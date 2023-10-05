«Освежил знания и стал уверенней»: В Казани определят лучшего пожилого водителя Татарстан

Сегодня в Казани прошел финал республиканского конкурса водительского мастерства, посвященного Дню пожилых людей. Опытные водители соревновались в двух категориях: сначала в теоретическом знании правил дорожного движения, а потом в фигурной езде на специальной трассе. По правилам, участвовать могут только мужчины от 60 лет и женщинам от 55 лет.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Основная цель конкурса заключается в том, чтобы водители старшего поколения еще раз повторили ПДД и потренировались в управлении автомобилем. Самое главное, что в таких конкурсах всегда побеждает безопасность», – рассказал замначальника УГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.

В финале приняли участие водители со всей республики – победители городских и районных зональных этапов.

«Сначала водители проходят теорию, в каждом билете на знание ПДД по 20 вопросов, на решение билета дается 10 минут. За каждую допущенную ошибку снимаются баллы. После этого конкурсанты приступают к классическому скоростному маневрированию на автомобиле, всего необходимо выполнить 6 упражнений. На выполнение дается максимум 5 минут, за каждую ошибку также снимаются баллы», – дополнил Дамир Бикмухаметов.

На теоретическом этапе все 39 водителей смогли пройти дальше, допустив минимум ошибок. Основная сложность конкурса – фигурная езда. Помимо того, что баллы могут снять за ошибки при выполнении упражнения, оценивается и скорость прохождения трассы.

Победителя конкурса определят по общему результату между двумя этапами. Под почетным первым номером 77-летний автолюбитель Рафиз Усманов из Агрызского района отправился покорять трассу первым.

«Этот конкурс помогает нам, пенсионерам, освежить в голове знания. После таких заездов чувствуешь себя за рулем уверенней. В теории у меня была только одна ошибка, допустил из-за невнимательности, трассу тоже смог пройти. Было тяжело после передней парковки перестраиваться на парковку задним ходом, с остальным проблем не возникло», – поделился он после заезда.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

После финиша судья записывает результат и приглашает следующего участника. Корреспонденту «Татар-информа» согласилась рассказать о своем заезде 61-летняя участница Гульфия Абдуллина.

«Водительский стаж у меня 10 лет, участвую в конкурсе впервые. Я выиграла на районном этапе и приехала сюда. Было страшновато, теорию я сдала без ошибок, а в фигурной езде все было не так гладко. Трассу пройти у меня получилось, и я довольна собой. Может быть, в будущем попробую поучаствовать снова», – поделилась Гульфия.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Результаты конкурса объявят сегодня вечером.