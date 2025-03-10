Маленькая девочка привлекла внимание зрителей на концерте Алексея Поддубного в Казани
В понедельник, 10 марта, казанский культурно-досуговый комплекс имени В.И. Ленина наполнился звуками патриотической музыки. Здесь состоялся концерт певца, композитора, фронтового артиста Алексея Поддубного, известного по сценическому имени ДЖАНГО, в рамках масштабного тура «Чтобы Победить. Вместе». Этот проект, запущенный в 2023 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (далее ПФКИ) и Департамента культуры Минобороны РФ, стремится не только развлекать, но и вдохновлять людей на борьбу за лучшие перемены в нашей стране.
Концерты двух этапов тура увидели более 16,5 тыс. зрителей. Причем в этом году проект еще даст концерты в 8 городах России.
«Опыт проведения тура «Чтобы Победить» и вызванный им общественный резонанс показал эмоциональный отклик наших сограждан на песни, на сказанные во время концертов и творческих встреч слова, кадры из документальных фильмов о сражающихся за нашу Родину бойцах, хореографическую и сценическую постановку, тематические стихотворения из уст поэтов. Полностью сработала идея о вдохновляющем душевном контакте со зрителем через душевные и правдивые песни! И отрадно осознавать, что единение народа все больше крепнет! Поэтому мы обязаны продолжить наш тур», – поделился Поддубный.
В этот вечер к нему присоединился и известный музыкант, композитор Сергей Бобунец, лидер группы «Смысловые Галлюцинации». В марте 2024 года они дали концерты на Донбассе, в том числе – в освобожденной Авдеевке, где прозвучала и их совместная песня «Мы вернёмся». Этот этап тура стал называться «Чтобы Победить. Вместе». Их совместные выступления уже давно стали традицией, концерт в столице Татарстана не стал исключением.
«Мы очень рады быть в Казани! Я уже бессчетное количество раз бывал тут, очень люблю этот город, он безумно красивый, цветущий» – подметил «Джанго».
Бобунец отметил, что их совместная история с Поддубным началась пару лет назад, когда у музыкантов появилась совместная песня «Мы вернемся».
«В тот момент я понял, что сила не только в правде, но и в единстве! С каждым днем, городом и встречей нас становится все больше, и мы становимся сильнее!», - поделился Бобунец.
Концерт Поддубного и Бобунца сопровождали лучшие хиты артистов, а также песни их совместной программы «Два Товарища». Во время выступления на светодиодных экранах транслировались тематические ролики, фрагменты документальных фильмов, многократно усиливающие эффект восприятия у зрителя. В программу концерта также включили выступления выдающихся современных поэтов, в частности – Влада Маленко. Важной частью культурного мероприятия стало выступление артиста принимающей стороны, музыканта-исполнителя, участника СВО.
Поддубный и Бобунец рассказали, что одной из главных и душевных особенностей концерта артисты считают телемост «Чтобы Победить. Земляки». Это видеоприветствия, которые передают своим землякам бойцы с фронта, также показали на экране.
Со сцены прозвучало много слов благодарности труженикам тыла за самоотверженный труд, за воспитание героев СВО в своих рядах. Артисты также вручили им ценные подарки.
«Чтобы победить» – это концертно-просветительское движение. То есть, мы не только играем свои песни, но и показываем много кинохроники и уникальных видеозаписей. Безусловно, мы отдаем большую дань уважения бойцам и их семьям, которые сражаются за нашу Родину. Также мы чествуем тех, кто трудится ради победы в тылу. Цель нашего тура – говорить о тружениках тыла, так сказать, передавать привет с фронта, где мы периодически бываем. Мы проводим своеобразную «ниточку» между бойцами и теми, кто поддерживает их. Главное, чтобы в сердцах людей образовалась цельность, потому что побеждаем мы все вместе – нашим большим единым обществом!», - рассказал «Татар-информу» Поддубный.
Также на концерте внимание зрителей привлекла маленькая девочка, которая появилась на сцене в патриотическом костюме. Поддубный аккуратно поднял ребенка на руки и поднес к микрофону.
«Мы победим, потому что мы вместе!» — сказала девочка. Эти простые слова вызвали бурю эмоций среди зрителей, они прозвучали как заряд оптимизма и патриотизма.
«Я считаю очень важным объединение людей вокруг большой серьезной задачи. Сегодня таковой является наша Победа. Алексей Поддубный и его команда уже провели два мощных тура по городам России «Чтобы победить», и, когда мы с Алексеем и нашими друзьями обсуждали развитие этого движения, нам всем показалось нужным именно сейчас поддержать работников оборонного комплекса - людей, которые в три смены на своих заводах создают оружие нашей Победы. Вызовы, которые сегодня стоят перед нашей страной, требуют не только смелости и самоотверженности, но и сильной экономики, технологий, неожиданных технических, творческих решений. А значит создание такой среды – это наша общая задача. Будем вместе, чтобы победить!», – отметил Бобунец
В марте 2025 года мероприятия тура проходят в Новосибирске, Иркутске, Ульяновске, Казани, Воронеже, Москве, а также городах Нижний Новгород и Луховицы (Московская область).