить большие, сложные, крайне важные задачи, которые стоят перед современным Татарстаном.

Ведь «Единая Россия» выдвигает на выборы команду профессионалов и патриотов, куда вошли и опытные законодатели, и представители молодежи, и участники специальной военной операции. За этих кандидатов на предварительном голосовании проголосовали свыше 170 тысяч татарстанцев. Считаем, что объединение таких разносторонних людей поспособствует решению общих задач. Партия готова к большой работе.

Проголосовать за «Единую Россию» — значит, проголосовать за нашу республику, выбрать дальнейшую стратегию ее развития, ее успеха. Выбор сделать просто как дважды два – ищите в бюллетенях номер 4.

Изготовитель: Галчушкина Ксения Владимировна, место жительства: Республика Татарстан, г. Казань.

Заказчик: Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж: 5 экз. Дата изготовления: 02.09.2024 г. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Фотографии предоставлены ТРО ВПП «Единая Россия»