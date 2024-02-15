Побережье водохранилища благоустроят в 2024 году: альметьевцам расскажут о нацпроектах

Эскиз: Институт развития городов Татарстана

15 февраля жители Альметьевского района станут участниками автобусного марафона. Панельная дискуссия состоится в городском Молодежном центре. Спикерами мероприятия станут начальник Государственной жилищной инспекции РТ Александр Тыгин, депутат Госсовета РТ Марат Галеев, глава Альметьевского муниципального района РТ Тимур Нагуманов. Модератором дискуссии выступит журналист, ведущий ГТРК «Татарстан» Дмитрий Второв.

Во встрече примут участие представители районного актива, руководители предприятий, организаций, подведомственных учреждений, предприниматели, депутаты местного самоуправления.

В рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований республики Альметьевский район занимает 3-е место. На район приходится 30% промышленного производства республики.

В прошлом году здесь введено 125,5 тыс. кв. метров жилья. Отремонтированы городской МФЦ по ул. Герцена, здания Альметьевского филиала Россельхозцентра, Альметьевского и Калейкинского лесничеств.

Масштабные работы реализованы на объектах здравоохранения. Отремонтированы 5 сельских ФАПов — в Дербедени, Кичуе, Березовке, Борискино и селе Ильтень-Бута; врачебная амбулатория в селе Елхово; участковая больница в селе Русский Акташ.

Построены ФАПы в селе Зай-Чишма и здание специализированного приемно-диагностического отделения с инфекционными боксами двойного назначения на базе Альметьевской Центральной районной больницы. Ежегодно в районе проходит масштабная диспансеризация в рамках национального проекта «Здравоохранение». В 2023 году услуга оказана 67 536 пациентам.

Капитальный ремонт выполнен в 45 жилых домах на сумму более 400 млн рублей, еще в 10 заменены 22 лифта.

Всего за время действия программы с 2008 года в Альметьевском районе отремонтированы 732 жилых дома на сумму 5,34 млрд рублей. В рамках программы «Наш двор» за 2023 год обновлена 41 придомовая территория за 400 млн рублей.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы по благоустройству третьей очереди бульвара по улице Ризы Фахретдина и второй очереди городского озера со стороны улиц Шевченко и Булгар.

В 2022 году Альметьевск стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды. В прошлом году средства гранта — это 106 млн рублей — были направлены на создание нового общественного пространства на побережье Альметьевского водохранилища.

Оно адаптировано для велосипедистов, любителей пеших прогулок и других видов активной деятельности на свежем воздухе. В реализации проекта также участвует компания «Татнефть», выделившая дополнительные средства в размере 155 млн рублей. Реализация 2-й очереди благоустройства водохранилища будет продолжена в этом году.

В 2024 году запланирован капитальный ремонт социально значимых объектов инфраструктуры района. Большинство из них — это образовательные учреждения. Уже начаты работы в Новокашировской школе. Планируется ремонт обеденной зоны и актового зала. Будет приобретено новое оборудование, мебель, благоустроят прилегающую территорию. В том числе запланировано строительство современного спортивного зала с полноценным теплым переходом к основному зданию школы, что позволит проводить занятия как для учащихся, так для и местных жителей. Начат капремонт в городском детском саду №40 «Гуси-лебеди».

Встреча в Альметьевске завершится концертной программой от Государственного камерного хора РТ под руководством заслуженного деятеля искусств РТ Миляуши Таминдаровой.

Напомним, в республике запущен проект «Татарстан — республика достижений». Его цель — рассказать о том, чего уже достигла наша республика, дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом нашей Родины.

Федеральная программа «Комфортная и городская среда» входит в национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.