«Почему бы нам не побороться за топ-6»: как Артига готовит команду к матчу со «Спартаком»

В ближайшие выходные «Рубин» отправляется на предпоследнюю и непростую игру сезона против команды из топ-5 РПЛ - московского «Спартака». Наставник команды Артига на открытой тренировке в приподнятом настроении пообщался с журналистами - о беспроигрышной серии, подготовке к московской игре и настроении в команде. Подробнее - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» провел открытую тренировку для журналистов перед выездом в Москву

Сегодня «рубиновые» провели очередную открытую тренировку с представителями прессы на базе команды в Соцгороде, куда отправился наш корресподент. Приятно наблюдать за ребятами: вся команда в приподнятом боевом духе и отличном настроении. И дело, по всей видимости, не только в солнечной погоде, на которую с улыбкой обратил внимание Франк Артига в начале беседы с представителями медиа.

Команда испанского специалиста не проигрывает на протяжении девяти матчей подряд, что уже значительно разорвало все шаблоны скептикам и критикам, который в один голос заявляли, что «Рубин» чуть ли не предал российскую тренерскую школу и вообще Артига – «сомнительный выбор». Казанцы имеют реальные шансы нагнать и шестой ЦСКА, о чем уже даже заявляют представители «Рубина».

В этот день в числе первых на тренировочное поле вышли более молодые игроки, за ними подтянулись легионеры. Последние на приличном русском поздоровались с присутствующими и пожелали доброго утра. Далее появилась вратарская бригада совместно с тренером по вратарям и самым последним к тренировке присоединился капитан команды Игор Вуячич.

После непродолжительной разминки группа игроков занялась перетаскиванием ворот, для подготовки к предстоящей» двусторонке». После этого все футболисты переместились на вторую половину поля, для работы со стенкой и отработки технических навыков и упражнений.

Артига о девяти матчах без поражений: «Мало кому удается добиваться таких серий»

Перед началом тренировки главный тренер татарстанцев Франк Артига рассказал журналистам, как он оценивает текущий весенний отрезок без поражений и отметил своих протеже.

«Я очень доволен и горд за ребят, потому что нам удалась победная серия. Но вы знаете, что чемпионат России очень сложный, наверное, мало кому удается добиваться таких серий. Поэтому ребята – большие молодцы. Но остается два тура, и почему бы нам не продлить серию и не побороться за топ-6» - сказал Артига.

Было отрадно слышать от наставника похвалу в адрес подопечных, что еще раз доказывает, что на данный момент взаимопонимание между тренерским штабом и игроками в «Рубине» – налажено. Так что результат серии скорее закономерен и является плодом совместных трудов в команде.

Впереди у «Рубина» непростая встреча против «Спартака» в Москве. Наставник татарстанцев здраво оценивает шансы своей команды и, несмотря на непростого соперника впереди, возлагает надежды на продление беспроигрышной серии.

«О победной серии не очень часто хочется говорить, потому что рано или поздно все серии заканчиваются. Но верим, что нам удастся ее продлить как минимум еще на два ближайших матча» - добавил Артига.

Даку о своей форме перед матчем со «Спартаком»: «На данный момент я не в самом оптимальном состоянии, но нужно показать все, на что я способен»

В предстоящем поединке в Москве татарстанцам играть вдвойне сложнее: не просто в гостях, но и против одного из лидеров топ-5 РПЛ. Это подтвердил и нападающий «Рубина» Мирлинд Даку.

«Каждый раз, когда мы играем против «Спартака», мы понимаем, какая игра нас ждет. Особенно это касается игр в Москве, потому что все представляют, какая будет атмосфера на стадионе.

Кроме того, всем известны сильные стороны нашего соперника. В «Спартаке» один из сильнейших атакующих полузащитников лиги Барко. Но у нас сильная команда и мы тоже можем их наказать», - отметил Даку.

Албанец пропустил три месяца по причине травмы и пока только восстанавливает былые кондиции, забив первый гол в прошлом туре. На вопрос, как он оценивает свое нынешнее состояние, Даку реалистично ответил, что на сегодняшний день это не лучшая его форма. При этом 28-летний форвард планирует выжать свой максимум в оставшихся двух встречах чемпионата.

«На данный момент я нахожусь не в самом оптимальном состоянии, но, думаю, многие знают, на что я способен в своей лучшей форме. Однако с каждым днем я чувствую все больше сил и уверенности. Впереди две игры, нужно показать все, на что я способен», - заявил нападающий.

2 мая Мирлинд Даку впервые после восстановления от травмы отличился забитым мячом в матче 28-го тура против «Балтики» в Калининграде. В последний раз Даку забивал в ноябре 2025 года в матче против «Ахмата». В сезоне 2025/26 на его счету десять голов в 22 матчах.

Даку: «Почему бы нам не побороться за более высокие места?!»

После 28-ми туров «Рубин» идет на седьмом месте с 42 очками в турнирной таблице РПЛ. Еще на старте второй части чемпионата отставание от впереди идущих команд было куда более значительным. В настоящий момент при определенном раскладе казанская команда может сместить ЦСКА и претендует на место в шестерке.

«У нас неплохая серия. Мы не проигрываем на протяжении девяти матчей, - в очередной раз отметил албанский нападающий Мирлинд Даку, - «Я еще ранее говорил, что у нас в команде собраны сильные футболисты, так почему бы нам не побороться за более высокие места?!»

Даку является одним из лидеров команды. Напомним, что в последнем матче против «Балтики» он вышел с капитанской повязкой. Может быть, этот уверенный настрой Мирлинда вселит еще больше уверенности в его партнеров по команде? Ближайшую встречу казанцы проведут в Москве со «Спартаком» 11 мая. Начало – в 17:30 мск.