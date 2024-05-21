«Почему братишка на войне, а я сижу и чего-то жду?»: история бойца из Нурлатского района

Фото: из семейного архива Селивановых

«Был красавчиком в полном понимании этого слова»

Дмитрий Селиванов родился 31 марта 1980 года в Набережных Челнах. Когда семья переехала в деревню Русская Менча Нурлатского района, ему было 14 лет. В восьмой класс он пошел в Караульно-Горскую школу.

Учителя как один вспоминают: Дима был дисциплинированным, положительным, добросовестным. И это не общие слова из характеристики, он таким был на самом деле, говорят они.

Директор образовательного учреждения Галина Егорова рассказала, что новичок Дима в школе стал сразу заметным, как только появился.

«Он был красавчиком в полном понимании этого слова: культурный, активный, ответственный, очень внимательный и хозяйственный. Уже в старшем возрасте он заботился не только о своей семье, но помогал и сестрам, и отцу», — поделилась педагог.

Школа, в которой обучался мальчик, носит имя Героя Советского Союза Анатолия Кузнецова, легендарного летчика, уроженца деревни Караульная Гора. Спроси любого деревенского мальчишку, он от и до расскажет о подвиге своего земляка. Вот и Дмитрий с гордостью учился здесь, может, это в какой-то степени повлияло на его судьбу, так как службу он продолжил и после армии.

Фото: из семейного архива Селивановых

«Хотя бы пацанов защищу, если даже сам погибну»

Дмитрий Селиванов служил милиционером на железнодорожном вокзале в линейном отделе внутренних дел, заочно получил специальность «право и организация социального обучения», позже — в Росгвардии. В 2016 году перешел на вахтовую работу машинистом буровых установок.

Но мужская дружба с сослуживцами связала их крепко: на СВО он ушел 22 декабря 2022 года со своей командой, с теми, с кем служил в Росгвардии. Дмитрий знал цену дружбе и друзьям, и они всегда готовы были прийти на выручку.

«Дима на год старше меня. С ним мы сдружились сразу, как только они переехали в нашу деревню. Он еще подростком был решительным, смелым. Я тоже, как и он, служил во внутренних войсках. У нас было много общего, праздники вместе отмечали, и наш, День внутренних войск, и другие», — поделился ветеран боевых действий Алексей Исаев. Он сам прошел непростую армейскую школу в Чечне.

Младшая сестра Дмитрия Селиванова Мария Макарова предполагает, что, возможно, для Дмитрия толчком уйти на фронт стало то, что у них двоюродный брат – мобилизованный, он сейчас в зоне СВО, за свою отвагу награжден тремя медалями.

«Дима сказал такую фразу: „Почему братишка на войне, а я сижу и чего-то жду? Хотя бы пацанов защищу, если даже сам погибну“», — рассказала про решение брата Мария.

Фото: nurlat-tat.ru

«В нем всегда было чувство долга, он — патриот»

По словам младшей сестры, у Дмитрия всегда был порыв защищать Родину. «Решением пойти на спецоперацию он поставил нас перед фактом. Удерживать смысла не было. Говорил, что идет на 3 месяца, потом вернется», — сказала она.

А жена Татьяна до последнего не верила, что муж уйдет на передовую, так как была беременна – в семье ждали третьего ребенка.

«В нем всегда было чувство долга, он — патриот. Намекал, что пойдет на СВО, но я была беременная, поэтому думала, что не возьмут, и его слова всерьез не воспринимала. А родила, он дочку из рук не выпускал, все время целовал ее, словно чувствовал. Малышке и двух месяцев не исполнилось, когда ушел», — вздыхает вдова героя.

«Мы дружили семьями. Конечно, его семью не бросим, будем поддерживать. Сейчас огороды пошли, надо будет помочь. Дружба с детства — это святое», — говорит друг и ветеран боевых действий Алексей Исаев.

Фото: nurlat-tat.ru

«Ждем подхода танков, здесь небезопасно»

Дмитрий Селиванов погиб 24 февраля 2023 года при освобождении Донецкой Народной Республики. Бой у села Пески стал для него последним.

Как рассказали сослуживцы, двое из пяти добровольцев, в том числе и Дмитрий, вызвались пойти на передовую. Он позвонил жене, сказал, что идут в бой, ждут подхода танков, что здесь небезопасно и больше, мол, не может разговаривать.

О том, что он погиб, родные узнали только через месяц. Родственники всех деталей гибели дорогого человека не знают, но уверены в его бесстрашии и самоотверженности. За свой подвиг Дмитрий Селиванов удостоился ордена Мужества посмертно.

Уже год многодетная семья Селивановых не может свыкнуться с мыслью, что мужа и папы больше нет. Старшей дочери 18 лет, средняя — школьница, младшей всего год. Сельчане говорят, что своей сдержанностью все они очень похожи на папу.

Виктория учится 4-м классе, в день открытия памятной мемориальной доски держалась как взрослая. «Папина любимица», — говорят учителя. Они с гордостью отмечают, что девочка не подвела папу — учится на отлично.

«Надо было Родину защищать, вот папа и пошел. Он научил меня играть в шахматы, по математике помогал», — вспоминает Вика.

Фото: nurlat-tat.ru

«Отец троих детей ушел защищать Родину — это смелый шаг»

Памятная мемориальная доска установлена в честь бойца на стене школы 8 мая 2024 года. Ее разместили рядом с портретом легендарного земляка — Героя Советского Союза Анатолия Кузнецова.

Мемориал был открыт в торжественной обстановке.

Фото: nurlat-tat.ru

«Отец троих детей ушел защищать Родину — это смелый шаг. Я уверен, что все ученики этой школы, жители села будут гордиться своим земляком Дмитрием Анатольевичем Селивановым, который является примером для каждого», — произнес замглавы Нурлатского района Линар Маняпов.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.