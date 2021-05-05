Отсутствие общения и гаджеты: Почему дети плохо разговаривают, объяснили логопеды РТ

Почему детей с проблемами речи стало значительно больше?

Воспитателем-логопедом в детском саду Елена Владимировна (имя изменено – прим Т-и.) работает десять лет. На ее глазах количество детей, которые вынуждены посещать логопедическую группу, увеличилось с одного-двух до 30-35.

«Сейчас количество таких детей растет и растет с каждым днем», – утвержадет Елена Владимировна.

Причин, по ее словам, несколько: инфекционные заболевания, которые переносят дети до трех лет, неправильный прикус, короткая уздечка языка, проблемы с нёбом – на эти факторы не повлияешь, это природа. Но есть и другие причины, к примеру, дети часто подражают неправильной речи родителей – «сюсюканье» до добра не доводит.

«Дети все это слушают, копируют, это не способствует правильной речи», – объяснила воспитатель-логопед.

Сведенное к минимуму общение в семье тоже сказывается на речи ребенка.

«В наше время существует огромный недостаток общения детей с родителями. Детям, как только они начинают что-то осознавать, предлагают мультфильмы или телефоны. Родители сами сидят в телефонах и детей сажают перед экраном. Причина практически половины случаев проблем с речью детей – это нехватка общения с родителями», – уверена эксперт.

Логопед казанской поликлиники №2 Детской республиканской клинической больницы Светлана Зуйкова проводит двухнедельную речевую реабилитацию ребят в лечебном учреждении – консультации для ребенка и его родителей. Она работает логопедом уже семь лет.

Светлана Зуйкова полностью согласна с коллегой, детей с нарушениями речи стало гораздо больше.

«Во-первых, это внутриутробные патологии, которые развиваются в связи с тем, что мамочки неправильный образ жизни ведут или же принимают какие-то лекарственные препараты, или переболели какими-то инфекционными, вирусными заболеваниями», – назвала причины логопед.

Светлана Зуйкова продолжила, по ее мнению, вторая причина – это гаджеты в руках у детей, которые заменяют им родителей, недостаток общения сказывается на речи ребенка.

«У меня ощущение, что каждый второй ребенок имеет какое-то нарушение речи», – подчеркнула она.

«Мама меня не слышит, она постоянно в телефоне или телевизоре»

В группе у Елены Владимировны есть агрессивный ребенок, он очень плохо разговаривает. После очередного конфликта с одногруппниками она спросила у мальчика, почему он не поговорит с мамой об этом, а ребенок рассказал ей о своей жизни вне детского сада.

«Приходят младшие братья, они ломают мои игрушки». Я ему говорю: «Почему ты не поговоришь с мамой, не заведешь какую-нибудь коробочку, в которую ты будешь складывать свои игрушки, а когда приходят младшие будешь их убирать в нее, чтобы их не ломали?» А малыш в ответ: «Я маме говорю, она меня не слышит, она либо в телефоне, либо телевизор смотрит», – привела пример из практики воспитатель-логопед.

Эксперты советуют мамам и папам прислушиваться к детям и проводить с ними как можно больше времени¸ а не погружаться в гаджеты самим, и не предлагать их детям.

Какие буквы чаще всего не выговаривают дети?

Дети не выговаривают буквы «Р», «Л». Говорят вместо «ракета» – «акета». Бывает, что заменяют эти буквы друг другом.

Малыши картавят, возникают проблемы с шипящими буквами: говорят «сыска», вместо «шишка». С буквой «С» и «З» тоже есть трудности.

В поликлинику ДРКБ, по словам врача, чаще обращаются родители, чьи дети имеют сочетанные нарушения – это, когда вместе с проблемами речи у ребенка видят психоэмоциональные, слуховые, зрительные нарушения, обращаются дети с задержкой речи, вплоть до аутистического спектра.

Чаще всего у детей выявляют моторную алалию – это, когда ребенок не чувствует положение своего язычка и не может произнести определенные звуки, и с дизартрией – это нарушение произносительной стороны речи, у ребенка плохо работает артикуляция.

От этих двух нарушений можно излечить своего малыша, главное вовремя обратиться к специалисту.

Профилактика нарушений речи

Есть один довольно старый совет, но по мнению экспертов, проверенный на практике – как только малыш рождается, мама должна с ним постоянно разговаривать и поддерживать зрительный контакт.

Чем больше родители будут разговаривать с ребенком, тем меньше проблем с речью его ждет.

«В первую очередь родитель должен сам правильно говорить, не сюсюкаться, речь должна быть правильной. Побольше беседовать, рассказывать, читать», – объяснила Елена Владимировна.

Есть множество игр, распевок и артикуляционная гимнастика, все это можно найти в интернете, было бы желание у мамы с папой заниматься с малышом. Для улушения речи помогает развитие мелкой моторики: малышу можно предложить перебрать зернышки или крупу, рисовать пальцами, лепить.

Есть дети, которым воспитатели сами советуют пойти в логопедичнскую группу детского сада, чтобы с ними больше занимались профессионалы. В практике Елены Владимировны были родители, которым объясняли, что самостоятельно с проблемами речи ребенка им не справиться, предлагали занять место в спецгруппе. Но родители отнекивалась, утверждали, что группа, в которую ходит малыш сейчас, привычная и им не хочется менять коллектив. Таким образом родители, по словам экспертов, вредят своему ребенку, ведь лучше исправлять все недочеты речи, пока он маленький.

Первые проблемы можно выявить уже в 3-4 года, в это период их можно поправить самостоятельно, ежедневно занимаясь с ребенком, а если к 5 годам речь ребенка не наладилась, то это повод обратиться к специалисту.

По слова Светланы Зуйковой, раньше норма предписывала ребенку в год-полтора в своем словаре иметь запас порядка 300 слов, сейчас этот процесс замедлился и для ребенка считается нормой, если он к двум года начал использовать в речи связанные по смыслу фразы.

«Случается, родители уверены, что их ребенок развивается хорошо, он самый красивый и умный, но они не замечают проблем. Поэтому я бы рекомендовала всем деткам в 2-2,5 года обязательно пройти консультацию логопеда-дефектолога. Специалист определит, стоит ли ходить на занятия по исправлению речи или сделать это позже», – объяснила Светлана Зуйкова.

Чаще всего в поликлинику обращаются дети от 3 до 5 лет.

Ну не всё ребенок выговаривает и что?

К примеру, вы считаете, что, если ваш ребенок не научился выговаривать некоторые буквы, и ничего страшного не происходит, то логопед ДРКБ вас расстроит. Если до школы не устранить дефекты речи, это грозит плохой обучаемостью, дисграфией, дислексией.

«Это нарушение устной, письменной речи, чтение. Это будут плохие оценки в дальнейшем, плохое образование», – объяснила Светлана Зуйкова.

Логопеды настаивают – родители должны проводить много времени с ребенком, общаться с ним, а не показывать им ролики на телефоне, и не занимать их играми в планшетах. Вовремя обратиться к логопеду тоже важно, ведь чем старше ребенок, тем сложнее его научить правильно говорить.

Выбор за родителями: свое свободное время, пока малыш сидит в гаджетах, и серьезные проблемы с речью у него в будущем, или частые занятия и игры с ребенком, обстоятельные разговоры с ним и в результате его грамотная и красивая речь.