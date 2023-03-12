«Без веры в Бога такие вещи невозможны»: за что школьника из Казани наградил Патриарх

Никита Янайт из Казани занял первое место в международном конкурсе «Красота Божьего мира»

Фото: предоставлено Ангелиной Янайт

Никита Янайт – обычный школьник из Казани, никогда раньше он не ходил в художественную школу. Талант в мальчике заметила преподаватель воскресной школы Никольского собора. Рисовать Никита начал именно там. Вдохновленный образами в храме, он стал изображать святых. Сейчас Никите 13 лет. Его герой не Супермен и не Человек-паук, а игумен земли Русской чудотворец Сергий Радонежский. Именно с этим святым была связана работа Никиты, за которую его наградил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Работа Никиты была отмечена патриаршей грамотой Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Фото: предоставлено Ангелиной Янайт

Первое место среди участников со всего православного мира

Победителей конкурса «Красота Божьего мира» наградили в торжественной обстановке прямо в Госдуме. Никита со своей работой «Игумен земли Русской и его сподвижники» занял первое место среди участников со всего православного мира.

«Татар-информ» пообщался с Никитой и его мамой Ангелиной Янайт, которая рассказала, как же удалось ей воспитать такого талантливого сына.

Победителей конкурса «Красота Божьего мира» наградили в торжественной обстановке в Госдуме России Фото: предоставлено Ангелиной Янайт

«В этом конкурсе я принимаю участие с девяти лет. Мои преподаватели из воскресной школы всегда настаивают, чтобы я участвовал. Поначалу я побеждал только на региональном этапе, но уже второй год занимаю первые места в международном этапе. В этом конкурсе участвуют Белоруссия, Украина, Казахстан, Аргентина, Кипр – все страны, где есть русские диаспоры», – рассказал Никита.

Как рассказала мама школьника, Никита посещает воскресную школу с шести лет.

К конкурсу допускаются только ученики воскресных школ или прихожане приходов Фото: предоставлено Ангелиной Янайт

«К конкурсу допускаются только ученики воскресных школ или прихожане приходов. Мы с супругом занимаемся во взрослой группе воскресной школы, которую ведет настоятель Никольского собора отец Иоанн. Никита занимается отдельно. Там очень хорошие преподаватели, они преподают Закон Божий, творчество и музыку», – рассказывает Ангелина Янайт.

Технику рисования и собственный стиль Никита разработал сам Фото: предоставлено Ангелиной Янайт

«Перед тем как начать рисовать, Никита обязательно молится»

Именно на творческих занятиях в воскресной школе Никите рассказали, как правильно изображать святых. Но что удивительно, технику рисования и свой собственный стиль он разработал сам.

«Конечно, как обычный подросток, я люблю рисовать еще и персонажей мультфильмов» Фото: предоставлено Ангелиной Янайт

«Я никогда не ходил в художественную школу и нигде не учился этому. Вообще я очень люблю рисовать, особенно людей. С собой всегда ношу альбом, рисую в свободное время, на переменах. Конечно, как обычный подросток, я люблю рисовать еще и персонажей мультфильмов и игр», – поделился Никита Янайт.

Мальчик любит побаловаться изображением мультяшек, но для конкурсов рисует серьезные работы. К примеру, как-то написал копию картины Давида Тенирса Младшего «Обезьянья таверна», которая выставлялась в «Эрмитаже-Казань».

Как-то для конкурса Никита написал копию картины Давида Тенирса Младшего «Обезьянья таверна» Фото: предоставлено Ангелиной Янайт

В прошлом году основной темой конкурса «Красота Божьего мира» было 350-летие Петра Первого. А в этом она была посвящена Сергию Радонежскому.

«Сергий Радонежский – один из моих любимых святых. Я очень много ему молюсь об учебе. В шестом классе мы стали проходить Куликовскую битву, тогда я еще больше узнал о нем. И дома у меня очень много литературы, связанной с ним. Он наставник всех последующих святых, игумен земли Русской», – рассказывает Никита.

Икона «Собор Радонежских святых» из Троице-Сергиевой Лавры была взята за основу работы Никиты Фото: предоставлено Ангелиной Янайт

За основу своей работы Никита взял икону «Собор Радонежских святых», которая стоит в Троице-Сергиевой Лавре, объяснила мама мальчика.

