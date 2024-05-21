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«Почему братишка на войне, а я сижу и чего-то жду?»: история бойца из Нурлатского района
Дмитрий Селиванов ушел на спецоперацию добровольцем. Как многодетный отец, нурлатовец не подлежал мобилизации, но все равно отправился на передовую. Своим близким — жене и троим детям сказал, что вернется через три месяца. За смелость и отвагу, проявленные на поля боя, боец награжден орденом Мужества.
«Был красавчиком в полном понимании этого слова»
Дмитрий Селиванов родился 31 марта 1980 года в Набережных Челнах. Когда семья переехала в деревню Русская Менча Нурлатского района, ему было 14 лет. В восьмой класс он пошел в Караульно-Горскую школу.
Учителя как один вспоминают: Дима был дисциплинированным, положительным, добросовестным. И это не общие слова из характеристики, он таким был на самом деле, говорят они.
Директор образовательного учреждения Галина Егорова рассказала, что новичок Дима в школе стал сразу заметным, как только появился.
«Он был красавчиком в полном понимании этого слова: культурный, активный, ответственный, очень внимательный и хозяйственный. Уже в старшем возрасте он заботился не только о своей семье, но помогал и сестрам, и отцу», — поделилась педагог.
Школа, в которой обучался мальчик, носит имя Героя Советского Союза Анатолия Кузнецова, легендарного летчика, уроженца деревни Караульная Гора. Спроси любого деревенского мальчишку, он от и до расскажет о подвиге своего земляка. Вот и Дмитрий с гордостью учился здесь, может, это в какой-то степени повлияло на его судьбу, так как службу он продолжил и после армии.
«Хотя бы пацанов защищу, если даже сам погибну»
Дмитрий Селиванов служил милиционером на железнодорожном вокзале в линейном отделе внутренних дел, заочно получил специальность «право и организация социального обучения», позже — в Росгвардии. В 2016 году перешел на вахтовую работу машинистом буровых установок.
Но мужская дружба с сослуживцами связала их крепко: на СВО он ушел 22 декабря 2022 года со своей командой, с теми, с кем служил в Росгвардии. Дмитрий знал цену дружбе и друзьям, и они всегда готовы были прийти на выручку.
«Дима на год старше меня. С ним мы сдружились сразу, как только они переехали в нашу деревню. Он еще подростком был решительным, смелым. Я тоже, как и он, служил во внутренних войсках. У нас было много общего, праздники вместе отмечали, и наш, День внутренних войск, и другие», — поделился ветеран боевых действий Алексей Исаев. Он сам прошел непростую армейскую школу в Чечне.
Младшая сестра Дмитрия Селиванова Мария Макарова предполагает, что, возможно, для Дмитрия толчком уйти на фронт стало то, что у них двоюродный брат – мобилизованный, он сейчас в зоне СВО, за свою отвагу награжден тремя медалями.
«Дима сказал такую фразу: „Почему братишка на войне, а я сижу и чего-то жду? Хотя бы пацанов защищу, если даже сам погибну“», — рассказала про решение брата Мария.
«В нем всегда было чувство долга, он — патриот»
По словам младшей сестры, у Дмитрия всегда был порыв защищать Родину. «Решением пойти на спецоперацию он поставил нас перед фактом. Удерживать смысла не было. Говорил, что идет на 3 месяца, потом вернется», — сказала она.
А жена Татьяна до последнего не верила, что муж уйдет на передовую, так как была беременна – в семье ждали третьего ребенка.
«В нем всегда было чувство долга, он — патриот. Намекал, что пойдет на СВО, но я была беременная, поэтому думала, что не возьмут, и его слова всерьез не воспринимала. А родила, он дочку из рук не выпускал, все время целовал ее, словно чувствовал. Малышке и двух месяцев не исполнилось, когда ушел», — вздыхает вдова героя.
«Мы дружили семьями. Конечно, его семью не бросим, будем поддерживать. Сейчас огороды пошли, надо будет помочь. Дружба с детства — это святое», — говорит друг и ветеран боевых действий Алексей Исаев.
«Ждем подхода танков, здесь небезопасно»
Дмитрий Селиванов погиб 24 февраля 2023 года при освобождении Донецкой Народной Республики. Бой у села Пески стал для него последним.
Как рассказали сослуживцы, двое из пяти добровольцев, в том числе и Дмитрий, вызвались пойти на передовую. Он позвонил жене, сказал, что идут в бой, ждут подхода танков, что здесь небезопасно и больше, мол, не может разговаривать.
О том, что он погиб, родные узнали только через месяц. Родственники всех деталей гибели дорогого человека не знают, но уверены в его бесстрашии и самоотверженности. За свой подвиг Дмитрий Селиванов удостоился ордена Мужества посмертно.
Уже год многодетная семья Селивановых не может свыкнуться с мыслью, что мужа и папы больше нет. Старшей дочери 18 лет, средняя — школьница, младшей всего год. Сельчане говорят, что своей сдержанностью все они очень похожи на папу.
Виктория учится 4-м классе, в день открытия памятной мемориальной доски держалась как взрослая. «Папина любимица», — говорят учителя. Они с гордостью отмечают, что девочка не подвела папу — учится на отлично.
«Надо было Родину защищать, вот папа и пошел. Он научил меня играть в шахматы, по математике помогал», — вспоминает Вика.
«Отец троих детей ушел защищать Родину — это смелый шаг»
Памятная мемориальная доска установлена в честь бойца на стене школы 8 мая 2024 года. Ее разместили рядом с портретом легендарного земляка — Героя Советского Союза Анатолия Кузнецова.
Мемориал был открыт в торжественной обстановке.
«Отец троих детей ушел защищать Родину — это смелый шаг. Я уверен, что все ученики этой школы, жители села будут гордиться своим земляком Дмитрием Анатольевичем Селивановым, который является примером для каждого», — произнес замглавы Нурлатского района Линар Маняпов.
Материал подготовлен при участии Сирени Самерхановой.
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