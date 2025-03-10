Маленькая девочка привлекла внимание зрителей на концерте Алексея Поддубного в Казани

В понедельник, 10 марта, казанский культурно-досуговый комплекс имени В.И. Ленина наполнился звуками патриотической музыки. Здесь состоялся концерт певца, композитора, фронтового артиста Алексея Поддубного, известного по сценическому имени ДЖАНГО, в рамках масштабного тура «Чтобы Победить. Вместе». Этот проект, запущенный в 2023 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (далее ПФКИ) и Департамента культуры Минобороны РФ, стремится не только развлекать, но и вдохновлять людей на борьбу за лучшие перемены в нашей стране.

Концерты двух этапов тура увидели более 16,5 тыс. зрителей. Причем в этом году проект еще даст концерты в 8 городах России.

«Опыт проведения тура «Чтобы Победить» и вызванный им общественный резонанс показал эмоциональный отклик наших сограждан на песни, на сказанные во время концертов и творческих встреч слова, кадры из документальных фильмов о сражающихся за нашу Родину бойцах, хореографическую и сценическую постановку, тематические стихотворения из уст поэтов. Полностью сработала идея о вдохновляющем душевном контакте со зрителем через душевные и правдивые песни! И отрадно осознавать, что единение народа все больше крепнет! Поэтому мы обязаны продолжить наш тур», – поделился Поддубный.

В этот вечер к нему присоединился и известный музыкант, композитор Сергей Бобунец, лидер группы «Смысловые Галлюцинации». В марте 2024 года они дали концерты на Донбассе, в том числе – в освобожденной Авдеевке, где прозвучала и их совместная песня «Мы вернёмся». Этот этап тура стал называться «Чтобы Победить. Вместе». Их совместные выступления уже давно стали традицией, концерт в столице Татарстана не стал исключением.

«Мы очень рады быть в Казани! Я уже бессчетное количество раз бывал тут, очень люблю этот город, он безумно красивый, цветущий» – подметил «Джанго».

Бобунец отметил, что их совместная история с Поддубным началась пару лет назад, когда у музыкантов появилась совместная песня «Мы вернемся».

«В тот момент я понял, что сила не только в правде, но и в единстве! С каждым днем, городом и встречей нас становится все больше, и мы становимся сильнее!», - поделился Бобунец.

Концерт Поддубного и Бобунца сопровождали лучшие хиты артистов, а также песни их совместной программы «Два Товарища». Во время выступления на светодиодных экранах транслировались тематические ролики, фрагменты документальных фильмов, многократно усиливающие эффект восприятия у зрителя. В программу концерта также включили выступления выдающихся современных поэтов, в частности – Влада Маленко. Важной частью культурного мероприятия стало выступление артиста принимающей стороны, музыканта-исполнителя, участника СВО.

Поддубный и Бобунец рассказали, что одной из главных и душевных особенностей концерта артисты считают телемост «Чтобы Победить. Земляки». Это видеоприветствия, которые передают своим землякам бойцы с фронта, также показали на экране.

Со сцены прозвучало много слов благодарности труженикам тыла за самоотверженный труд, за воспитание героев СВО в своих рядах. Артисты также вручили им ценные подарки.

«Чтобы победить» – это концертно-просветительское движение. То есть, мы не только играем свои песни, но и показываем много кинохроники и уникальных видеозаписей. Безусловно, мы отдаем большую дань уважения бойцам и их семьям, которые сражаются за нашу Родину. Также мы чествуем тех, кто трудится ради победы в тылу. Цель нашего тура – говорить о тружениках тыла, так сказать, передавать привет с фронта, где мы периодически бываем. Мы проводим своеобразную «ниточку» между бойцами и теми, кто поддерживает их. Главное, чтобы в сердцах людей образовалась цельность, потому что побеждаем мы все вместе – нашим большим единым обществом!», - рассказал «Татар-информу» Поддубный.

Также на концерте внимание зрителей привлекла маленькая девочка, которая появилась на сцене в патриотическом костюме. Поддубный аккуратно поднял ребенка на руки и поднес к микрофону.

«Мы победим, потому что мы вместе!» — сказала девочка. Эти простые слова вызвали бурю эмоций среди зрителей, они прозвучали как заряд оптимизма и патриотизма.

«Я считаю очень важным объединение людей вокруг большой серьезной задачи. Сегодня таковой является наша Победа. Алексей Поддубный и его команда уже провели два мощных тура по городам России «Чтобы победить», и, когда мы с Алексеем и нашими друзьями обсуждали развитие этого движения, нам всем показалось нужным именно сейчас поддержать работников оборонного комплекса - людей, которые в три смены на своих заводах создают оружие нашей Победы. Вызовы, которые сегодня стоят перед нашей страной, требуют не только смелости и самоотверженности, но и сильной экономики, технологий, неожиданных технических, творческих решений. А значит создание такой среды – это наша общая задача. Будем вместе, чтобы победить!», – отметил Бобунец

В марте 2025 года мероприятия тура проходят в Новосибирске, Иркутске, Ульяновске, Казани, Воронеже, Москве, а также городах Нижний Новгород и Луховицы (Московская область).

Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив, Департаментом культуры Минобороны РФ, ООО «Ай Машин Технолоджи», продюсерским центром «ИНТЕГРАЦИЯ», радио «ГОРДОСТЬ», радио «Комсомольская правда», Комитетом семей воинов отечества (КСВО), фестивалем «Кино на службе Отечеству», региональными и федеральными телерадиокомпаниями, военкорами, блогерами-миллионниками, освещающими тему СВО.