«На этой иконе изображены неизвестные лики, а Никита решил в своей работе рядом с Сергием Радонежским нарисовать его сподвижников – Дмитрия Донского, Кирилла Белозерского и других. На конкурсе запрещен плагиат, надо придумать все самому. Можно посмотреть другие работы для вдохновения, но не более», – рассказала Ангелина Янайт.

Никита решил рядом с Сергием Радонежским нарисовать его сподвижников Фото: предоставлено Ангелиной Янайт

Перед тем как приступить к любой работе, Никита обязательно молится. В начале работы он прочитал «Царю небесный» и принялся творить.

«Изображение сделано не совсем по канонам – я добавил туда белых птиц. Сергий Радонежский в определенный период своей жизни усомнился, правильно ли он поступает, и начал молиться. И когда выглянул в окно, там прилетело много белых птиц – это было знамение, что он станет игуменом. Эти птицы символизируют души его будущих учеников», – рассказал школьник.

«Изображение сделано не совсем по канонам – я добавил туда белых птиц. Они символизируют души будущих учеников Серия Радонежского» Фото: предоставлено Ангелиной Янайт

«Мы подумали, что наверху было пустовато, и решили изобразить там икону – «Троицу» Рублева. Потому что Троицкий монастырь – первый храм, который он возвел. В этой работе все символично, так же, как и в любой работе на религиозные темы. Даже рамка вокруг тарелки сделана не просто так. Чтобы нарисовать ее, Никита перелистал множество православных журналов. Он выбрал русский орнамент, а цвета – под купола Троицкой лавры», – вспоминает мама школьника.

В планах мальчика – получить профессию в сфере айти, он хочет стать веб-дизайнером.

Наталья Чубакова: «Оценивать [работу Никиты] с точки зрения традиционного иконописного канона, наверное, не стоит» Фото: © tatmitropolia.ru

«Это самородок, раз занимает на международном конкурсе первые места»

Хотя учителя Никиты надеются, что он передумает по поводу выбора профессии. О том, что у мальчика талант, говорит и преподаватель иконописи Казанской православной духовной семинарии Наталья Чубакова, которая входит в состав жюри конкурса «Красота Божьего мира».

Она отмечает, что Никита изобразил хорошо продуманный православный сюжет, но стоит понимать, что иконопись – это отдельное направление.

«Это не икона – это эскиз для декоративной тарелки. Оценивать с точки зрения традиционного иконописного канона, наверное, не стоит. Икона обязательно именуется, то есть каждый святой на этой иконе должен иметь надпись с именем. Если следовать иконописному канону, то описание каждого святого нужно обязательно изучить в каноническом иконописном подлиннике, чтобы правильно его изобразить. Проводил этот анализ автор или нет, я не знаю», – поделилась Наталья Чубакова.

Игумен Иоанн: «Его художественный талант, данный Богом, идет с растворения его сердечной веры» Фото: © http://nks-km.ru/воскресная-школа

Игумен Иоанн (Барсуков), настоятель Никольского собора, рассказал, что знает семью Янайт много лет. И люди эти вызывают у него самые искренние и добрые эмоции.

«Олег и Ангелина Янайт много лет посещают мою воскресную школу, и мальчик этот, еще будучи отроком, посещал ее вместе с родителями. Это благочестивые, образованные люди, такая красивая пара! Они исповедываются, причащаются. Непосредственно имеют общение к живому нашему Богу истинному. Они не проходят мимо храма, они люди не просто верующие, они воцерковлены. И вот плод их любви, сын их, Никита», – рассказал священнослужитель.

Настоятель собора подчеркнул – о том, что мальчик исключительно талантлив, догадался сразу.

«Парадоксально, что мальчик не имеет образования художественного. Это некий самородок, коль он занимает на международном конкурсе первые места. Подумайте только. Мое мнение, что без веры в Бога такие вещи, в которые он вкладывает свою душу, имея дарование в творчестве, невозможны. Конечно, это идет от сердца, через призму его таланта. Его художественный талант, данный Богом, идет с растворения его сердечной веры», – поделился отец Иоанн.