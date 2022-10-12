«Мы вместе побеждаем их страхи»: казанские психологи о помощи семьям мобилизованных

Сотрудники колл-центра в офисе «Доброй Казани» сегодня рассказали «Татар-информу» о том, что беспокоит казанские семьи мобилизованных и куда звонить, если возникли вопросы.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Колл-центр для помощи семьям мобилизованных начал работу 1 октября. В штате на данный момент 3 оператора, двое из них по образованию психологи.

Помимо телефонных консультаций, все желающие могут лично посетить специалистов. Психологи принимают по адресу Сеченова, д. 5. Консультация абсолютно бесплатная.

«За две недели нам поступило более 500 звонков. И это только по вопросам связанным с мобилизованными. Сначала из-за паники у нас спрашивали как вернуть человека, как помочь ему. Сейчас, когда обстановка стабилизировалась, они интересуются льготами, а также просят психологической поддержки», – рассказала директор АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Чаще всего за помощью к психологам колл-центра обращаются либо возлюбленные мобилизованных, либо родители призывников. Порой, они не могут справиться с волнением и паникой, и им становится необходима помощь специалистов.

«Нам звонят люди, которым просто страшно. Они говорят, что не уверены в будущем и боятся за себя и своих близких, которые попали под мобилизацию. Иногда они и меня пугают, когда говорят такую фразу: "Да пусть уже бомбанет. Я выхожу и думаю о ядерном грибе, который все время стоит у меня перед глазами". Люди после долгих переживаний начинают замыкаться в себе и надумывать. Мы всегда готовы помочь им восстановиться», –дополнила Татьяна.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Если у семьи мобилизованного возникли проблемы с покупкой продуктов, например, не с кем оставить детей, тогда волонтеры «Доброй Казани» по оставленной заявке привозят необходимое домой к нуждающимся. Если на постоянной основе стало не хватать средств на продукты, то нужно обратиться в офис по адресу улица Сеченова, дом №5. С собой принести сведения о мобилизованном и справку о составе семьи. Сотрудники «Доброй Казани», совместно с благотворительными фондами, помогут решить эту проблему.

Также по этому адресу собирают гуманитарную помощь для отправки мобилизованным. Люди приносят теплые вещи, носки и бытовую химию. Собранный груз планируют отправлять бойцам каждые две недели.

По любым вопросам семьи мобилизованных могут обратиться по номеру 558-74-18.

«На данный момент основные вопросы – это льготы для семей мобилизованных, а также выплаты им. Эти темы вызывают у людей наибольшие волнения. Страх и тревога идут фоном у каждой семьи и с каждым вопросом. Мы оперативно побеждаем их вместе», – рассказала психолог Диляра Нургалиева.

